Tendencias

Seis hábitos sencillos para reducir el estrés en sólo 10 minutos

Expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard y psicólogos clínicos revelaron que existen una serie de prácticas rápidas que ayudan a transformar la respuesta corporal ante la tensión, y promover una relajación eficiente. Cómo incorporarlas en la rutina diaria

Guardar
Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar
Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia en la reducción de los efectos del estrés (Freepik)

Las maneras en que las personas responden al estrés evolucionaron de la mano de la medicina y la psicología para dar herramientas que protejan al cuerpo frente a amenazas inmediatas. Pero hoy estos mecanismos se activan ante problemas cotidianos y pueden generar síntomas persistentes.

Por lo que según especialistas de la Escuela de Salud Pública de Harvard, la clave está en practicar, de manera sencilla y consciente, técnicas que contrarresten la reacción de alarma y recuperen la calma interior.

Cómo impactan los hábitos en el manejo del estrés

El estrés activa una respuesta
El estrés activa una respuesta fisiológica en el organismo que prepara al cuerpo para enfrentar amenazas (Freepik)

La relación entre hábitos y manejo del estrés fue destacada tanto por la Escuela de Salud Pública de Harvard como por el psicólogo clínico Karim J. Torres Sanchez, de LBee Health.

Ambos coincidieron en que identificar y modificar pequeñas acciones cotidianas impacta en el modo en que se procesa la tensión, modifica el estado fisiológico y facilita pasar al modo de “descanso y digestión”. Torres Sanchez describió el proceso de desestresarse como “proactivo y consciente”, enfocado en revertir la respuesta corporal de lucha o huida.

Según Harvard, cultivar estos hábitos genera una reserva de calma a la que es posible recurrir frente a situaciones exigentes.

Seis hábitos para reducir el estrés en menos de 10 minutos

Caminar al aire libre durante
Caminar al aire libre durante 10 minutos disminuye el estrés y favorece el cambio al modo de reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Relajación muscular progresiva. Esta técnica se centra en liberar la tensión acumulada en los músculos, aun cuando muchas personas desconocen que mantienen rigidez. Torres Sanchez explic que el método consiste en sentarse o acostarse, iniciar por las manos o los pies y tensar un grupo muscular durante cinco segundos. Después, se libera lentamente y se observa la sensación de relajación. Se repite el procedimiento en diferentes grupos musculares: brazos, rostro, cuello, hombros, pecho, abdomen, glúteos, piernas y pies. La Escuela de Salud Pública de Harvard también recomienda complementarla con respiraciones profundas, lo que eleva la percepción de conexión mente-cuerpo.
  2. Paseo corto al aire libre. Salir a caminar al aire libre durante al menos 10 minutos resulta efectivo para disminuir los síntomas de estrés, según recomendaciones de Torres Sanchez. Es importante dejar de lado el teléfono móvil y centrar la atención en el entorno: colores, sonidos y sensaciones físicas provocadas por el contacto de los pies con el suelo. El movimiento rítmico y la exposición a la naturaleza favorecen el cambio del sistema nervioso de un estado de alerta al de reposo.
  3. Técnica del abrazo de la mariposa. Esta práctica física y sensorial busca autocalmarse a través del contacto corporal. Consiste en cruzar los brazos sobre el pecho, colocar la punta de los dedos cerca de las clavículas y alternar toques suaves de izquierda a derecha, de manera uniforme y lenta. Torres Sanchez señala que combinar este movimiento con respiración profunda y los ojos cerrados ayuda a restablecer una sensación de seguridad interna.
  4. Movimientos físicos para liberar tensión (sacudir brazos y piernas). El estrés frecuentemente se acumula en el cuerpo y es fundamental descargar el exceso de energía. Kristin Anderson, psicoterapeuta licenciada, recomienda programar un cronómetro entre cinco y diez minutos para sacudir los brazos, las piernas y los hombros, o realizar movimientos libres como bailar o saltar. Este tipo de ejercicio breve ayuda a distender el sistema nervioso y resulta más eficaz para romper el ciclo del estrés físico que permanecer inmóvil.
  5. Replanteamiento de la narrativa personal. La dimensión mental del estrés puede abordarse revisando los pensamientos automáticos. Anderson apunta que dedicar 10 minutos a identificar las ideas recurrentes —como “estoy fracasando” o “no tengo apoyo”—, y cuestionarlas, abre la posibilidad de adoptar interpretaciones más equilibradas. El enfoque consiste en preguntar: “¿Qué otra cosa podría ser cierta?”. Este ejercicio mental permite replantear situaciones y soltar historias que refuerzan el nerviosismo.
  6. Visualización guiada de un lugar seguro. Una alternativa para quienes buscan refugio mental consiste en crear una imagen vivida de un sitio donde la persona se sienta tranquila, como una playa, una cabaña o un jardín. Torres Sanchez sugiere emplear todos los sentidos —vista, olfato, audición, tacto y gusto— para profundizar la sensación de seguridad. La Escuela de Salud Pública de Harvard añade que esta visualización puede apoyarse con grabaciones de audio o aplicaciones específicas.
La constancia en la práctica
La constancia en la práctica de estos hábitos es clave para activar respuestas de relajación de manera eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la Escuela de Salud Pública de Harvard como los especialistas consultados recalcan que la clave para obtener mayores beneficios radica en la constancia.

Basta con dedicar algunos minutos diarios a cualquiera de estas técnicas para que el cuerpo y la mente aprendan a activar respuestas de relajación de manera más eficiente.

Practicar diferentes opciones permite identificar cuál resulta más adecuada para cada situación personal.

Temas Relacionados

EstrésManejo del estrésRelajaciónTécnicas de relajaciónEscuela de Salud Pública de Harvard

Últimas Noticias

Control de cáncer de mama: cambia la edad recomendada para la mamografía en provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Salud bonaerense sugirió una modificación asociada a la prevención y detección de la enfermedad. Qué se aconseja a nivel global

Control de cáncer de mama:

Meditación, yoga y autocuidado: el cambio de hábito de Flea, de los Red Hot Chili Peppers

El músico de la banda californiana atravesó una transformación profunda luego de una juventud marcada por la rebeldía, las adicciones y el desarraigo. Los detalles

Meditación, yoga y autocuidado: el

Receta de salsa romesco, rápida y fácil

Una versión exprés de la tradicional receta mediterránea permite disfrutar de esta salsa cremosa y versátil en menos de media hora, ideal para acompañar carnes, pescados, verduras o como dip para pan crujiente

Receta de salsa romesco, rápida

Fajas, mitos y cintura “snatched”: la sorprendente historia detrás del corsé y su impacto en la moda

La transformación del cuerpo ideal atravesó siglos de reglas sociales, controversias y avances técnicos. Desde aspiraciones estéticas hasta presiones culturales, cómo la percepción individual y las tendencias de belleza impactaron en el físico femenino

Fajas, mitos y cintura “snatched”:

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

El artista estadounidense mantiene un plan que incluye actividad física de bajo impacto y una alimentación baja en carbohidratos, hábitos que considera esenciales para su equilibrio físico y mental

Usher cumple 47 años: así
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 100 años

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Córdoba: más de 200 bomberos luchan por quinto día consecutivo con el fuego en la Quebrada del Condorito

“Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá“, le dijo Pablo Laurta a su hijo tras los femicidios

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ordenó la evacuación de

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

TELESHOW
La emoción de Nicolás Behringer,

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”