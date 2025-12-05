El estrés es el principal enemigo del sueño: cómo afecta el bienestar y 5 claves para dormir mejor

El estrés se consolida como el principal factor que afecta la calidad y cantidad de sueño a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés se ha convertido en uno de los principales detonantes de la disminución de la calidad y cantidad de sueño a nivel mundial. Un estudio publicado en la revista Sleep —basado en datos de múltiples países y contextos culturales— concluye que el aumento de la tensión emocional, laboral y ambiental afecta de manera directa la duración y la continuidad del descanso nocturno.

Este fenómeno no solo refleja un problema individual, sino también social: la vida moderna, con sus ritmos acelerados, exigencias productivas y exposición constante a estímulos, contribuye a mantener al sistema nervioso en un estado de alerta permanente que dificulta el reposo profundo.

Factores estresantes y alteraciones del descanso

El estudio identifica varios desencadenantes que interfieren en la capacidad de dormir plácidamente. Entre los más relevantes se encuentran:

Preocupaciones personales persistentes, como problemas familiares, económicos o de salud.

Exigencias laborales, incluyendo sobrecarga de tareas, plazos rígidos y ambientes competitivos.

Eventos inesperados, como crisis emocionales o cambios abruptos en la vida diaria.

A medida que estos factores se intensifican, el tiempo total de descanso tiende a reducirse por debajo de las siete a nueve horas recomendadas por los especialistas, lo que aumenta notablemente la probabilidad de sufrir insomnio, despertares frecuentes y alteraciones del ritmo circadiano, el sistema biológico que regula el ciclo sueño–vigilia.

El análisis también destaca el rol de factores externos que agravan estas dificultades, como:

El ruido ambiental y la contaminación sonora.

Las cenas abundantes o alimentos estimulantes cerca del horario de descanso.

Los cambios desordenados de rutina, que confunden al reloj interno del cuerpo.

La combinación de estas influencias genera un sueño fragmentado, superficial y poco reparador, reduciendo la capacidad del organismo para realizar funciones esenciales de recuperación física y mental durante la noche.

Consecuencias de la privación de sueño

Los efectos de dormir menos de lo necesario son amplios y están respaldados por décadas de investigación científica. Según el estudio publicado en Sleep, la privación de sueño tiene consecuencias en distintas áreas:

1. Cognición y concentración

El descanso insuficiente afecta la atención sostenida, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Esto se traduce en más errores, menor rendimiento académico y laboral, y dificultades para tomar decisiones.

2. Regulación emocional

La falta de sueño interfiere en el funcionamiento del sistema límbico, especialmente en la amígdala, aumentando la reactividad emocional, la irritabilidad y la dificultad para gestionar conflictos.

3. Salud mental

Dormir poco incrementa el riesgo de padecer ansiedad, depresión y trastornos relacionados con el estrés. La investigación muestra que el sueño y la salud mental tienen una relación bidireccional: uno afecta al otro.

4. Salud física

La privación crónica de sueño se asocia con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, alteraciones metabólicas (como resistencia a la insulina) y debilitamiento del sistema inmunológico, lo que facilita infecciones y procesos inflamatorios. En conjunto, estos efectos repercuten en la calidad de vida, el bienestar general y la capacidad de afrontar los desafíos de la vida cotidiana.

Recomendaciones para mejorar el descanso

Los especialistas responsables del estudio publicado en Sleep señalan una serie de pautas basadas en evidencia que ayudan a mitigar el impacto del estrés sobre el sueño.

En primer lugar, destacan la importancia de mantener horarios regulares para acostarse y despertarse, ya que esta constancia fortalece el ritmo circadiano y facilita conciliar el sueño de manera natural.

También subrayan la necesidad de controlar el entorno: un dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura fresca favorece la producción de melatonina y reduce los estímulos que interrumpen el descanso.

Otra recomendación clave es limitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos antes de dormir. La reducción de la luz azul y del flujo constante de información ayuda a preparar la mente para el reposo.

Además, incorporar rutinas de relajación, como la lectura tranquila, la meditación, la respiración diafragmática o los estiramientos suaves, contribuye a disminuir la activación del sistema nervioso y a promover un sueño más profundo.

Por último, los expertos resaltan la importancia de gestionar el estrés diario. Practicar técnicas de organización, realizar pausas breves durante la jornada y dedicar tiempo a actividades placenteras ayuda a reducir la carga mental acumulada que suele interferir con el descanso nocturno. En conjunto, estos hábitos permiten mejorar la calidad del sueño y proteger el bienestar general.

La evidencia científica coincide en que gestionar el estrés no es opcional, sino esencial para proteger la salud física, mental y emocional. La adopción de hábitos saludables, junto con prácticas de autocuidado, permite mejorar la calidad del sueño y enfrentar con mayor resiliencia los retos cotidianos.