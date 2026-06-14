Crimen y Justicia

Pidieron la captura del acusado de matar a golpes al dueño de un bar durante un robo en Mar del Plata

Luego de haberlo atacado y robado ocho mil pesos de la caja, Claudio Daniel González es buscado por las autoridades. Su situación se agravó tras confirmarse la muerte de la víctima

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Claudio Daniel González es buscado por las autoridades desde el 15 de mayo
Claudio Daniel González es buscado por las autoridades desde el 15 de mayo

La Justicia ordenó la captura de Claudio Daniel González en el marco de la causa por homicidio en ocasión de robo de Luis Badoza, el comerciante de 75 años que fue golpeado durante un asalto en el bar “El 22”, ubicado en la zona norte de Mar del Plata. Luego de que se confirmara la muerte de la víctima la semana pasada, las autoridades intensificaron su búsqueda.

Según consta en la causa, el acusado se encuentra prófugo desde el 15 de mayo, cuando ingresó armado al local en la esquina de Carballo y Río Negro y atacó a Badoza con una banqueta. Esa mañana, una de las empleadas de la víctima logró evitar que continuara con el ataque, pero no el asalto. Pues se fue corriendo del lugar apenas tomó todo el dinero de la caja registradora.

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El pasado 5 de junio, la víctima murió en el Hospital Houssay tras someterse a dos cirugías y una lenta recuperación. Según indicaron los familiares, no fue posible revertir las graves secuelas derivadas de la golpiza sufrida durante el robo.

El día del ataque, Badoza había sido atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), en donde tuvo que ser ingresada al quirófano para que pudieran realizarle una operación para poder retirar un coágulo que se le había formado en el hemisferio izquierdo del cerebro.

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La hija de la víctima pidió al acusado que se entregue a la Justicia, si se sentía culpable
La hija de la víctima pidió al acusado que se entregue a la Justicia, si se sentía culpable

Desde ese día, la víctima fue sometida a otras dos cirugías debido a la gravedad que presentaban las lesiones que le causaron. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria, con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, mientras intentaba recuperarse del brutal ataque. Sin embargo, el tratamiento no fue suficiente para que se recompusiera.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, la muerte de Badoza agravó la causa judicial contra González, quien ahora enfrenta un pedido de captura por homicidio en ocasión de robo. Por este motivo, intensificaron la búsqueda y habilitaron la difusión de su imagen.

A partir de esta medida, se espera que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del acusado la comunique de inmediato a la policía o a las autoridades judiciales. Ante la falta de localización del acusado, la comunidad y los familiares de la víctima se mantienen en alerta.

En línea con esto, la familia de Badoza profundizó el pedido de difusión de la imagen de González y exigió celeridad en la investigación. Lourdes, hija de la víctima, expresó en redes sociales: “Mientras nosotros aún intentamos asimilar todo lo que está pasando, mientras nosotros seguimos intentando acostumbrarnos a que mi papá no esté, este asesino HDP sigue suelto”.

Una empleada de la víctima lo defendió y logró que el agresor se fuera del local (Gentileza: Canal 8 de Mar del Plata)

El entorno del agresor, según relató la mujer, publicó comunicados en los que sostiene que “todo fue una equivocación de un adicto”. Según compartió en redes sociales, una hermana del acusado sostuvo: “Mi hermano no es basura de la sociedad y el que lo conoce de verdad sabe que es un pibe que la luchó siempre, pero no pudo salir de las drogas”.

Sin embargo, la hija de Badoza cuestionó esa versión y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado siga sin ser detenido. “Me desespera pensar que si no se actúa rápido pueda haber otra familia pasando por lo mismo que nosotros”, afirmó. Además, denunció faltas de respeto provenientes del círculo cercano al acusado.

En otra de las publicaciones que realizó a modo de denuncia, Lourdes pidió: “Ya no tiene vueltas esto, ni para él ni para su familia (la que llora y se dice arrepentida), si tan mal la están pasando, si tan arrepentido estás, hacele un favor a la sociedad y entregate”.

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