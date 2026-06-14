Visitó 23 provincias, donó 15 mil platos de comida y busca que la bandera de su misión solidaria llegue a la Selección en el Mundial

Juan Kurtzemann creó una iniciativa que se convirtió en ONG y donó 15 mil platos de comida

La selección argentina todavía no debutó en el Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, pero la pasión ya desembarcó en Kansas City, la sede del primer partido del conjunto de Lionel Scaloni. A la espera de la llegada de los hinchas argentinos a la ciudad, Infobae se encontró con uno que pisó suelo norteamericano con un propósito particular. Él, que se llama Juan Kurtzemann, tuvo una espectacular iniciativa: por un mandato del lugar donde estudia, creó una ONG con el objetivo de conseguir un plato de comida para 15 mil personas y, de paso, cruzó las 23 provincias en 23 días con una bandera celeste y blanca que se llenó de firmas de deportistas y personalidades con el objetivo de que el aliento de todo el país llegue hasta las manos de los campeones del mundo.

“La idea surgió porque yo estudió en la universidad más innovadora del mundo, se llama Tetr College of Business, en la cual cada semestre viajo a un nuevo país. A los 18 me mudé a Dubái, viví en India, Singapur, Malasia y me fui a Ghana este año, al principio, a hacer una ONG. Entonces digo: ‘Che, estoy en África ayudando en una ONG, tengo que hacer algo en Argentina’. Nunca nadie había hecho las 23 provincias en 23 días. Dije: ‘Uh, alta idea, puedo hacer un lindo contenido al respecto y llamar a la gente a que donen platos de comida’. Todo con el Bancos de Alimentos de Argentina: la donación va directo a ellos, no me llevo ni un peso, no pasa por mí, es todo auditable, trazable”, contó Juan.

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“Tuve mi primer voluntariado a los 15 años en el BAR, Banco de Alimentos de Rosario, y ellos fueron los que me presentaron al de Argentina. Entonces hicimos la campaña en conjunto a ellos. Y arranqué en el Fin del Mundo el 16 de mayo. Terminé en Rosario, Santa Fe, en el Monumento a la Bandera, el 7 de junio, una sola provincia por día. Y bueno, la regla que tenía era conocer o comer algo típico de cada provincia para que, que cuente, no es como solo pasar la provincia, es como entrar, tomarte tu tiempo ahí, ver qué se puede hacer de la provincia, hacer algo típico y después conseguir la firma para la bandera también de algún representante”, agregó este joven que espera con ansias que ese trapo sea visto por Messi y compañía en la concentración argentina.

¿Quiénes fueron algunos de los que le dejaron su marca en la bandera? Uno que besó el trofeo más preciado de todos después de la consagración en Qatar 2022, Ángel Di María, fue el último en estampar la firma. Además, Juan logró tener el respaldo de otros deportistas como Rodrigo Quiroga (ex capitán de la selección de vóley masculina), Mariano Werner (múltiple campeón de Turismo Carretera) y Nico Sánchez, histórico anotador de Los Pumas, entre otras personalidades locales. También se prendieron a la misión un veterano de la Guerra de Malvinas (Conrado Zamora, de Tierra del Fuego) y el juez que casó a Messi con Antonela Roccuzzo (Gonzalo Carrillo).

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Juan Kurtzemann creó una ONG, visitó a las 23 provincias y logró 15 mil platos de comida gracias a su gestión

“La idea la tuve que salir a financiar con sponsors para que todas las donaciones de la gente vaya a platos de comida. Me acompañaron Grupo Oño y Crucijuegos de Rosario y la universidad a la que asisto. Esta universidad se inauguró hace dos años. O sea, empezó literalmente cuando yo arranqué la época universitaria. No quería estudiar en la universidad, no me copaba. Quería algo no tradicional, quería directamente emprender. Así que por suerte apareció y fue perfecta para conocer el mundo, conocer muchas culturas y al mismo tiempo tienen un modo de aprender haciendo”, explicó Kurtzemann durante el encuentro con Infobae.

