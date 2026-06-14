Crimen y Justicia

Un ex gobernador de Chaco chocó en la Ruta 11: los detalles del accidente

El siniestro ocurrió el viernes por la noche sobre el kilómetro 810. Según confirmaron fuentes oficiales, los daños solo habrían sido materiales

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Así quedó el auto donde viajaba el ex gobernador junto a su hermano (Gentileza: Diario Norte)
Así quedó el auto donde viajaba el ex gobernador junto a su hermano (Gentileza: Diario Norte)

Ángel Rozas, el ex gobernador de Chaco estuvo involucrado en un siniestro vial ocurrido el viernes por la noche en la provincia de Santa Fe. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20 en el kilómetro 810 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Guadalupe Norte.

Según trascendió, Rozas, de 76 años, se encontraba detrás del volante de un Honda ZR-V RZ1 mientras viajaba acompañado por su hermano José Alberto Rozas, de 78. Durante el trayecto, el vehículo impactó contra el lateral izquierdo de un colectivo Mercedes Benz perteneciente a una empresa de turismo oriunda de la localidad de Santo Tomé.

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Los testimonios recabados en el lugar indicaron que el ómnibus circulaba en sentido sur-norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Sin embargo, las causas exactas del choque todavía están bajo investigación.

Tras la colisión, se ofreció asistencia médica a los ocupantes de ambos vehículos. A pesar de esto, tanto Rozas y su hermano como el conductor del colectivo, un hombre santafesino de 35 años, manifestaron hallarse en buen estado de salud y rechazaron la atención médica. De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el incidente solo provocó daños materiales.

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Todos los involucrados resultaron ilesos
Todos los involucrados resultaron ilesos

Ángel Rozas es un dirigente político argentino que fue gobernador de la provincia del Chaco entre 1995 y 2003. A lo largo de su trayectoria, también ocupó cargos como diputado nacional y senador nacional. En la actualidad, desempeña el rol de vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la órbita del mandatario mendocino Alfredo Cornejo.

El futbolista Saúl Salcedo tuvo un accidente en Chaco: hubo un muerto

El futbolista Saúl Salcedo protagonizó este viernes un accidente fatal en la Ruta Nacional 11 de la provincia de Chaco, donde murió un hombre que conducía el otro vehículo involucrado. El defensor de Newell’s Old Boys viajaba acompañado de su esposa, su hija recién nacida y otra familiar cuando ocurrió la colisión, en momentos en que se dirigía desde Rosario hacia Paraguay para sumarse a préstamo al club Libertad.

El siniestro vial se produjo cerca de las 9 de la mañana, a la altura del kilómetro 1.034, en jurisdicción de la localidad de Margarita Belén, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Salcedo conducía una camioneta Lifan que chocó con un Citroën C4 guiado por un hombre de 51 años, identificado con las iniciales C.E.L.V., quien murió en el lugar.

Saúl Salcedo accidente de tránsito en Chaco
El jugador viajaba junto a su familia, luego de que fuera cedido a préstamo al club Libertad del Paraguay

El personal sanitario y efectivos policiales acudieron al lugar minutos después del impacto y constataron la muerte del conductor del Citroën, jubilado del Ministerio de Educación provincial y oriundo de La Leonesa. En el vehículo viajaba también su hija de 20 años, quien tuvo que ser trasladada de urgencia con heridas.

En tanto, Salcedo y sus familiares también fueron derivados al Hospital Perrando de Resistencia. Según informaron las autoridades y el club rosarino, el futbolista sufrió una fractura en una pierna y debió ser intervenido quirúrgicamente. Su familia se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía Penal N.º 2 de Chaco intervino y dispuso la presencia del Gabinete Científico para realizar las pericias que permitan determinar la mecánica de la colisión. El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia.

Saúl Salcedo accidente de tránsito en Chaco
Salcedo sufrió una fractura de pierna producto del accidente

La noticia generó conmoción en el fútbol argentino y paraguayo. Por este motivo, Newell’s Old Boys publicó un comunicado oficial informando sobre el hecho y brindando apoyo al jugador y su familia. Por su parte, el diario ABC Color de Paraguay indicó que, si bien Salcedo está fuera de peligro, su incorporación a préstamo a Libertad quedó suspendida, ya que deberá recuperarse de la fractura sufrida.

Salcedo, de 28 años, había llegado a Newell’s en 2024 tras jugar en Huracán y en Olimpia de Paraguay. El club rosarino adquirió el 100% de su pase y lo vinculó hasta 2027, aunque en los últimos días se había acordado su salida a préstamo luego de disputar 14 partidos en el semestre. El defensor integró la lista preliminar de Paraguay para el Mundial, pero no quedó entre los 26 convocados.

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