Inestabilidad y alerta por lluvias en seis provincias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Amanece en la Costanera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta una seguidilla de jornadas con temperaturas bajas, nubosidad variable y lluvias intermitentes. El organismo difundió el parte actualizado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores, que anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad y la escasa amplitud térmica.

Según el reporte del SMN, el jueves 4 de junio presenta una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento durante la mañana y cielos mayormente nublados el resto del día. Los vientos soplan del sector este, con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.

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El SMN indicó que se esperan lluvias durante el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

Para el viernes, se pronostican condiciones similares, aunque con una tendencia a la mejora: la temperatura oscilará entre 14°C y 19°C, con baja probabilidad de lluvias y predominio de nubosidad. El viento mantendrá dirección este, con intensidad leve.

El sábado se espera cielo nublado y temperaturas entre 14°C y 18°C, sin previsión de lluvias significativas. Hacia el domingo, el SMN anticipa la reaparición de precipitaciones, con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento, junto a marcas térmicas que van de los 13°C a los 16°C.

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La semana próxima continuará con registros bajos: el lunes y martes se prevé que las temperaturas mínimas alcancen 11°C y las máximas no superen los 15°C. Durante el lunes se espera cielo mayormente cubierto y para el martes se anuncia una disminución de la nubosidad.

Para el miércoles, el pronóstico indica una leve mejoría, con temperaturas de entre 10°C y 16°C, y presencia de sol en varios tramos del día. El viento en la región mantendrá velocidades bajas, sin previsión de ráfagas importantes.

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El SMN puntualizó que comienza un proceso de inestabilidad en el AMBA

Se recomienda a la población del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecer atenta a los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que la sucesión de días nublados y con precipitaciones puede influir en la movilidad y las actividades cotidianas.

Entre los datos destacados, el parte señala la persistencia de temperaturas invernales y la recurrencia de lluvias aisladas en toda la zona de cobertura. El SMN detalló que las condiciones meteorológicas no anticipan cambios bruscos para los próximos días y que la circulación de aire húmedo desde el este favorece la nubosidad y los episodios de lloviznas.

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La provincia de Buenos Aires continúa en la misma sintonía, ya que se registran precipitaciones en todo el territorio bonaerense, con mayor caudal en el norte por la aparición de tormentas. Por la tarde, el frente tormentoso se trasladará hacia el sur con mayor fuerza. El viernes continuará con la inestabilidad y las tormentas afectarán a la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú.

El fin de semana seguirá con la misma tónica: si bien el sábado se presentará con grandes bancos de niebla en toda la provincia, por la tarde y hacia el final del domingo persistirán las lluvias.

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Las alertas en el resto del país

Las alertas por lluvias en el país

El SMN señaló que rige una alerta amarilla por lluvias que afecta puntualmente al centro del país. Específicamente, las provincias afectadas son Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa y provincia de Buenos Aires.

Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Y ante este escenario, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

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Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.