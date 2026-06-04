6 comidas al día, hígado de res y postres primero: así comen los astros del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Erling Haaland elevan su juego cuidando cada menú con disciplina - REUTERS/Stringer

La alimentación de los futbolistas de élite hoy es vista como una extensión del entrenamiento físico. La chef brasileña Cândida Batista, especializada en alta cocina europea, explicó en la revista O Globo que muchos jugadores transformaron su relación con la comida, priorizando la disciplina y el control nutricional tanto dentro como fuera de la cancha. “Hoy en día, muchos jugadores consideran la nutrición casi como parte de su entrenamiento”, afirmó, quien analizó la dieta de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Erling Haaland.

El caso de Cristiano Ronaldo: seis comidas pequeñas y cero azúcar

El astro portugués es reconocido por su disciplina alimentaria. Según O Globo, el delantero portugués divide su día en hasta seis comidas pequeñas, enfocadas en proteínas magras, verduras frescas y carbohidratos integrales. Entre sus platos favoritos figuran el tradicional Bacalhau à Brás -uno de los platos más célebres y queridos de la gastronomía de Portugal- y pescados variados.

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Según chefs que trabajaron con Ronaldo, evita el cero azúcar y los ultraprocesados incluso durante las vacaciones. El propio futbolista declaró que comer con regularidad y evitar excesos ha sido una de las claves de su longevidad deportiva.

Messi y su transformación alimentaria

El capitán argentino dejó atrás los refrescos y comidas pesadas con ayuda del nutricionista Giuliano Poser - Reuters

Lionel Messi también cambió su dieta en los últimos años. Antes de trabajar con el nutricionista italiano Giuliano Poser, especialista en alto rendimiento, el argentino admitía consumir refrescos y alimentos poco adecuados para un deportista de alto nivel.

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El cambio llegó al incorporar más verduras, aceite de oliva y comidas ligeras. Según Poser, esta reeducación alimentaria coincidió con uno de los mejores momentos de su carrera y ayudó a mejorar su rendimiento y recuperación.

Hábitos inusuales y chefs privados en la élite

El delantero polaco, Robert Lewandowski sorprendió al declarar que prefiere comer el postre antes del plato principal, convencido de que esto facilita la digestión de los dulces. Según el portal brasileño, esta costumbre, inusual incluso entre nutricionistas deportivos, es parte de una rutina ajustada a sus preferencias fisiológicas.

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En tanto, Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, también llamó la atención por su dieta: suele consumir hígado y corazón de res, alcanzando hasta 6.000 calorías diarias. Según el propio jugador, prioriza la calidad y el valor nutricional de los alimentos, no solo la cantidad.

El auge de los chefs privados en el alto rendimiento

En el fútbol moderno, la figura del chef privado se volvió habitual entre los jugadores de primer nivel. Tanto la preparación para los entrenamientos como la recuperación muscular y el descanso cuentan con menús diseñados a medida. Según O Globo, chefs como Jonny Marsh se especializaron en construir rutinas alimenticias adaptadas a los objetivos físicos y la intensidad de cada futbolista.

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Cândida Batista señaló que estos equipos privados supervisan cada detalle: desde la elección de los ingredientes hasta la distribución de macronutrientes según la fase de la temporada. El objetivo es optimizar el rendimiento, acortar los tiempos de recuperación y prevenir lesiones.

Giorgio Barone con Cristiano Ronaldo. El chef italiano fue el cocinero del futbolista portugués y reveló detalles de su dieta (Instagram)

Para la chef brasileña, la dieta de los atletas de élite dejó de ser una cuestión puramente estética y se transformó en un componente estratégico de la carrera deportiva. Las cocinas de los futbolistas se convirtieron en una prolongación del gimnasio, donde cada comida se planifica con el mismo rigor que una sesión de entrenamiento.

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Influencia y tendencia en el fútbol internacional

El ejemplo de jugadores como Ronaldo, Messi, Lewandowski y Haaland influyó en los hábitos nutricionales de nuevas generaciones de futbolistas. Los clubes de Europa incrementaron la inversión en equipos multidisciplinarios que incluyen nutricionistas, chefs y médicos, con el objetivo de cuidar cada aspecto de la vida del atleta.

También se reportó que, en la temporada 2023/24, las lesiones musculares representaron alrededor de un tercio de las bajas en equipos de las principales ligas europeas, de acuerdo con el reporte anual de lesiones de Howden (publicado en 2024), un contexto en el que el control nutricional es señalado como parte del enfoque integral de prevención. El control de la dieta también busca reducir la incidencia de lesiones y prolongar la vida útil en la alta competencia.

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La alimentación controlada y profesionalizada se consolidó como una de las claves del éxito en el fútbol contemporáneo. Según especialistas, el rigor, la personalización y la innovación marcan la diferencia dentro y fuera de la cancha, y cada vez más jugadores incorporan estos hábitos como parte esencial de su preparación.