Por qué las verduras de hoja verde deberían ser parte de la dieta diaria

El consumo diario de verduras de hoja verde reduce hasta un 26% el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde no son solo un acompañamiento; se han convertido en un eje de la alimentación saludable. Incorporarlas a diario puede transformar la salud, como muestra una investigación de la Universidad de Edith Cowan, en Australia.

Este estudio reveló que consumir al menos una taza diaria de verduras de hoja verde está asociado con una reducción de hasta 26% en el riesgo de enfermedades cardíacas. Los beneficios, según nutricionistas y evidencia científica, van mucho más allá del corazón.

Consumir verduras de hoja verde todos los días impacta de manera positiva la salud digestiva, cardiovascular y general. No obstante, conviene tomarlas con ciertas precauciones, especialmente para personas con condiciones médicas específicas, según expertas consultadas por Real Simple. Incluirlas de manera habitual garantiza un aporte amplio de nutrientes esenciales, siempre y cuando su consumo sea consciente y variado.

Las verduras de hoja verde aportan nutrientes esenciales como vitamina K, folato, hierro, calcio, magnesio y antioxidantes clave para la salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Nutrientes y beneficios de las verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde como lechuga, col rizada, rúcula, espinaca, acelga y repollo se destacan por su alta densidad nutricional. Según Kristen Carli (WOWMD) para Real Simple, estas hojas concentran vitaminas A y K, folato, hierro, calcio, magnesio, potasio, fibra y antioxidantes. Rebecca Jaspan subraya que la vitamina K es esencial para la coagulación sanguínea y que antioxidantes como la luteína y la zeaxantina protegen la visión.

Los nitratos naturales mejoran la circulación, mientras que el folato es clave para el desarrollo cerebral y la prevención de defectos neurológicos en embarazadas. El calcio y el hierro fortalecen músculos, huesos, el sistema inmune y el transporte de oxígeno. Magnesio y potasio completan el perfil para la salud cardiovascular y ósea. Kat Garcia-Benson agrega que la fibra mejora la digestión y la salud del microbioma.

La fibra presente en espinaca, lechuga y acelga mejora la digestión y favorece el equilibrio del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir estas verduras a diario facilita el aporte de nutrientes difíciles de encontrar en otras fuentes. La fibra promueve digestiones regulares, y sus vitaminas, minerales y antioxidantes sostienen la producción de energía, la salud cardiovascular, la visión y el metabolismo. Carli señala que su consumo habitual contribuye a mejor salud cardíaca, digestiva, ocular, menor riesgo crónico y huesos fuertes.

Precauciones y formas de potenciarlas

Sin embargo, estas verduras contienen antinutrientes (oxalatos, fitatos, bociógenos) que pueden dificultar la absorción de minerales como el calcio y el hierro, o afectar a personas con riesgo de cálculos renales o problemas de tiroides. La vitamina K puede interferir con anticoagulantes, por lo que en estos casos se recomienda moderación y consulta médica.

Para mejorar la absorción de sus nutrientes, Jaspan sugiere combinarlas con alimentos ricos en vitamina C (cítricos, pimientos) y rotar variedades de hojas. Garcia-Benson recomienda sumar grasas saludables (aceite de oliva, palta, frutos secos) para aprovechar las vitaminas liposolubles y antioxidantes. Alternar hojas crudas y cocidas maximiza sus aportes y cocerlas ayuda a consumir la dosis diaria sin grandes volúmenes.

Las verduras de hoja verde pueden incorporarse en batidos, guisos, ensaladas y pastas para diversificar la dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas verduras son versátiles: pueden añadirse a batidos, guisos, pastas, ensaladas, sándwiches o salteados, incrementando fácilmente el contenido nutricional de cualquier plato. Las expertas aconsejan planificar la compra y diversificar recetas para mantener el interés.

El consumo diario de hojas verdes resulta altamente beneficioso, siempre que exista variedad y consciencia. Si hay condiciones médicas, lo ideal es adaptar la dieta con la orientación de un profesional.

Cómo potenciar los beneficios

Para aprovechar mejor los nutrientes de estas verduras, Jaspan sugirió combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o pimientos, para mejorar la absorción de hierro vegetal. Rotar diferentes tipos de hojas verdes ayuda a diversificar nutrientes y evitar excesos.

Garcia-Benson recomendó sumar grasas saludables, como aceite de oliva, palta o frutos secos, para aumentar la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, K y E) y antioxidantes como la luteína. Alternar entre hojas crudas y cocidas maximiza los aportes, ya que la cocción ligera facilita la absorción de algunos nutrientes, mientras el consumo en crudo mantiene otros.

Al cocinarse, estas hojas reducen su volumen de forma notable, lo que facilita cumplir la porción diaria recomendada sin consumir grandes cantidades de ensalada.

La espinaca y la col rizada se integran fácilmente en guisos, pastas y arroces para enriquecer el valor nutricional de los platos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde pueden incorporarse fácilmente en batidos, huevos, guisos, pastas, arroces, ensaladas, sándwiches, adobos, aderezos, buñuelos y rollitos. Estas opciones, ya sean de hojas tiernas como la lechuga o la rúcula, o más firmes como la col rizada y la espinaca, suman sabor y nutrientes.

Las especialistas sugieren planificar las compras teniendo en cuenta la reducción del volumen tras la cocción y variar las recetas para mantener el interés en la dieta. Consumir verduras de hoja verde a diario ofrece beneficios notables para la salud, siempre que se combine variedad y consciencia. Ante dudas o condiciones de salud específicas, es fundamental consultar con un profesional para adaptar la dieta a las necesidades individuales.