Crimen y Justicia

Está embarazada de siete meses, su ex pareja la golpeó brutalmente y tuvo que ser internada en Berisso

El caso se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, el acusado no fue detenido. La víctima permanece bajo monitoreo médico

Guardar
Google icon
Hospital Larraín de Berisso
La joven permanece internada bajo observación

Una joven de 20 años embarazada de siete meses tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Mario Larrain de Berisso luego de que denunciara haber sufrido una agresión física por parte de su ex pareja. El caso activó actuaciones judiciales y medidas de protección mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Hasta el momento, el acusado no fue detenido.

El episodio fue detectado cuando el hospital notificó a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Berisso sobre el ingreso de la paciente con lesiones compatibles con violencia de género. Según se informó, la víctima llegó por sus propios medios y fue internada debido a su avanzado estado de gestación, bajo monitoreo médico permanente.

PUBLICIDAD

A partir de esto, una agente policial acudió al centro de salud para tomar declaración a la víctima. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, la joven indicó que su ex pareja, un hombre de 21 años, se presentó en su domicilio, la agredió físicamente y causó destrozos en distintas áreas de la vivienda.

De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso el medio platense 0221, la denunciante sostuvo que el acusado se llevó su teléfono celular antes de retirarse del domicilio. Por este motivo, la víctima solicitó medidas de protección para resguardar su seguridad y evitar nuevos episodios de violencia, solicitud que fue elevada a las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD

El estado de la joven y el bebé se encuentra bajo monitoreo (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estado de la joven y el bebé se encuentra bajo monitoreo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y en el análisis de las circunstancias para esclarecer cómo ocurrió el episodio, los profesionales de la salud decidieron mantener a la joven internada para vigilar tanto su evolución como la del bebé, en función del riesgo asociado a la agresión sufrida.

Una mujer denunció que su ex pareja abusó sexualmente de ella frente a su hija

Una mujer de Berisso denunció haber sido abusada sexualmente por su ex pareja en la madrugada del 29 de marzo. Según el relato presentado ante la Comisaría de la Mujer, el hombre, de 34 años, habría ingresado a la vivienda sin autorización y perpetrado el ataque mientras la hija de ambos, de tres años, se encontraba presente.

La denunciante explicó que no pudo formalizar la denuncia inmediatamente debido a su temor por posibles represalias contra ella o su hija. En su testimonio, sostuvo que el acusado la había amenazado reiteradas veces para impedirle acudir a la justicia o solicitar ayuda. Tras el hecho, la mujer buscó apoyo en su familia antes de presentarse ante las autoridades.

Policía Bonaerense
La mujer denunció que también había sufrido violencia de género durante la convivencia

De acuerdo con el expediente judicial, existen antecedentes de violencia en la relación; el más reciente de ellos se trataría de un episodio ocurrido en diciembre de 2025. En esa oportunidad, la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos.

De la misma manera, la denunciante logró aportar pruebas como capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas de la pareja. A raíz de esto, la justicia pudo identificar un patrón de conductas intimidatorias y violentas por parte del acusado.

En la denuncia, la mujer también aseguró haber sufrido maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante la convivencia. A la vez que detalló que su hija fue testigo de varios episodios de violencia dentro del hogar, recurrió a consultas médicas por dolores y lesiones que relacionó con las agresiones sufridas.

En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden encuadrarse bajo distintas figuras penales según su gravedad. El abuso sexual simple contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años. Para avanzar con el proceso judicial, suelen requerirse pruebas médicas, psicológicas y testimonios directos.

Temas Relacionados

BerissoViolencia de géneroEmbarazadaAtaqueÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un cuerpo flotando en el río Neuquén: qué se sabe y cuáles son las primeras hipótesis

La línea principal de la investigación sostiene que la víctima podría ser Héctor Luis Llamani, visto por última vez el 20 de mayo, tras escapar de un presunto intento de robo y lanzarse al agua

Hallaron un cuerpo flotando en el río Neuquén: qué se sabe y cuáles son las primeras hipótesis

Un ex gobernador de Chaco chocó en la Ruta 11: los detalles del accidente

El siniestro ocurrió el viernes por la noche sobre el kilómetro 810. Según confirmaron fuentes oficiales, los daños solo habrían sido materiales

Un ex gobernador de Chaco chocó en la Ruta 11: los detalles del accidente

Pidieron la captura del acusado de matar a golpes al dueño de un bar durante un robo en Mar del Plata

Luego de haberlo atacado y robado ocho mil pesos de la caja, Claudio Daniel González es buscado por las autoridades. Su situación se agravó tras confirmarse la muerte de la víctima

Pidieron la captura del acusado de matar a golpes al dueño de un bar durante un robo en Mar del Plata

Un incendio en la cárcel de Gorriti dejó en grave estado a uno de los responsables del femicidio de Iara Rueda

El siniestro afectó el pabellón donde cumple condena Raúl Abad, condenado a perpetua por el femicidio que provocó la declaración de emergencia por violencia de género en la provincia

Un incendio en la cárcel de Gorriti dejó en grave estado a uno de los responsables del femicidio de Iara Rueda

Crimen de un efectivo policial durante un tiroteo en Rosario: detuvieron a dos personas durante un megaoperativo

Los operativos por el asesinato del agente Rodolfo Manfredi en Villa Banana derivaron en secuestros de armas, estupefacientes y celulares, mientras intentan establecer los culpables

Crimen de un efectivo policial durante un tiroteo en Rosario: detuvieron a dos personas durante un megaoperativo

DEPORTES

Visitó 23 provincias, donó 15 mil platos de comida y busca que la bandera de su misión solidaria llegue a la Selección en el Mundial

Visitó 23 provincias, donó 15 mil platos de comida y busca que la bandera de su misión solidaria llegue a la Selección en el Mundial

Tras la consagración de los Knicks, sus fanáticos festejaron en todo Nueva York: hubo incidentes y al menos un detenido

Escocia le ganó 1-0 a Haití, rompió una racha de 36 años y es el líder del Grupo C en el Mundial 2026

Histórico: New York Knicks remontó otro épico partido ante San Antonio Spurs y salió campeón de la NBA tras 53 años

Los mejores memes tras el empate entre Brasil y Marruecos en el Mundial: el Ronaldinho falso y los “guiños” a Messi

TELESHOW

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

El boom del teatro porteño, que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

Jorge Marrale, el fútbol, Malvinas y un papel que lo conecta con sus grandes pasiones: “El que ama, resiste”

Cuando el Indio Solari se convirtió en El Artista Invitado: un viaje por sus grabaciones con otros músicos

INFOBAE AMÉRICA

El régimen norcoreano desafió a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y reiteró que su estatus nuclear es “irreversible”

El régimen norcoreano desafió a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y reiteró que su estatus nuclear es “irreversible”

Las fuerzas rusas mostraron signos de debilitamiento en su invasión a Ucrania mientras intentan conquistar el Donbás

Del salto de Kaviedes a la generación de Caicedo: la evolución de Ecuador en los Mundiales

El costo de los conflictos en Bolivia: un país más pobre, más dividido y con un nuevo mapa de poder

La Justicia de Uruguay imputó a los dueños de una corredora de bolsa por beneficiarse de un empleado que engañaba clientes