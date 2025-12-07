Dos errores comunes en la alimentación pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un experto

La elección diaria de alimentos influye directamente en el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades crónicas, según han advertido especialistas y diversos estudios científicos. La selección diaria de alimentos puede influir de manera decisiva en la aparición de patologías como el cáncer, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Identificar y corregir errores comunes en la dieta resulta clave para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

El impacto de una dieta inadecuada se manifiesta de forma silenciosa, pero persistente, en millones de personas. La ingesta habitual de productos ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas y carbohidratos simples favorece la obesidad, la inflamación y el deterioro metabólico, factores que incrementan la probabilidad de desarrollar afecciones graves a largo plazo. En ese sentido, entre los errores más frecuentes se destacan reemplazar la fruta entera por jugo y elegir pollo apanado en lugar de preparaciones a la parrilla o al horno.

Por lo tanto, mantener una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y baja en ultraprocesados, se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para prevenir estos trastornos, de acuerdo con los expertos.

Asimismo, diversos estudios han demostrado que los hábitos influyen directamente en la salud metabólica y cardiovascular. La selección de productos aparentemente inocuos puede tener consecuencias profundas, de lo contrario, se contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas que afectan a una parte significativa de la población.

Cuáles son los dos errores alimenticios

Elegir jugo en vez de fruta entera y preferir pollo apanado sobre el asado dificultan una dieta preventiva; pequeñas correcciones ayudan a reducir inflamación, mejorar la saciedad y proteger la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Frank Dumont, médico internista, identificó en una entrevista con Fox News dos errores frecuentes en la dieta que, aunque suelen pasar desapercibidos, elevan de forma significativa el riesgo de enfermedades crónicas.

1. Sustituir la fruta entera por jugo de fruta

El primer error señalado por el experto consiste en reemplazar la fruta fresca por su versión en jugo. El especialista explicó que, aunque el jugo de fruta contiene minerales, vitaminas y micronutrientes, el proceso de elaboración elimina la mayor parte de la fibra presente en la versión entera.

Esta fibra es esencial para regular el azúcar en sangre, favorecer la digestión y mantener la sensación de saciedad. Al eliminarla, la bebida concentra los azúcares naturales, lo que puede provocar picos rápidos de glucosa y una menor plenitud tras su consumo.

En la entrevista, Dumont subrayó: “El jugo puede tener algunos beneficios, tiene minerales, vitaminas y micronutrientes. Sin embargo, el resultado final es que está más procesado y se ha eliminado gran parte de la fibra que se supone que va de la mano con el azúcar natural que contienen”.

Reemplazar la fruta entera por jugo elimina la fibra esencial, lo que afecta la regulación del azúcar en sangre y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el consumo de fruta entera proporciona un perfil nutricional más completo. La fibra soluble ayuda a regular la respuesta a la insulina y a mantener niveles saludables de lípidos en sangre, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, el volumen físico contribuye al control natural de las porciones y a una mayor saciedad.

2. Intercambiar el pollo apanado por el cocido a la parrilla

La elección de pollo apanado o frito por encima de sus versiones al horno o a la parrilla, constituye uno de los errores identificados por el profesional. El empanizado y la fritura añaden grasas trans y saturadas, así como grandes cantidades de sal, lo que incrementa el colesterol LDL, también conocido como el “malo”, promueve la inflamación y daña los vasos sanguíneos.

Este tipo de preparación contribuye al endurecimiento de las arterias y a la acumulación de placa, restringiendo el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de hipertensión arterial, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

Dumont recomendó optar por pollo a la parrilla, que conserva su proteína magra natural y evita el exceso de grasas y carbohidratos refinados. “Si lo pones sobre un poco de lechuga con un aderezo, puede resultar extremadamente saludable comerlo”, explicó a Fox News. Elegir una ensalada con pollo a la parrilla en lugar de uno apanado en sándwich permite obtener una comida más equilibrada, rica en proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y fibra, lo que favorece la saciedad y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre.

El pollo frito aporta grasas trans y sal, aumentando el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas y respaldo científico

La evidencia científica respalda la importancia de adoptar estos cambios en la dieta. Numerosos profesionales de la salud han incorporado la orientación nutricional en el tratamiento de enfermedades crónicas, recomendando patrones alimentarios como la dieta mediterránea, basada en productos integrales, pescado y legumbres, y con un consumo limitado de carne y lácteos. Diversos estudios han demostrado que este tipo de alimentación reduce los riesgos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y el endurecimiento arterial que precede a los infartos.

En el caso del cáncer, la calidad y la fuente de los carbohidratos consumidos adquieren especial relevancia. Una carga glucémica elevada, derivada de alimentos refinados como el jugo de fruta, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, mientras que los carbohidratos provenientes de verduras pueden mejorar la supervivencia. Para el cáncer colorrectal, cuya incidencia ha aumentado en personas menores de cincuenta años, una ingesta elevada de carbohidratos se relaciona con un mayor riesgo, especialmente en hombres.

Por otro lado, el doctor Dumont compartió con Fox News su experiencia clínica, señalando que la dependencia exclusiva de la medicación suele conducir a un empeoramiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Relató: “Vi que la gente empeoraba cada vez más y eso fue realmente desalentador para mí. Lo que descubrí más adelante en mi carrera es el poder de la nutrición y el estilo de vida“.

El especialista describió cómo sus pacientes, tras múltiples intentos fallidos, lograron finalmente sentirse empoderados al aprender a escuchar a su cuerpo, identificar lo que les funcionaba y celebrar sus propios avances en salud. Dumont concluyó: “Es una diferencia enorme. Y ahora soy muy optimista al respecto”.