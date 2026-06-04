Economía

Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver el primer partido de la Selección en el Mundial 2026

Con el debut de la Selección ante Argeliaen el horizonte, las agencias de turismo ofrecen una variedad de opciones, con mucha variedad en los precios

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Miles de argentinos buscan estar presentes en Kansas City para el debut de la Selección ante Argelia, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium. (Reuters)
Miles de argentinos buscan estar presentes en Kansas City para el debut de la Selección ante Argelia, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium. (Reuters)

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se acerca y miles de hinchas todavía están haciendo cuentas para saber si pueden cumplir el sueño de estar presentes en Kansas City el 16 de junio.

El primer partido frente a Argelia en el Arrowhead Stadium ya tiene precio en las agencias de turismo: los paquetes arrancan desde los USD 1.755 sin vuelo hasta superar los USD 4.990 con entrada de mayor categoría incluida, en una oferta que se diversificó notablemente en las últimas semanas.

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Se trata de un viaje para dos personas a Dallas con todo incluido: aéreos, hotel 4 estrellas, entradas, traslados en minivan privada al estadio y asistencia al viajero. “Todo para que solo te preocupes de disfrutar el Mundial como se merece. Un viaje único para vivir la pasión del fútbol como nunca antes”, detalla la convocatoria de “Infobae te lleva al mundial”.

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Qué incluyen los paquetes

La mayoría de los paquetes disponibles en el mercado apuntan a un esquema básico: alojamiento en la ciudad sede durante dos o tres noches, entrada al partido y algún tipo de asistencia o coordinación en destino. Lo que queda afuera —y representa una parte significativa del gasto total— son los vuelos internacionales, los traslados desde y hacia el aeropuerto, la alimentación y los impuestos locales.

Entre las ofertas se destacan las de Vuela. En el caso del primero partido, ofrece paquete completo por tres noches (con entradas) por USD 4.590 por persona en base doble. La opción solo para el tercer partido, con Jordania en Dallas, tiene un valor de USD 5.490 (con un extra de USD 800 single). Por otro lado, el partido de 16vos de final, que sería en Miami cuesta unos USD 4.990 (también con entradas).

“La gente empezó a preguntar porque ve los entrenamientos y se entusiasma. Subieron mucho las consultas. Argentina es el único país con sold out en venta de tickets para sus partidos”, explicó Gonzalo Velázquez director de Vuela.

Una agencia turística de la zona norte de Buenos Aires ofrece un paquete para Argentina vs. Argelia por USD 1.755 por persona en base doble, con dos noches en hotel tres estrellas con desayuno, entrada categoría 3 —sector detrás de los arcos— y coordinación permanente durante la estadía. El precio no incluye vuelos ni traslados. Para quienes viajen solos, la agencia aclara que hay un suplemento adicional a confirmar.

Habitación de hotel con cama doble, dos maletas (una abierta, otra cerrada), una factura con 'USD 500+' resaltado, un folleto del Mundial 2026 y un cartel de 'No Vacancy' en la puerta.
El alojamiento es uno de los componentes centrales del presupuesto: los paquetes sin vuelo incluyen entre dos y tres noches en hoteles de tres o cuatro estrellas en la ciudad sede. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, otra firma cotizó paquetes para el mismo partido desde USD 3.990 por tres noches en hotel tres estrellas con entrada categoría 2, que escalan hasta USD 4.990 para la categoría 1, sin impuestos locales ni cargos adicionales.

Una popular página web turística también ofrece opciones sin vuelo para el partido en Kansas. El paquete tenía un precio base de USD 3.877 más impuestos, con tres noches en hotel cuatro estrellas, entrada categoría 3, traslados al estadio, asistencia al viajero y un acompañante de CVC Corp Argentina durante todo el viaje. Sin embargo, esa alternativa ya está agotada.

Aún quedan paquetes para los partidos con Austria y Jordania, con precios que parten de USD 2.739 y USD 2.739 respectivamente. Ambos incluyen tres noches de alojamiento, una entrada categoría 3, traslados del hotel al estadio (ida y vuelta), acompañamiento en destino y asistencia al viajero, pero no contemplan los viajes aéreos desde Argentina. Sí existe la posibilidad de contratar los vuelos por separado, lo que suma desde USD 447 hasta USD 1.264 adicionales (ida y vuelta), dependiendo del destino.

