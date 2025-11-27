Salud

Vitamina B12 y descanso nocturno: lo que revelan especialistas sobre el horario más adecuado para su consumo diario

Recomendaciones de expertos internacionales abren nuevas perspectivas sobre la relación entre este nutriente esencial y la calidad del sueño

Guardar
El horario de la vitamina
El horario de la vitamina B12 influye en su absorción y en los niveles de energía a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento de la ingesta de vitamina B12 influye tanto en su absorción como en los efectos energéticos que proporciona al organismo. Expertos de Very Well Mind aconsejan ingerir este suplemento con el estómago vacío, preferentemente por la mañana o, en su defecto, a primeras horas de la tarde.

Este hábito no solo favorece una absorción óptima, sino que también contribuye a evitar alteraciones en el sueño, ya que la B12 puede influir en la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso. Los expertos destacan que elegir adecuadamente el momento y la forma de incorporar la vitamina B12 en la rutina diaria impacta de manera directa en su eficacia, los niveles de energía durante el día y el bienestar general.

Cuándo es el mejor momento para tomar vitamina B12

Los expertos de Very Well Mind insisten en la importancia de mantener una constancia diaria en la toma de vitamina B12, especialmente para quienes presentan mayor riesgo de carencia, como veganos, vegetarianos y adultos mayores. Este nutriente participa en la conversión de los alimentos en energía, lo que explica que muchas personas reporten mayor vitalidad al incorporarlo en sus rutinas matutinas.

La vitamina B12 es esencial
La vitamina B12 es esencial para la conversión de alimentos en energía y la prevención de la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar la vitamina B12 a primera hora del día permite aprovechar mejor sus efectos energéticos y disminuye el riesgo de interferir con el descanso nocturno, ya que un incremento en los niveles de B12 puede reducir la producción de melatonina. En dietas basadas en plantas, donde este nutriente escasea por su origen mayormente animal, la suplementación cobra especial importancia. En estos casos y en personas con dificultades de absorción o adultos mayores, los especialistas insisten en la regularidad diaria más que en el horario exacto, destacando que establecer una rutina minimiza el riesgo de deficiencia.

Por su parte, expertos en nutrición como la doctora Monique Tello, de Harvard Medical School, recomiendan tomar la vitamina B12 por la mañana y en ayunas para favorecer una absorción más eficiente y evitar posibles efectos adversos sobre el sueño, sumando un respaldo profesional a estas recomendaciones.

Beneficios y necesidades diarias de la vitamina B12

La vitamina B12 cumple un papel fundamental en diversas funciones vitales del organismo. Interviene en la conversión de los alimentos en energía, ayuda a mantener niveles óptimos de vitalidad y disminuye la fatiga. Es imprescindible para la formación y maduración de los glóbulos rojos, lo que previene la aparición de anemia y mejora la oxigenación de los tejidos.

También resulta clave para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, ya que contribuye a la protección de las neuronas y facilita la transmisión de los impulsos nerviosos. Además, la vitamina B12 influye en el bienestar mental, siendo importante para la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

Una ingesta adecuada de vitamina
Una ingesta adecuada de vitamina B12 favorece la memoria, la concentración y el bienestar mental en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta diaria recomendada por los expertos para adultos es de 2,4 microgramos, aunque durante el embarazo y la lactancia, este valor aumenta debido a las mayores demandas del organismo. Mientras que una alimentación variada suele ser suficiente para la mayoría, los vegetarianos, veganos, adultos mayores y personas con enfermedades que afectan la absorción intestinal pueden necesitar suplementos para alcanzar los niveles adecuados.

Señales de que podrías necesitar vitamina B12

La deficiencia de vitamina B12 puede manifestarse de diversas formas y, si no se detecta a tiempo, conlleva consecuencias significativas para la salud. Entre los síntomas más comunes destacan la fatiga constante, debilidad muscular, palidez, labios resecos y la inflamación de la lengua (glositis).

Pueden surgir también manifestaciones neurológicas, como sensación de hormigueo o entumecimiento en manos y pies, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio, mareos, problemas de memoria y disminución de la concentración. En casos más avanzados, la deficiencia puede afectar el estado de ánimo, incrementando el riesgo de depresión e irritabilidad.

El mareo persistente puede indicar
El mareo persistente puede indicar una deficiencia de vitaminas que afecta el sistema nervioso central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos de riesgo —como quienes siguen dietas basadas en plantas, adultos mayores o personas con trastornos digestivos que afectan la absorción— deben prestar especial atención a la aparición de estos signos.

Si hay sospecha de déficit, es fundamental consultar a un profesional de la salud para realizar los análisis necesarios y, en caso de confirmarse la carencia, iniciar el tratamiento más adecuado, ya sea con ajustes dietéticos, suplementos orales o inyecciones de vitamina B12. Detectar y tratar la deficiencia a tiempo es clave para prevenir complicaciones en el sistema nervioso y la salud general.

Temas Relacionados

Vitamina B12Deficiencia de vitamina B12Absorción de nutrientesSuplementos para veganosdepresiónequilibrioconcentraciónneurologíaVery Well MindNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Columna y postura: ¿es posible evitar encorvarse con el paso de los años?

Las causas por las cuales se puede perder la posición erguida son de diversa índole. La buena noticia es que existen tratamientos y, sobre todo, rutinas que permiten evitar o al menos retardar el proceso, como lo explican dos especialistas

Columna y postura: ¿es posible

Estatinas: mitos, verdades y el papel del estilo de vida en la salud cardiovascular

Este medicamento se consolidó como uno de los más utilizados a nivel mundial para reducir el riesgo cardiovascular, aunque su uso despierta debates sobre beneficios reales. Qué es lo que hay que saber

Estatinas: mitos, verdades y el

Qué datos dejó el mayor estudio hecho en Argentina sobre el uso de cannabidiol en epilepsias

Una investigación de casi tres años de seguimiento a más de 550 niños mostró estándares de seguridad y eficacia del medicamento y una mejora significativa en la calidad de vida. El neurólogo Roberto Caraballo, del Hospital Garrahan y el CONICET, explicó a Infobae los resultados y cómo impacta el tratamiento en pacientes con comorbilidades como el autismo

Qué datos dejó el mayor

Por qué necesitamos aislarnos cuando estamos enfermos, según científicos de Harvard y del MIT

Un grupo de investigadores en los Estados Unidos realizó experimentos con ratones. Qué implicancias tiene el hallazgo publicado en la revista Cell

Por qué necesitamos aislarnos cuando

Cuando el mundo adulto se impone sobre las infancias: las experiencias adversas de esta época

El imperativo de padres y cuidadores de “no renunciar a nada” dejó a niñas y niños frente a exigencias que su cuerpo y su psiquismo no pueden procesar. Es la forma contemporánea de adversidad temprana, cotidiana, silenciosa y legitimada

Cuando el mundo adulto se
DEPORTES
Es una figura del deporte

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

TELESHOW
El Mono de Kapanga: “No

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

INFOBAE AMÉRICA

Hong Kong continúa con la

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia