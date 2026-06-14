América Latina

Del salto de Kaviedes a la generación de Caicedo: la evolución de Ecuador en los Mundiales

La Tri pasó de celebrar su primer gol en una Copa del Mundo en 2002 a llegar a 2026 con una de las generaciones más prometedoras de su historia

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La oncena base de Ecuador para afrontar la Copa del Mundo 2026. - Crédito: Difusión
La oncena base de Ecuador para afrontar la Copa del Mundo 2026 (Crédito: Difusión)

La historia mundialista de Ecuador cabe en apenas unas cuantas imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva del país. El cabezazo de Agustín Delgado en Alemania, los goles de Enner Valencia en Brasil y Qatar, el abrazo de un país entero cuando llegó la primera clasificación en 2001. Pero si hubiera que elegir una escena para resumir el inicio de todo, probablemente sería aquella tarde de junio de 2002 en Yokohama, cuando Iván Kaviedes marcó contra Croacia y salió corriendo con los brazos abiertos antes de ejecutar un pequeño salto que terminaría convirtiéndose en uno de los gestos más simbólicos del fútbol ecuatoriano.

Aquel gol no clasificó a Ecuador a la siguiente ronda ni cambió el destino de ese Mundial. Sin embargo, representó algo más profundo: fue el primer tanto de la selección ecuatoriana en una Copa del Mundo. Era la confirmación de que el país, históricamente relegado en el mapa futbolístico sudamericano, finalmente había llegado a la gran escena.

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La clasificación a Corea-Japón 2002 había sido una hazaña en sí misma. Hasta entonces, Ecuador era una selección acostumbrada a mirar los Mundiales por televisión. Durante décadas había sido considerada un rival incómodo en la altura de Quito, pero incapaz de sostener campañas competitivas en las eliminatorias sudamericanas. Todo cambió con una generación liderada por Iván Hurtado, Álex Aguinaga, Ulises de la Cruz, Édison Méndez, Agustín Delgado e Iván Kaviedes.

Fotografía de archivo en la que se registró al exfutbolista ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes (EFE/Guillermo Legaria)
Fotografía de archivo en la que se registró al exfutbolista ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes (EFE/Guillermo Legaria)

El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez logró lo que parecía imposible: asegurar uno de los cupos para el Mundial y convertir una aspiración histórica en realidad. Cuando el árbitro pitó el final del partido ante Uruguay en noviembre de 2001, miles de personas salieron a las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca y decenas de ciudades más. Ecuador había roto una barrera psicológica que parecía infranqueable.

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En Asia llegó el aprendizaje. Las derrotas ante Italia y México mostraron la distancia que todavía separaba a la Tri de las potencias mundiales. Pero el triunfo sobre Croacia dejó una certeza: Ecuador ya pertenecía a ese escenario.

Cuatro años después llegó la mejor versión de aquella generación.

Ecuador en Alemania 2006
La selección de Ecuador en Alemania 2006. @fifaworldcup_es

Alemania 2006 sigue siendo, hasta hoy, el punto más alto del fútbol ecuatoriano en una Copa del Mundo. Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Suárez, la selección desplegó un fútbol sólido, ordenado y efectivo. Venció a Polonia, goleó a Costa Rica y avanzó por primera vez a los octavos de final.

Agustín Delgado se convirtió en el rostro de aquella campaña. El delantero anotó tres goles y terminó consolidándose como uno de los grandes referentes históricos de la selección. Junto a él brillaron futbolistas como Édison Méndez, Antonio Valencia, Cristian Benítez y Giovanny Espinoza.

La eliminación ante Inglaterra, provocada por un tiro libre de David Beckham, dejó una sensación extraña. Ecuador se iba del torneo, pero lo hacía habiendo demostrado que podía competir de igual a igual con selecciones de primer nivel. Durante años, esa actuación sería el estándar con el que se medirían las generaciones futuras.

ARCHIVO - El delantero ecuatoriano Enner Valencia (13) durante un partido amistoso contra Estados Unidos, el viernes 10 de octubre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)
ARCHIVO - El delantero ecuatoriano Enner Valencia (13) durante un partido amistoso contra Estados Unidos, el viernes 10 de octubre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

El camino posterior fue menos lineal. La Tri quedó fuera de Sudáfrica 2010, regresó en Brasil 2014 y volvió a despedirse en la fase de grupos. Sin embargo, ese torneo dejó una nueva figura destinada a marcar una época: Enner Valencia.

Con tres goles en Brasil y otros tres en Qatar ocho años después, Valencia se convirtió en el máximo goleador ecuatoriano en la historia de los Mundiales. Su carrera terminó funcionando como un puente entre dos generaciones: la que heredó el legado de Aguinaga y Delgado y la que hoy sueña con superar el histórico octavo de final alcanzado en Alemania.

La aparición de esa nueva camada comenzó a llamar la atención mucho antes de Qatar 2022. En 2019, Ecuador conquistó el Sudamericano Sub-20 y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de la categoría. Aquel equipo estaba lleno de nombres que con el tiempo se volverían familiares para cualquier aficionado europeo.

William Pacho y Moisés Caicedo son las máximas figuras de la selección de Ecuador en la actualidad.
William Pacho y Moisés Caicedo son las máximas figuras de la selección de Ecuador en la actualidad

Entre ellos destacaban un mediocampista de Santo Domingo llamado Moisés Caicedo y un defensor esmeraldeño llamado Piero Hincapié. Años después se sumaría otro nombre fundamental: Willian Pacho.

Los tres representan una transformación inédita en la historia del fútbol ecuatoriano. Las generaciones anteriores produjeron futbolistas destacados, pero pocas veces Ecuador había tenido jugadores convertidos en titulares y protagonistas en algunos de los clubes más importantes del planeta.

Caicedo llegó al Chelsea después de convertirse en uno de los mediocampistas más cotizados de Europa. Hincapié se consolidó como una pieza clave del Bayer Leverkusen campeón de Alemania. Pacho, por su parte, alcanzó la élite con el París Saint-Germain y terminó siendo considerado uno de los defensores más prometedores de su posición.

Piero Hincapié (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)
Piero Hincapié (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

Por primera vez, Ecuador no llega a un Mundial impulsado únicamente por la ilusión. Llega respaldado por una generación que compite cada semana al máximo nivel.

La clasificación al Mundial de 2026 confirmó esa evolución. La selección construyó una de las defensas más sólidas de Sudamérica y mostró una madurez competitiva poco habitual para un plantel cuya base aún se encuentra en plena juventud.

El 11 de junio de 2026 fanáticos de Ecuador reaccionan en la zona de aficionados en Washington D.C. (REUTERS/Ken Cedeno)
El 11 de junio de 2026 fanáticos de Ecuador reaccionan en la zona de aficionados en Washington D.C. (REUTERS/Ken Cedeno)

Veinticuatro años después de aquel salto de Kaviedes en Japón, el contexto es completamente distinto. Entonces, Ecuador celebraba simplemente estar presente. Hoy, la conversación gira alrededor de hasta dónde puede llegar.

La historia mundialista ecuatoriana comenzó con el sueño de participar. Mientras el país vuelve a mirar hacia una Copa del Mundo, la imagen de Kaviedes sigue viva como el punto de partida de un viaje que todavía está escribiendo sus mejores páginas. Desde aquel primer gol en Yokohama hasta las expectativas depositadas en Caicedo, Pacho e Hincapié, la historia de Ecuador en los Mundiales es también la historia de un fútbol que aprendió a creer que ningún escenario le queda demasiado grande.

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