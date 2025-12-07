Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico

Las pruebas de aptitud física más comunes, como la carrera de una milla y las flexiones, ofrecen datos útiles pero no reflejan el bienestar integral ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación del estado físico despierta interés en todo el mundo. Personas de distintas edades desean saber con precisión si realizan suficiente ejercicio, si su salud cardiovascular progresa o si cumplen con recomendaciones internacionales. Según diversos fisioterapeutas y médicos, las pruebas de aptitud física más populares no siempre ofrecen una visión completa del bienestar global.

De acuerdo con National Geographic, las métricas tradicionales, como la cantidad de pasos diarios, el tiempo de carrera o la cantidad de flexiones, sirven de referencia, pero su interpretación requiere una mirada científica y comparativa.

Existen numerosos dispositivos que analizan el desempeño diario y motivan al usuario a lograr metas establecidas. Sin embargo, el exceso de información o la comparación constante con estándares arbitrarios puede generar confusión o expectativas poco realistas.

Expertos advierten que la interpretación de pruebas físicas requiere un enfoque científico y comparativo para evaluar la salud real(Imagen Ilustrativa Infobae)

Profesionales del Centro de Rendimiento Humano de la Universidad de California y del Stanford Longevity Center explican que cada organismo responde de manera distinta, y que los datos deben contextualizarse para tener sentido.

Los médicos coinciden en que el sistema cardiovascular fuerte constituye un parámetro clave. Sin embargo, la salud integral involucra varios factores: resistencia aeróbica, fuerza muscular, movilidad articular y la posibilidad de realizar actividades cotidianas con facilidad.

El equilibrio entre estas variables brinda el mejor panorama sobre el estado físico real de una persona en la vida adulta.

El sistema cardiovascular fuerte es clave, pero la condición física también depende de la fuerza muscular, la movilidad y la funcionalidad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas cardiovasculares y su verdadero valor

La carrera de una milla, equivalente a 1,6 kilómetros, se emplea desde hace décadas como prueba básica en distintos contextos.

El profesor Michael Fredericson, de la Universidad de Stanford, sostiene que esta distancia brinda un parámetro útil para estimar la capacidad aeróbica y el denominado VO2 máx., el volumen máximo de oxígeno que el cuerpo emplea durante el esfuerzo físico.

Realizar la milla en un tiempo entre siete y diez minutos suele indicar un VO2 máx. adecuado. De acuerdo con Mathias Sorensen, fisiológo del ejercicio, el resultado refleja tanto el potencial cardiovascular como el riesgo futuro de padecer enfermedades como infarto o accidente cerebrovascular.

La carrera de una milla y la Prueba de Cooper permiten estimar el VO2 máx. y el riesgo cardiovascular, aunque los valores ideales varían según edad y sexo (Pexels)

Otras alternativas incluyen la Prueba de Cooper, que evalúa la distancia recorrida en doce minutos. Igualmente, los especialistas aclaran que la exactitud máxima se alcanza solo con equipamiento de laboratorio.

El doctor Rich Souza, de la UCSF, advierte que los valores ideales varían según la edad, el sexo y la condición física previa.

Así, subraya que la comparación con referencias fijas puede resultar poco representativa, y la evolución individual cobra más importancia que alcanzar cifras específicas.

Las flexiones de brazos y las dominadas son pruebas sencillas para medir fuerza muscular y equilibrio corporal, con metas adaptadas a cada persona (Freepik)

Para personas con limitaciones de movilidad o lesiones en las rodillas, el ciclismo estático o las máquinas de remo permiten evaluar la resistencia aeróbica sin poner en riesgo las articulaciones.

El profesor Brad Schoenfeld, del Lehman College, recomienda elegir pruebas adaptadas a cada contexto, priorizando la constancia y la funcionalidad antes que la exigencia de marcas exactas.

Fuerza muscular, movilidad y ejercicios funcionales

La plancha o plank evalúa la fortaleza de la zona media, pero la técnica correcta es más importante que el tiempo sostenido en la posición (Pexels)

Las flexiones de brazos constituyen una herramienta sencilla y fiable para estimar la fuerza y el desarrollo muscular en el tren superior.

Michael Fredericson remarca que las flexiones activan múltiples grupos musculares, elevan la frecuencia cardíaca y demandan coordinación.

Estudios demuestran que la capacidad de realizar un número elevado de flexiones se vincula con menor riesgo cardiovascular.

El test de sentarse y levantarse del suelo sin asistencia predice el riesgo de caídas y la independencia funcional en adultos mayores (Crédito: Freepik)

Sorensen sugiere metas orientativas: hombres menores de 50 años deberían aspirar a 25 o 30 repeticiones, mientras las mujeres menores de 50 podrían plantearse entre 15 y 20.

Mayores de 50, tanto hombres como mujeres, se beneficiarían con un objetivo adaptado.

Las dominadas permiten evaluar el equilibrio entre masa muscular y grasa corporal, aunque requieren cierto nivel de habilidad previa.

La OMS recomienda 150 minutos de actividad aeróbica semanal y dos sesiones de fuerza, priorizando el progreso individual y la variedad de rutinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consideran razonable para un adulto poder realizar al menos diez repeticiones (varones) o cuatro (mujeres). Sin embargo, insisten en la importancia de priorizar la progresión y evitar comparar cifras absolutas entre personas con trayectorias físicas diferentes.

La plancha o “plank” verifica la fortaleza de la zona media y la resistencia general. Sorensen propone llegar a un minuto de sustento como meta mínima.

Los médicos advierten que la calidad de la técnica importa más que el tiempo, y una plancha incorrecta puede perder valor diagnóstico o provocar molestias.

Las pruebas de aptitud física más comunes, como la carrera de una milla y las flexiones, ofrecen datos útiles pero no reflejan el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad corporal contribuye directamente a la calidad de vida. El test de sentarse y levantarse del suelo sin asistencia indica equilibrio, coordinación y fuerza. Para Michael Fredericson, esta simple prueba predice el riesgo de caídas en adultos mayores y orienta sobre la independencia funcional en el futuro.

El progreso individual y la combinación de rutinas como claves del bienestar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 150 minutos de actividad aeróbica moderada semanal y dos sesiones de fuerza como referencia mínima.

Los especialistas consultados por National Geographic insisten en que la salud no se mide por alcanzar cifras fijas, sino por el progreso sostenido y la capacidad de adaptarse a los desafíos cotidianos.

Expertos advierten que la interpretación de pruebas físicas requiere un enfoque científico y comparativo para evaluar la salud real (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito en la condición física radica en combinar movimientos variados, equilibrar aeróbicos y fuerza, cuidar la movilidad y disfrutar de las actividades. Mantener la continuidad del entrenamiento y evitar el sedentarismo resultan más efectivos que enfocarse solo en marcas cuantitativas.

El diálogo entre avances tecnológicos, experticia profesional y compromiso personal permite a cada persona definir y mejorar su propio estado físico.

Los conocimientos científicos aportan guías útiles, pero el bienestar nace del movimiento regular y la adaptación responsable a los propios límites y posibilidades.