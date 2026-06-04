El Ejército israelí difundió nuevos videos de su ofensiva contra Hezbollah en la captura de la fortaleza medieval de Beaufort

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, destacó que, a 44 años de la batalla en el Beaufort y durante la jornada de conmemoración de los caídos en la Guerra de la Paz del Galilea, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), liderados por la Brigada Golani, regresaron a la cima del Beaufort y volvieron a izar la bandera de Israel y la de Golani en ese punto estratégico.

En este contexto, las FDI publicaron este jueves nuevas imágenes de la ofensiva en los alrededores de enclave estratégico en el sur del Líbano usado por terroristas de Hezbollah.

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Según el comunicado castrense, durante el ataque a la cresta adyacente a la Fortaleza de Beaufort, las fuerzas identificaron a dos terroristas armados a unos 150 metros de distancia. “En un rápido cerco, un tanque de la Brigada de Combate Golani atacó a los terroristas, tras lo cual combatientes de la Fuerza Aérea, con drones, los neutralizaron”, informaron.

Katz señaló que bajo la orden del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su propia directriz, las FDI ampliaron la ofensiva en Líbano, cruzaron el río Litani y tomaron la cresta del Beaufort, considerada clave para la defensa de los asentamientos en el Galilea y para asegurar la protección de las fuerzas israelíes ante los sistemáticos ataques de Hezbollah.

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La Brigada Golani y soldados israelíes izaron la bandera de Israel y de su brigada sobre Beaufort, según anunció el ministro de Defensa Israel Katz. (REUTERS/Stringer)

Según Katz, el levantamiento del secreto sobre la operación buscó impedir que el enemigo accediera a información sensible. El funcionario transmitió: “Este es un mensaje claro para nuestros enemigos: quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro. Rindo homenaje a los combatientes de Golani y a todos los combatientes de las FDI que han escrito otro capítulo de heroísmo israelí en el lugar donde nuestros héroes cayeron por la patria”.

El funcionario afirmó que la campaña permanece activa y subrayó: “Las FDI son fuertes, y todos estamos decididos a aplastar el poder de Hezbollah y completar la misión: garantizar la seguridad para los residentes del norte”.

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Durante la batalla de 1982, soldados de la Brigada Golani enfrentaron a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina en la fortaleza de Beaufort, con saldo de decenas de muertos y seis bajas israelíes. Tras el enfrentamiento, el Ejército israelí mantuvo el control del castillo durante 18 años, desde 1982 hasta la retirada en 2000. El enclave domina amplias zonas del sur del Líbano y funcionó como base militar israelí.

El Ejército israelí anunció que su operación terrestre en Líbano alcanzó la fortaleza de Beaufort (@IDFonline)

El portavoz militar, coronel Avichay Adraee, informó que las FDI se encuentran operando en las inmediaciones de Nabatieh, considerado un bastión de Hezbollah en el sur del Líbano, y confirmó que las fuerzas están listas para ampliar la ofensiva según las circunstancias.

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La ofensiva de Israel se ve enmarcada en el reciente acuerdo de alto el fuego en Washington entre delegados israelíes y libaneses. Ambas delegaciones ratificaron la continuidad del cese de hostilidades y acordaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de Beirut. con el apoyo de Estados Unidos.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo libanés, respaldado por el régimen iraní, lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Desde esa fecha, los enfrentamientos se han sostenido en la frontera, con fuerte impacto en las zonas cercanas al sur de Líbano y el norte de Israel.

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