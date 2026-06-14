El régimen norcoreano desafió a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y reiteró que su estatus nuclear es “irreversible”

Esta foto facilitada por el gobierno norcoreano muestra su destructor Kang Kon durante las pruebas de mar en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 4 de junio de 2026 (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Las autoridades del régimen de Corea del Norte reafirmó el domingo que su estatus como Estado poseedor de armas nucleares es “irreversible” y lo definió como clave para la estabilidad regional, en rechazo a los llamados de Estados Unidos y sus aliados para retomar la desnuclearización.

Según la agencia estatal norcoreana (KCNA), un portavoz anónimo sostuvo en un comunicado: “La retórica vacía de Estados Unidos y sus fuerzas vasallas contra la RPDC... jamás podrá afectar la posición irreversible de Corea del Norte como Estado poseedor de armas nucleares”.

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La declaración respondió a la reunión trilateral celebrada el viernes en Tokio, donde Corea del Sur, Japón y Estados Unidos ratificaron su compromiso con la “desnuclearización completa de la península coreana”, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl. El mensaje norcoreano añadió: “La ‘desnuclearización’ es un asunto irreversiblemente finalizado”.

La postura de Pyongyang mantiene la línea marcada a principios de mes por Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, quien definió el programa nuclear como “línea de no retirada”. El portavoz norcoreano también utilizó las ventas recientes de sistemas de armas estadounidenses a Seúl y Tokio como argumento para justificar la continuidad del desarrollo nuclear, al calificarlo como “una sólida garantía de seguridad para la estabilidad y la paz regionales”.

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El dictador Kim Jong-un definió el programa nuclear norcoreano como “línea de no retirada” (REUTERS)

Desde el estancamiento de las conversaciones con Washington en 2019, cuando la cumbre entre Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en Hanói concluyó sin acuerdo, Corea del Norte aceleró su programa nuclear.

En una posible referencia a esas negociaciones fallidas, el portavoz subrayó: “Nadie puede recuperar la ‘desnuclearización’ que se ha perdido definitivamente en la tendencia de los tiempos”. La reciente visita del líder chino Xi Jinping a Pyongyang, luego de mantener cumbres en Beijing con Trump y Putin, no incluyó menciones públicas sobre el tema nuclear, según los informes oficiales de ambos gobiernos.

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Cabe recordar que la Unión Europea (UE) y Corea del Sur firmaron el miércoles pasado un acuerdo sobre comercio digital y reforzaron su asociación estratégica en seguridad y defensa, en respuesta a un contexto internacional que los líderes calificaron de “incierto”. Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, junto al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, emitieron una declaración conjunta que incluyó una condena a “la cooperación militar ilegal” entre Moscú y Pyongyang.

Los mandatarios expresaron su “grave preocupación” por los programas de armas nucleares y misiles balísticos del régimen de Kim, e instaron a la “desnuclearización completa de la Península de Corea”. Según la declaración, la alianza se amplía a nuevas áreas de cooperación en materia de seguridad y defensa, en un escenario internacional marcado por riesgos crecientes.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, asisten a la Cumbre UE-República de Corea en Bruselas, Bélgica, el 10 de junio de 2026 (Olivier Hoslet/REUTERS)

La presidenta von der Leyen afirmó: “La seguridad europea y la coreana están más interconectadas que nunca”, e hizo referencia a la presencia de “soldados norcoreanos combatiendo junto a tropas rusas en Ucrania”. El acuerdo de comercio digital y la profundización de la asociación estratégica apuntan a fortalecer los lazos bilaterales frente a desafíos globales de seguridad, defensa y estabilidad regional, de acuerdo con la posición manifestada por la Comisión Europea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Corea del Sur como “una clara violación de la soberanía” y lo consideró un “acto hostil”. La declaración oficial norcoreana se difundió tras la firma del pacto de comercio digital y el fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad entre Seúl y Bruselas.

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En su pronunciamiento, Corea del Norte acusó al presidente surcoreano Lee Jae Myung de “quitarse la molesta máscara de la paz” y tildó a su país de “el Estado enemigo número uno”. Además, la cancillería norcoreana afirmó que “nunca podrá existir una coexistencia pacífica” entre ambos países mientras Corea del Sur actúe como “títere de las fuerzas ucranianas”.

(Con información de Europa Press)