Estrés y digestión: así influye el bienestar emocional en la salud intestinal, según Harvard

La conexión entre cerebro e intestino influye directamente en la aparición de molestias digestivas relacionadas con el estrés, según Harvard Health Publishing (Freepik)

Sentir náuseas antes de una presentación importante o experimentar dolor intestinal en situaciones de tensión refleja la conexión que existe entre el cerebro y el intestino.

Según Harvard Health Publishing, existe una comunicación permanente entre ambos órganos, que ejerce un impacto considerable en la salud digestiva. Esta interacción explica por qué episodios de ansiedad o presión emocional pueden desencadenar o intensificar síntomas digestivos, lo que afecta la calidad de vida de muchas personas.

Influencia del estrés en el tracto gastrointestinal

Harvard Health Publishing informa que el estrés, la depresión y otros factores psicológicos modifican tanto el movimiento como las contracciones del tracto gastrointestinal. Además, alteran la percepción de las sensaciones provenientes del intestino y favorecen la aparición de molestias digestivas persistentes.

El estrés y la ansiedad alteran el movimiento y las contracciones del tracto gastrointestinal, lo que puede intensificar síntomas digestivos persistentes

La evidencia científica señala que los factores psicosociales transforman la composición de la microbiota intestinal, lo que propicia inflamación crónica y, como consecuencia, el desarrollo de trastornos gastrointestinales funcionales

El impacto del estrés no se limita a síntomas físicos. Harvard Health Publishing identifica una amplia variedad de manifestaciones que pueden servir como señales de alerta. Entre los signos físicos más comunes se encuentran rigidez muscular en cuello y hombros, cefaleas, alteraciones del sueño, temblores, variaciones en el apetito sexual, cambios en el peso e inquietud.

Desde el punto de vista conductual, el estrés puede provocar dilación, dificultades para completar tareas laborales, cambios en el consumo de alcohol o alimentos, aumento en el hábito de fumar, rechinar los dientes y una tendencia constante a pensar en situaciones problemáticas.

Factores psicosociales como la depresión modifican la microbiota intestinal y favorecen la inflamación crónica y los trastornos gastrointestinales funcionales (Freepik)

En el ámbito emocional, es frecuente que aparezcan llanto, sensación de presión, incapacidad para relajarse, disminución del deseo de socializar, nerviosismo, irritabilidad, depresión, dificultades de concentración, problemas de memoria, pérdida del sentido del humor e indecisión. Estos síntomas suelen coexistir y agravar las molestias digestivas en las personas vulnerables.

Trastornos digestivos afectados por el estrés

Varios trastornos gastrointestinales funcionales como el síndrome del intestino irritable, el reflujo gástrico, el malestar estomacal, el estreñimiento, la diarrea y el exceso de gases pueden intensificarse en presencia de estrés. Harvard Health Publishing explica que, en quienes sufren estos trastornos, el dolor intestinal se percibe con mayor intensidad debido a una regulación deficiente de las señales cerebrales de dolor. Esta hipersensibilidad complica el manejo de los síntomas y prolonga el malestar.

En relación con el tratamiento, Harvard Health Publishing subraya que las terapias psicológicas resultan más eficaces que los tratamientos médicos convencionales para aliviar los síntomas de los trastornos gastrointestinales funcionales.

Manifestaciones emocionales como nerviosismo, irritabilidad y depresión suelen coexistir con problemas digestivos y agravar el malestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión de 32 estudios mostró que quienes recibieron intervenciones psicológicas experimentaron una mejoría superior en comparación con aquellos tratados solamente con fármacos. Este resultado refuerza la importancia de considerar la salud mental como un pilar en el abordaje de los problemas digestivos.

Estrategias para el bienestar digestivo

Se recomienda que las personas que presentan síntomas gastrointestinales ligados al estrés presten atención a la aparición de señales físicas, conductuales y emocionales, y comuniquen estos indicios a su médico.

El enfoque integrativo propone priorizar el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida, combinando medicación, cambios en la dieta y el uso de técnicas para reducir el estrés, en lugar de buscar una causa única para el malestar.

Las observaciones recogidas por Harvard Health Publishing sugieren que abordar el estrés, la ansiedad o la depresión puede proporcionar un alivio significativo a quienes presentan trastornos gastrointestinales funcionales, permitiendo acceder a tratamientos más eficaces y adaptados a las necesidades individuales.