“Cada semestre tengo que hacer un proyecto. Vendí chocolates en India, vendí productos para dormir en Dubái y tuve que hacer esta ONG en Ghana. Fue un poco como terminó surgiendo la idea de las 23 provincias en 23 días y ayudar a los Bancos de Alimentos de Argentina. Soy de Rosario, rosarino de pura cepa, aunque los últimos años estuve viviendo en Funes, pero bueno, me considero más de Rosario. Y por eso fue que terminamos todo el recorrido en el Monumento a la Bandera. Me hubiera sido más fácil hacer otro tipo de recorrido que no terminase en Rosario, pero tenía que terminar en Rosario con la bandera firmada por todo el país”, agregó este joven que emprendió Misión 23, la misión solidaria en la que estuvo acompañado por gran parte de su familia.

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Como lo indica en su sitio oficial, el Banco de Alimentos Argentina es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los Bancos de Alimentos del país. Trabajan para reducir el hambre y la malnutrición mediante el fortalecimiento de dichos bancos y la generación de alianzas estratégicas para promover sistemas alimentarios sostenibles. Mediante el rescate de alimentos y su eficiente distribución generan platos de comida con valor nutritivo para quienes más lo necesitan.

Fideo Di María, uno de los que firmó la bandera de Misión 23

“Mi viejo, Luis María, se sumó a la locura. Me prestó su camioneta. Bueno, se vino conmigo, pero en su camioneta fuimos. No había logrado conseguir un sponsor de auto. Entonces fuimos con su camioneta, que la habíamos ploteado, que tenía una bandera argentina en el techo. Estaba muy copada. Y ahora, bueno, mi viejo se tuvo que volver a laburar, ya que se había pedido como un mes de licencia y ahora estoy con mi vieja Cristina acá en Kansas, que me está acompañando para entregarle la bandera a la Selección y tratando de hacer el máximo ruido posible”, sumó Juan sobre la acción que tuvo como objetivo lograr donar una suma de 15 mil platos, lo equivalente a unos 15 millones de pesos, para ciudadanos de todo el país.

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Sin dudas, para este joven entusiasta, la Argentina de Scaloni fue una motivación. Su forma de ser, dentro y fuera de la cancha, fue una motivación para conjugar su idea de solidaridad con personas carentes y que eso tenga un final en el año mundialista. “Esta selección es muy importante para mí, cómo nos transmiten el valor del equipo, que juegan unidos, que hay muy buena onda entre ellos y me parece que tienen los valores que necesitamos como sociedad. Son bien familieros, bien amigueros y claramente son los mejores en lo que hacen. Y el mensaje que tendría para ellos es que recorrí las 23 provincias en 23 días, cada parte y cada rincón de Argentina en busca del aliento de todas las provincias hacia ellos. Y que los representantes que firmaban por las provincias, porque obviamente no puede firmar todo el mundo, dejaron su energía plasmado en la bandera. Se emocionaron sabiendo que le iba a llegar a la Selección. Estoy acá a modo de aliento, como un gran hincha y como representante de todos los que firmaron la bandera, a traer algo físico que representa el aliento de todo el país. Porque es eso. La bandera tiene cargada la energía de todas las provincias para que tengan la máxima fuerza posible para este Mundial”, fue la mirada de este fanático de la Albiceleste que también tuvo la contención de sus tíos (Nicolás y Pedro) y la asistencia de Lucas Scaloni (videograf) durante la travesía.

El trabajo, y vaya que fue duro, está hecho para Juan Kurtzemann. Con la camiseta de la Selección puesta, ahora sólo resta que los futbolistas puedan cumplirle el sueño a un joven emprendedor que pensó en ayudar a los demás con su paso en cada rincón de Argentina. Él y cada una de las personas que tuvo su plato de comida, lo merecen.

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Juan junto a Nico Sánchez, histórico jugador de Los Pumas