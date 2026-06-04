Steven Spielberg vuelve para contar una historia de extraterrestres: “Me identifico quienes no temen a lo misterioso”

Steven Spielberg: “Todas las películas deberían hacer hincapié en la empatía, porque a veces parece que escasea” (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un momento al principio de Disclosure Day (El Día de la Revelación) resultará familiar para cualquiera que haya crecido viendo las películas de Steven Spielberg. Un pronóstico del tiempo en la televisión anuncia granizo. La cámara se desplaza hacia abajo, desde el televisor hasta la mesa de la cocina. Se oyen tintineos. Cae cereal en un tazón. “Eran Froot Loops”, dice el director sonriendo. “Mis favoritos”.

La última película de Spielberg, al igual que algunas de sus primeras y más queridas obras, vuelve a tratar sobre lo que podría caer del cielo. El Día de la Revelación, que Universal Pictures estrena el 11 de junio en todo el mundo, devuelve al eminente maestro de la gran pantalla de Hollywood a una de sus preguntas más recurrentes: ¿Estamos solos?

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Casi medio siglo después de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, El Día de la Revelación es un broche de oro para uno de los cineastas visionarios de nuestro tiempo, cuyos sueños de vida extraterrestre han influido en los nuestros. Es una respuesta lejana a las notas finales de Encuentros Cercanos... Pero si bien Spielberg reconoce que su película de 1977 era especulativa, insiste en que El Día de la Revelación es una película real. “Es mi primera película considerada de ciencia ficción que yo no considero ciencia ficción”, dijo en una entrevista reciente. “Refleja mucho más el mundo tal como está evolucionando y los descubrimientos que se están haciendo en este preciso momento”.

Spielberg, a sus 79 años, intenta revivir y replantearse la fascinación por los extraterrestres que lo ha cautivado desde E.T. hasta La guerra de los mundos. El día del descubrimiento, su primera película veraniega del hemisferio norte en una década, ya está siendo aclamada como una de las mejores de los últimos años. Pero esta vez, pone a prueba su capacidad para evocar parte de su magia cinematográfica más con convicción que con imaginación. “Soy creyente desde que hice Encuentros Cercanos del Tercer Tipo hace 50 años”, afirma. “Pero siempre decía: hasta que no vea un UAP o un OVNI con mis propios ojos, no voy a afirmar categóricamente que la vida de allá afuera ha venido aquí”. “Pero he cambiado de opinión”, añade. “Ahora estoy dispuesto a cambiar de parecer debido a las abrumadoras pruebas circunstanciales”.

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Extraterrestres diferentes

En El día de la revelación, Josh O’Connor interpreta a un informante de ciberseguridad que posee pruebas gubernamentales, largamente ocultas, que documentan una historia de encuentros con extraterrestres. El líder del movimiento de divulgación (Colman Domingo) lo guía en su huida de un ejecutivo corporativo (Colin Firth) que intenta mantenerlo todo en secreto. Mientras tanto, una meteoróloga llamada Margaret Fairchild (Emily Blunt) comienza a tener una misteriosa revelación.

Cuando Steven Spielberg empezó a pensar en la película, llamó al guionista David Koepp, un colaborador de larga data que escribió Jurassic Park y La guerra de los mundos. “Le dije: ‘Claro, ¿de qué se trata?’”, recuerda Koepp. “Y él me respondió: ‘Ah, ya sabes, otra vez extraterrestres. Pero diferentes esta vez’”.

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"Esta es mi primera película considerada de ciencia ficción que yo no considero ciencia ficción" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Spielberg venía de un descanso inusualmente largo para su ritmo frenético. Su película de 2022, Los Fabelmans, se inspiró en su propia infancia, dramatizando el doloroso divorcio de sus padres y sus inicios como cineasta. Su primera película profundamente autobiográfica lo dejó inseguro sobre su futuro. “Fue la pregunta más difícil que jamás me he tenido que hacer, porque hubo una sensación de plenitud al resolver tantos problemas personales que nunca antes había hecho públicos, antes de Los Fabelman”, cuenta.

“No me importaba si la gente pensaba que Los Fabelman era solo un cuento, una historia inventada, o si les importaba que todo fuera cierto. No me importaba. Era algo que hacía para mí. Siempre decía que eran 40 millones de dólares en terapia que no tuve que pagar. Universal sí”, dice riendo.

