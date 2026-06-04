La salud intestinal en la mira: cómo repercute comer por estrés a altas horas de la noche

El consumo de alimentos nocturnos y el estrés afectan negativamente la salud intestinal y alteran el microbioma, incrementando problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés puede manifestarse de múltiples maneras en las personas: desde dolores de cabeza y alteraciones en el sueño hasta cambios de humor y fatiga constante. Sin embargo, existe una consecuencia menos visible que suele pasar inadvertida: los problemas intestinales. Comer por tensiones o fuera de los horarios habituales impacta de forma directa la salud intestinal y el equilibrio del microbioma. Especialistas advierten que este patrón alimentario incrementa los riesgos digestivos y afecta el bienestar general.

La Cleveland Clinic describe el síndrome de alimentación nocturna como un trastorno que afecta a aproximadamente el 1,5% de la población estadounidense. Se caracteriza por ingestas reiteradas durante la noche y dificultades para recuperar el sueño, lo que aumenta la predisposición al sobrepeso y está vinculado con mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

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Qué sucede con la salud intestinal y comer por estrés

Comer a altas horas de la noche puede aumentar la inflamación intestinal, reducir la diversidad del microbioma y causar problemas digestivos como estreñimiento o diarrea. Este hábito también eleva la probabilidad de desarrollar obesidad, perjudica la calidad del sueño y repercute en la salud mental, aunque existen estrategias eficaces para prevenirlo, según diferentes fuentes médicas.

Especialistas advierten sobre el síndrome de alimentación nocturna, vinculado con mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio publicado en mayo de 2026, quienes consumen más del 25% de sus calorías diarias después de las 21:00 y tienen un alto nivel de estrés presentan entre 1,7 y 2,5 veces más riesgo de sufrir estreñimiento o diarrea. Esta combinación genera, según la doctora Harika Dadigiri citada por Verywell Health, un “doble golpe para el intestino”, ya que empeora los síntomas digestivos y disminuye considerablemente la diversidad del microbioma intestinal.

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El eje intestino-cerebro también se ve comprometido en condiciones de estrés elevado: los picos de tensión ralentizan el tránsito digestivo, aumentan la permeabilidad intestinal y alteran la flora bacteriana. Según Harvard, los horarios irregulares de las comidas intensifican estos efectos negativos y profundizan el desbalance microbiano, lo que favorece diversos trastornos intestinales.

Las investigaciones recientes también muestran que el cuerpo humano responde de manera diferente a los alimentos según el momento del día en que se consumen. Durante la noche, la actividad digestiva disminuye, lo que dificulta la descomposición y absorción de nutrientes. Este desajuste entre el horario biológico y el consumo de alimentos puede provocar que ciertos compuestos permanezcan más tiempo en el intestino, favoreciendo procesos inflamatorios y alterando la composición bacteriana.

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Por otra parte, los especialistas advierten que la combinación de estrés y alimentación nocturna afecta el equilibrio hormonal, especialmente la producción de cortisol y melatonina. El aumento de la hormona vinculada al estrés intensifica la inflamación y contribuye a la disfunción del eje intestino-cerebro, mientras que la alteración de la melatonina perjudica el sueño y la recuperación nocturna.

Otros problemas asociados con las comidas nocturnas y el estrés

El eje intestino-cerebro se ve comprometido por el estrés y la alimentación a deshoras, favoreciendo desbalances del microbioma y trastornos intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Harvard como la Cleveland Clinic señalan que el estrés crónico y las comidas a deshora alteran el ritmo circadiano, afectan el metabolismo y desajustan el equilibrio energético. Comer tarde modifica la liberación de hormonas clave: reduce la leptina (relacionada con la saciedad) y eleva la grelina (que aumenta el hambre), lo que dificulta el gasto energético y promueve la acumulación de grasa.

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Este desequilibrio en los horarios y la alimentación repercute también en la salud mental. La ansiedad y la depresión suelen agudizarse debido a la falta de sueño y a los antojos nocturnos. A nivel fisiológico, el cortisol estimula la preferencia por alimentos ricos en azúcares y grasas, reforzando el ciclo de comer para reducir la tensión emocional.

La dieta también está determinada por factores personales, familiares y sociales. Viviane Fornasaro-Donahue, dietista de Harvard, explica que influyen tanto la genética como experiencias previas o el entorno, como el ambiente familiar o laboral. Un estudio experimental del Hospital Brigham and Women’s de Harvard mostró que comer solo cuatro horas más tarde provoca diferencias notables en el apetito, el almacenamiento de grasa y el gasto calórico, incluso si se mantiene igual la cantidad y el tipo de alimentos.

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Cómo prevenir y dejar de comer por estrés

El abordaje combina cambios conductuales y atención profesional cuando sea necesaria. Mantener una rutina de comidas estructurada, priorizando horarios regulares cada día, favorece una mejor función digestiva y mejora el sueño, según Verywell Health y Harvard. Comer la mayoría de las calorías en la primera mitad del día y establecer un horario para la última comida resulta beneficioso.

Para prevenir los efectos negativos del estrés y la alimentación nocturna, los especialistas recomiendan rutinas regulares de comida, ejercicio y técnicas de relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para controlar el estrés sin recurrir a la comida, la casa de estudios y la Cleveland Clinic sugieren incorporar ejercicio físico, técnicas de relajación como la meditación y la respiración profunda, así como actividades de ocio saludable. Recomiendan identificar los factores desencadenantes, cuidar el descanso nocturno y evitar almacenar productos con alto contenido de azúcar y grasa en casa.

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Ante síntomas graves o persistentes, la atención médica puede incluir terapia cognitivo-conductual, fototerapia, suplementación de melatonina y apoyo psicológico, según la clínica estadounidense. La ayuda profesional es esencial para quienes experimentan ansiedad, trastornos alimentarios o dificultades de sueño, facilitando nuevas rutinas y estrategias de afrontamiento.

Los expertos subrayan que una intervención pronta y el seguimiento profesional mejoran significativamente las posibilidades de restablecer tanto la salud digestiva como el equilibrio emocional. Cumplir de forma constante con los tratamientos y mantener la colaboración con el personal sanitario es clave para superar este desafío.

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