Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

Muere un 'casco azul' serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano

Un miembro serbio de las fuerzas de paz de la ONU en Líbano falleció este jueves a causa de las heridas sufridas cuando varios proyectiles de mortero impactaron en su posición, cerca de Marjayoun, en el sureste de Líbano, a última hora de la noche del miércoles, según informó la misión de paz de la ONU en el país, la FINUL.

La FINUL, que no reveló el origen de los proyectiles, señaló que otros dos miembros de las fuerzas de paz resultaron heridos y que se había abierto una investigación sobre el incidente.

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Los dos cascos azules afectados son españoles y han recibido heridas leves a consecuencia de la caída de morteros en la posición donde se encontraban en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del Líbano, donde se causó la muerte de otro soldado de la misión de paz de la ONU (FINUL), de nacionalidad serbia.

Los dos militares españoles, que forman parte del contingente de alrededor de 650 militares desplegados en el sector este, sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

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El fallecido también había resultado herido de gravedad tras lo que fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según ha informado la FINUL.

Una densa columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatie, Líbano. REUTERS/Stringer

Los cascos azules españoles heridos fueron atendidos en una base de la misión.

Por la mañana del mismo día se había producido una explosión cerca de la base donde están desplegados los militares españoles y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

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El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el que traslada todo el apoyo a los militares españoles tras el ataque, así como su solidaridad con el contingente serbio.

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado en un comunicado el apoyo a los compañeros heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación.

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Las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano desde septiembre de 2006 y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base ‘Miguel de Cervantes’, cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España.

También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

Desde el inicio de la misión han muerto 15 cascos azules españoles.

(Con información de Reuters y EFE)