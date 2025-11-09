Qué pasa en el cerebro después de medianoche: el momento en que aumentan los impulsos y las decisiones peligrosas

Dormir después de medianoche triplica el riesgo de conductas autodestructivas, según un estudio de Harvard, Arizona y Pensilvania (Imagen Ilsutrativa Infobae)

Quedarse despierto después de la medianoche altera el reloj biológico y transforma la forma en que el cerebro procesa emociones y toma decisiones, según un estudio reciente realizado por científicos de las universidades de Harvard, Arizona y Pensilvania, cuyos resultados se publicaron en Frontiers in Network Physiology y fueron difundidos por Muy interesante.

La investigación indica que la mente sufre cambios profundos durante la noche, lo que puede afectar el juicio y aumentar la predisposición a conductas impulsivas y de riesgo.

En ese sentido, el equipo propuso la hipótesis “La mente después de medianoche”, que plantea que el cerebro humano no está diseñado para permanecer despierto durante las horas nocturnas. Los procesos biológicos y cerebrales se ajustan de manera natural al descanso, y no al razonamiento activo.

Forzar la vigilia durante la noche genera una situación en la que el cuerpo experimenta sueño, mientras el reloj biológico favorece la inestabilidad emocional; se produce un estado mental más impulsivo, negativo y menos racional.

El informe recogido por Muy interesante subraya: “El cerebro humano simplemente no está preparado para estar despierto después de medianoche”.

El cerebro experimenta cambios en neurotransmisores como dopamina y serotonina durante la noche, aumentando la impulsividad y emociones negativas

Cambios biológicos y mentales en la noche

Desde el punto de vista biológico, el estudio detalla que en la noche ocurren alteraciones en neurotransmisores encargados de regular el ánimo, como la dopamina y la serotonina. Estos cambios contribuyen a mayor impulsividad, búsqueda de gratificación inmediata y sensibilidad a emociones negativas.

Además, la corteza prefrontal —responsable de autocontrol y planificación— disminuye su actividad, y las conexiones neuronales se ven sobrecargadas, debilitando el pensamiento racional. Este desequilibrio cerebral, según los autores citados por Muy interesante, genera una mente más propensa a tomar decisiones arriesgadas o autodestructivas.

Las repercusiones de estos cambios pueden ser graves. El estudio advierte que entre medianoche y las seis de la mañana, la probabilidad de suicidio o autolesión llega a multiplicarse por tres o más.

La vigilia nocturna incrementa la frecuencia de conductas de riesgo como violencia, consumo de drogas y alimentación compulsiva

De igual manera, se observa el mismo comportamiento en situaciones como la violencia, consumo de drogas y episodios de alimentación compulsiva. Acciones normalmente controladas durante el día pasan a ser mucho más frecuentes por la noche.

Los investigadores explican que el cerebro nocturno prioriza lo negativo, reduce el autocontrol y busca recompensas inmediatas, lo que favorece decisiones peligrosas sin plena conciencia de sus consecuencias. El estudio citado por Muy interesante advierte: “Durante la noche, las emociones negativas se intensifican y el autocontrol disminuye”.

Impacto en trabajadores nocturnos y personas con insomnio

Este fenómeno tiene especial impacto en personas que trabajan de noche o sufren insomnio. Para estos grupos, el cerebro debe sostener la atención y el control en un periodo donde las herramientas de regulación emocional están al mínimo.

La vigilia nocturna, motivada por razones laborales, alteraciones del sueño o costumbres personales, modifica los ritmos naturales del organismo y afecta la estabilidad mental. Con el tiempo, esta desincronización repercute en el estado de ánimo, la salud mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas.

Los expertos recomiendan dormir lo suficiente y evitar estímulos intensos durante la noche para proteger la salud mental y emocional

Ante estos hallazgos, los autores destacan la importancia de dormir lo suficiente y evitar estímulos intensos durante la noche. “No es solo descansar: también es proteger la mente de sí misma”, afirman en declaraciones recogidas por Muy interesante.

La hipótesis “La mente después de medianoche” propone considerar la hora como un factor de riesgo en salud mental, un elemento que rara vez se toma en cuenta.

Los investigadores solicitan profundizar en el estudio de la relación entre falta de sueño, vigilia nocturna, emociones y comportamiento, y sugieren que comprender estos procesos permitiría prevenir crisis, recaídas o conductas autodestructivas, especialmente en personas con depresión, adicciones o insomnio. Ante una preocupación surgida en plena madrugada, los expertos aconsejan esperar a la luz del día para enfrentarla con una mente más equilibrada.