El vuelo, el gran peso del presupuesto

Para quienes no tengan el pasaje resuelto, el costo del vuelo es el componente más variable y, en muchos casos, el más gravoso. Un paquete coordinado con vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires con escala y una noche de hotel en Kansas City, sin incluir la entrada, cuesta en torno a los $2.996.202 —aproximadamente USD 2.100 al tipo de cambio de referencia—, aunque esas cifras fluctúan según disponibilidad y fecha de compra.

Las búsquedas para viajar a Estados Unidos crecieron significativamente en los últimos meses: Dallas y Miami registraron incrementos de entre el 28% y el 36% en la demanda impulsados directamente por el fixture de la Selección, según datos de una reconocida plataforma turística, que además ofrece la posibilidad de financiar en cuotas, tanto en pesos como en dólares.

Grupo de entusiastas aficionados al fútbol de diversas nacionalidades posa sonriente con banderas y bufandas en un aeropuerto, con una pizarra de vuelos.
El vuelo internacional desde Buenos Aires representa uno de los mayores costos del viaje y puede promediar los USD 1.400, según relevamientos previos al inicio del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el sector registró una baja de precios en vuelos y entradas en las semanas previas al torneo. Datos de la plataforma Ticketdata.com mostraron caídas de al menos 30% en los valores de reventa para partidos de la fase de grupos en el último mes. En el mercado secundario, las entradas más baratas para Argentina vs. Argelia se ubicaban en un rango de entre USD 970 y USD 1.250, mientras que los asientos premium de categoría 1 superaban los 1.700 dólares.

La opción de base en México

Un fenómeno que distingue a esta edición del Mundial respecto de anteriores es el crecimiento de los paquetes con base en la Riviera Maya. Muchos hinchas argentinos optaron por alojarse en resorts all inclusive en México y trasladarse desde allí a los partidos de la Selección, combinando fútbol con descanso en playa a menor costo que si permanecieran en ciudades de Estados Unidos.

Desde una operadora vinculada al seleccionado argentino, indicaron que ya cuentan con más de 800 pasajeros confirmados en distintos programas para seguir a la Selección durante el certamen, y reforzaron su estructura con cerca de 50 personas dedicadas exclusivamente a coordinar vuelos, hoteles, entradas y asistencia en destino. La compañía señaló que muchos viajeros toman la decisión de viajar cuando el torneo ya está próximo a comenzar, lo que se traduce en una aceleración de las reservas en las últimas semanas.

Las entradas, un costo muy variable

Un relevamiento de Focus Market y Naranja X calculó que el gasto total para un hincha que quiera presenciar los tres partidos de la fase de grupos asciende a 7.850 dólares. El desglose contempla alrededor de USD 840 en entradas, USD 4.100 en diez noches de hotel con desayuno, USD 1.610 en alimentación y gastos varios, y entre USD 1.300 y USD 1.450 en traslados y vuelos internos. A eso se le agrega el vuelo internacional desde la Argentina, que en marzo de este año fue estimado en un promedio de USD 1.400 para una estadía base en Miami.

En términos de salarios, el mismo informe estimó que los argentinos deben destinar en promedio once sueldos netos para financiar el viaje a los tres partidos de la fase de grupos.

Más allá de los paquetes, quienes quieran gestionar su viaje de manera independiente deben afrontar la incertidumbre del mercado de entradas. La FIFA implementó para esta edición un sistema de precios dinámicos, en el que los valores suben o bajan según la demanda en tiempo real, y habilitó además un mercado oficial de reventa con una comisión del 15%, tanto para compradores como para vendedores.

De acuerdo con un análisis de The Economist, los boletos para partidos de la fase de grupos promediaron los USD 200 en los precios originales de la FIFA, pero la realidad del mercado secundario en las semanas previas al torneo fue considerablemente distinta. Aunque los valores de reventa para el partido inaugural cayeron más de un 30% en el último mes, aún se mantienen lejos del precio oficial.

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