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Pero Spielberg, que llevaba tiempo siguiendo informes de supuestos encuentros con extraterrestres, se inspiró en la audiencia de 2023 del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre los UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados por su siglas en inglés). Entre los testigos se encontraba el denunciante y ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grusch, quien testificó que el gobierno ocultó un programa de investigación sobre los UAP.

Steven Spielberg sobre su carrera a los 79 años: "Nunca pienso en cuántas más tengo" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

El Pentágono lo negó entonces. Sin embargo, en abril, el presidente Donald Trump dijo que se estaba preparando para publicar algunos archivos sobre ovnis muy interesantes. Esos testimonios de 2023 y otros más inspiraron tanto a Spielberg que escribió un guion de 50 páginas para lo que se convertiría en El Día de la Revelación. Durante el proceso de escritura con Koepp, le envió más mensajes de whatsapp según cuenta, que a nadie en mi vida.

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“Hubo un periodo en el que creo que releyó el guion todos los días durante un año”, dice Koepp. “Estábamos en zonas horarias diferentes y me despertaba con 30 o 35 textos de su última lectura del guion. Cuando el líder del proyecto tiene ese nivel de compromiso, suele contagiar a todos. Uno se supera a sí mismo”.

Empatía extraterrestre

Spielberg siempre ha considerado que su filmografía está dividida en dos: por un lado, el cineasta que hizo Tiburón, E.T. e Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, y por otro, el que, después de El color púrpura de 1985, se sintió cada vez más atraído por material más oscuro y serio con películas como La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan y Múnich.

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El día de la revelación es una especie de puente entre estas dos facetas: una emocionante película de persecución llena de asombro, pero a la vez arraigada en la realidad y la historia reciente. Y su mensaje más profundo es muy terrenal. La claridad del personaje de Emily Blunt proviene de mirar a la gente a los ojos. Si bien trata sobre extraterrestres, El día de la revelación es sobre la empatía.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

“Creo que todas las películas deberían hacer hincapié en la empatía, porque a veces parece que escasea”, dice Spielberg. “La tenemos, pero a veces no podemos usarla. A veces no está permitido usarla si queremos mantenernos fieles a nuestros amigos y a nuestras creencias. Pero creo que la empatía está ahí para todos nosotros”.

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El día de la revelación se estrena en un universo cinematográfico muy distinto al de las anteriores aventuras alienígenas de Spielberg. Es una de las pocas grandes producciones originales de estudio de este verano, una temporada que el director de Tiburón fue pionero. Pero ni el dominio de las franquicias, ni la IA, ni el streaming preocupan a Spielberg por el futuro del cine.

El público me da fe en el cine, dice Spielberg. Aunque las cifras de taquilla aún no alcanzan los niveles previos a la COVID-19 para las películas que se estrenan ahora, son más sólidas que en muchos años. “El público me da la convicción de que la gente todavía quiere reunirse en un espacio oscuro, en compañía de desconocidos, para compartir la experiencia de una película creada por grandes narradores. Y eso me da la fe para seguir haciendo películas”.

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Spielberg cumplirá 80 años este diciembre. Casi a la misma edad, Martin Scorsese empezó a plantearse con franqueza cuántas películas le quedaban por rodar. Spielberg no piensa igual.

Steven Spielberg en la premiere de la película en Francia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Nunca pienso en cuántas más tengo”, dice. “Simplemente espero que me inspire cuando surja algo, como me sucedió con El Día de la Revelación, como me sucedió con Fabelmans, como me sucedió con West Side Story”.

Ya hay más inspiración en camino. Spielberg espera que su próxima obra sea un western. A pesar de su gran afición por el género y un encuentro inolvidable con John Ford, es un género que se le ha resistido. “Siempre he tenido la sensación de que algunas partes de las películas de aventuras de Los cazadores del arca perdida se parecen a los westerns”, dice. “Cada vez que Harrison (Ford) montaba a caballo, me entraban ganas de dirigir un western completo, un western de verdad”.

Margaret Fairchild en El día de la revelación guarda ciertas similitudes con otro protagonista de Spielberg: Roy Neary, interpretado por Richard Dreyfuss en Encuentros cercanos del tercer tipo. Ambos se ven atraídos por una fuerza extraña que escapa a su control. Es un tipo de personaje con el que Spielberg, un cineasta compulsivo, reconoce sentirse identificado. El día de la revelación es su trigésimo quinto largometraje.

“Me identifico con los personajes que no temen que les sucedan cosas misteriosas”, dice Spielberg, “y que luchan por su supervivencia tratando de descubrir lo que desconocen”.

Fuente: AP