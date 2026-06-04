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De Serena Williams a Michael Jordan: el fenómeno de las leyendas que volvieron al deporte después de los 40

El retorno de la tenista estadounidense al circuito de dobles en el Queen’s Club de Londres reavivó el debate sobre los límites de la edad en la alta competencia y la historia de atletas que desafiaron el retiro

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Imágenes verticales de Serena Williams sonriendo con raqueta, Michael Jordan haciendo un mate, Allyson Felix corriendo y Michael Schumacher en un coche de F1.
Serena Williams vuelve tras cuatro años fuera y jugará el torneo de dobles del Queen’s Club en Londres, del 7 al 14 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, Serena Williams sorprendió al mundo deportivo al confirmar su regreso a la competencia profesional a los 44 años. Después de cuatro años alejada de las canchas, la exnúmero uno del tenis mundial recibió una invitación para disputar el torneo de dobles del Queen’s Club en Londres entre el 7 y el 14 de junio, según reportó la agencia de noticias AFP.

Su decisión reavivó el debate sobre el retiro y la vigencia de los atletas veteranos, y la ubicó en una selecta nómina de figuras que volvieron a competir en la elite después de cumplir cuatro décadas, como Michael Jordan, Tom Brady, Lindsey Vonn, George Foreman y Michael Phelps.

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El regreso de Serena Williams y el desafío de la edad

La WTA anunció oficialmente el retorno de Serena Williams al circuito de dobles, una noticia que generó repercusión global. Williams, quien en 2022 había anunciado su retiro tras una emotiva despedida en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, había enfocado su vida en proyectos empresariales y familiares.

La organización del torneo londinense confirmó que la ganadora de 23 títulos de Grand Slam volvería a competir en la superficie de césped, despertando expectativa entre fanáticos y especialistas. “Serena es una de las mejores atletas de todos los tiempos, con un legado que trasciende las canchas”, declaró Valerie Camillo, presidenta de la WTA, en declaraciones recogidas por la AFP.

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“Su regreso es una muestra de su pasión por la competición, y estoy deseando verla enfrentarse a una nueva generación de jugadoras de élite”, agregó.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam competirá otra vez sobre césped en el Queen’s Club de Londres (AP Foto/Thibault Camus)
La ganadora de 23 títulos de Grand Slam competirá otra vez sobre césped en el Queen’s Club de Londres (AP Foto/Thibault Camus)

Otras leyendas que volvieron tras los 40

Allyson Felix

La agencia de noticias AFP recordó los regresos de otras figuras que, pasados los 40 años, desafiaron el paso del tiempo y se animaron a competir nuevamente. Entre ellas destaca Allyson Felix, la atleta estadounidense más condecorada en la historia olímpica, con 11 medallas.

Felix, quien posee además 20 preseas en campeonatos mundiales, anunció su intención de regresar en su ciudad natal para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Esto es una vuelta a casa única en la vida”, declaró a la revista Time, citada por la AFP. Con 40 años, Felix admitió que la edad representa un reto y que ya no se encuentra en su mejor forma, pero su hambre de competencia permanece intacta.

Lindsey Vonn

En los deportes de invierno, Lindsey Vonn regresó al esquí competitivo a los 40 años, tras casi seis temporadas fuera del circuito. Logró imponerse en dos etapas de la Copa del Mundo antes de acudir lesionada a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Lindsey Vonn
 Lindsey Vonn regresó al esquí competitivo a los 40 años, tras casi seis temporadas fuera del circuito

Una caída la dejó al borde de la amputación de una pierna, pero la estadounidense aseguró en ESPN: “Estaba fuerte, sin importar mi edad, y estaba preparada”. Vonn se retiró sin arrepentimientos y valoró la oportunidad de haber competido nuevamente.

George Foreman

El boxeo también ha sido escenario de regresos emblemáticos. George Foreman se alejó del ring en 1977 y retornó una década después. A los 45 años, el estadounidense logró recuperar el título mundial de los pesos pesados tras vencer a Michael Moorer, 19 años más joven. “La segunda vez pude lidiar con todos esos pensamientos. Fue un momento especial, más todavía que cuando gané el combate contra Frazier”, recordó Foreman en 2023.

Michael Schumacher

En el automovilismo, Michael Schumacher anunció su regreso a la Fórmula 1 en 2010 con Mercedes, después de una pausa de tres años. El piloto alemán, siete veces campeón mundial, compitió hasta los 44 años y subió al podio en el Gran Premio de Europa de 2012, convirtiéndose en el piloto más veterano en hacerlo desde 1970.

Michael Jordan

Fuera de la lista de la AFP, otras figuras deportivas protagonizaron regresos resonantes después de los 40 años. Michael Jordan se retiró en 1993 del baloncesto tras ganar tres campeonatos consecutivos con los Chicago Bulls y probó suerte en el béisbol. Regresó a la NBA en 1995, liderando a los Bulls a otro tricampeonato, y finalmente volvió a las canchas como jugador de los Washington Wizards entre 2001 y 2003.

Tom Brady

En el fútbol americano, el mariscal de campo Tom Brady anunció su retiro en 2022 tras una carrera estelar con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, pero volvió a la NFL dos meses después para disputar su última temporada, antes de despedirse definitivamente en 2023.

Michael Phelps

El nadador Michael Phelps dejó la natación en 2012, pero regresó en 2014 y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde sumó seis medallas más y amplió su récord como el atleta olímpico más condecorado.

Michael Phelps dejó la natación en 2012, pero regresó en 2014 y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 - REUTERS/Michael Dalder
Michael Phelps dejó la natación en 2012, pero regresó en 2014 y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 - REUTERS/Michael Dalder

Earvin “Magic” Johnson

El baloncestista Earvin “Magic” Johnson anunció su salida de la NBA en 1991 tras ser diagnosticado con VIH, pero retornó para disputar el Juego de las Estrellas de 1992 y formó parte del “Dream Team” olímpico. En 1996, volvió a jugar en temporada regular con los Los Angeles Lakers.

Muhammad Ali

El boxeador Muhammad Ali anunció su retiro en 1979, pero regresó para enfrentar a Larry Holmes y Trevor Berbick antes de abandonar definitivamente la actividad profesional.

Lance Armstrong

En ciclismo, Lance Armstrong ganó siete ediciones consecutivas del Tour de Francia y se retiró en 2005. En 2009, volvió a competir, aunque sin sumar nuevos títulos. En 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos lo sancionó por dopaje y le retiró todos sus resultados desde 1998.

El fenómeno de los regresos tras los 40 años también incluye a Venus Williams, Dara Torres y otros nombres ilustres que comprobaron que la edad no es una barrera definitiva para la alta competencia. La decisión de Serena Williams de volver a un torneo internacional, según la AFP, prolonga la historia de grandes atletas que desafían el calendario y reescriben los límites del deporte mundial.

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