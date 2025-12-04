Salud

La raíz asiática poco conocida que ayuda a mejorar la digestión

Se trata de un tubérculo ancestral de la familia de las zingiberáceas, como el jengibre y la cúrcuma. Cómo consumirla para aprovechar sus propiedades

Es un ingrediente central en
Es un ingrediente central en la cocina tailandesa, especialmente en sopas como la tom kha gai y en pastas de curry (Canva)

Originaria del sudeste asiático, la galanga ocupó durante siglos un lugar esencial en la medicina tradicional y la cocina de Tailandia, China, India, Indonesia y Vietnam.

Reconocida por su eficacia para aliviar malestares digestivos y promover el bienestar estomacal, su uso trascendió el ámbito terapéutico para convertirse en un ingrediente fundamental en distintas culturas.

Aunque su fama fuera de Asia era limitada, la galanga despierta un interés creciente entre quienes buscan remedios naturales y chefs atraídos por sabores exóticos y versátiles.

Especies, origen y expansión mundial

La galanga pertenece a la
La galanga pertenece a la familia de las zingiberáceas, la misma que incluye al jengibre y la cúrcuma (Freepik)

La galanga pertenece a la familia de las zingiberáceas, junto con el jengibre y la cúrcuma. Sus principales variantes, la galanga mayor (Alpinia galanga) y la galanga menor (Alpinia officinarum), presentan perfiles botánicos y sensoriales distintivos.

Originaria del sudeste asiático, su cultivo se concentra en Tailandia, Vietnam, China, Indonesia y la India, aunque se ha expandido a regiones tropicales de África, América Latina y Oceanía. Introducida en Europa durante la Edad Media a través de rutas comerciales árabes, la galanga se integró en la farmacopea europea por sus múltiples beneficios.

Propiedades digestivas y beneficios terapéuticos

En Asia, la galanga se
En Asia, la galanga se emplea para aliviar trastornos digestivos como hinchazón, gases y acidez estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de la galanga reside en sus notables beneficios digestivos. A lo largo de la historia, se ha utilizado como tónico estomacal para combatir la mala digestión, hinchazón, gases, acidez y mal sabor de boca. También estimula el apetito, protege las mucosas gástricas y fortalece la boca, ayudando a prevenir llagas y aftas. Sus efectos espasmolíticos permiten aliviar náuseas y vómitos, en especial durante viajes o cambios alimentarios.

Además, la galanga aporta efectos estimulantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes gracias a su concentración de aceites esenciales como cineol, galangina, alpinenos y eugenol. Estas sustancias ayudan a combatir bacterias y hongos, y algunas investigaciones recientes exploran sus propiedades antivíricas. Se la considera un estimulante natural del sistema nervioso, capaz de aumentar la dopamina y favorecer la concentración y el estado de alerta sin los efectos secundarios de la cafeína.

Dentro de la medicina tradicional asiática, la galanga también se utiliza para tratar afecciones respiratorias, como dolor de garganta, tos y bronquitis, y en prácticas destinadas a estimular el sistema inmunológico y combatir la fatiga.

Sabor, aspecto y aplicaciones en la cocina

A diferencia del jengibre, la
A diferencia del jengibre, la galanga presenta notas aromáticas a pimienta, cítricos, pino y alcanfor, con un retrogusto mentolado (Canva)

Aunque comparte familia botánica con el jengibre y la cúrcuma, la galanga se distingue por su sabor y composición química. Su tallo subterráneo, la parte más usada, resulta similar en forma al jengibre, pero su pulpa puede variar del blanco al rosado pálido. El sabor de la galanga incorpora notas de pimienta, cítricos, pino y alcanfor, con un retrogusto mentolado más fresco que el jengibre. Su perfil aromático, junto con su elevada concentración de aceites esenciales, la hace única tanto en la medicina como en la cocina.

En la gastronomía asiática, la galanga es indispensable. Se emplea fresca, rallada, machacada, seca, en polvo o congelada. Destaca en sopas tailandesas como la tom kha gai, pastas de curry y guisos de la cocina indonesia, vietnamita y malaya. También aparece en mezclas de especias como curry indio y raz el hanout marroquí, así como en bebidas herbales tradicionales como el jamu en Indonesia.

Formas de consumo y precauciones

Su extracto se ha incorporado
Su extracto se ha incorporado en productos cosméticos debido a sus cualidades antioxidantes (Freepik)

La galanga puede consumirse fresca o seca, en polvo, decocción, extracto fluido, tintura o cápsulas, tanto como especia culinaria como en preparados medicinales. Es vital respetar las dosis recomendadas, ya que un consumo excesivo podría provocar irritación gástrica.

Se aconseja evitar su ingesta antes de dormir, especialmente en personas con insomnio, y consultar a un médico antes de utilizarla en casos de úlcera gástrica.

Aunque existen estudios que avalan su acción antimicrobiana y antivírica, su efectividad para tratar infecciones fúngicas sigue siendo limitada y requiere precaución.

