Guatemala

El Día de la Madre impulsa aumento récord en remesas hacia Guatemala, según Banguat

Las transferencias de connacionales en el extranjero durante mayo superarán los USD 2.300 millones, aportando un flujo excepcional de divisas y consolidando el papel central de las remesas en la economía nacional

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El Día de la Madre en Guatemala impulsa un pico anual en el envío de remesas familiares desde Estados Unidos. Fotografía de archivo de dólares. EFE/Rayner Peña R.
El Día de la Madre en Guatemala impulsa un pico anual en el envío de remesas familiares desde Estados Unidos. Fotografía de archivo de dólares. EFE/Rayner Peña R.

La celebración del Día de la Madre en Guatemala impulsa uno de los picos anuales más notorios en el flujo de remesas familiares, según datos del Banco de Guatemala (Banguat). Cada mes de mayo, miles de connacionales que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, envían transferencias que no solo buscan homenajear a las madres guatemaltecas, sino que consolidan un aporte fundamental para la economía nacional. Para el ciclo actual, el presidente de la Junta Monetaria y del Banguat,álvaro González Ricci, anticipó que los envíos del mes podrían marcar un nuevo récord, superando $2.300 millones.

De acuerdo con estimaciones del Banco de Guatemala divulgada recientemente, el volumen de remesas durante mayo tiende a sobrepasar al de meses previos y posteriores en hasta 6.5%, un salto que se traduce en cientos de millones de dólares adicionales circulando en la economía. Además, González Ricci detalló que este patrón también se repite en otras fechas simbólicas como el Día del Cariño en febrero, el bono 14 en julio, las festividades de Todos los Santos en octubre y las celebraciones navideñas en diciembre.

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Las remesas remitidas en mayo por connacionales podrían superar los USD 2.300 millones, marcando un nuevo récord económico según el Banco de Guatemala.

Las remesas representan actualmente más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, impactando directamente en cerca de 1.7 millones de hogares, según indicó Marcel Arévalo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a los medios locales. Esta cifra equivale a aproximadamente el 40% de la población nacional. Antes y durante el Día de la Madre, la tendencia muestra un aumento notable en los montos enviados, reflejo de un esfuerzo de los migrantes por acompañar materialmente una fecha de gran significado.

El uso de estas remesas revela patrones consolidados. Según el análisis de Arévalo, la gran mayoría de los envíos entre el 70% y el 80% en Centroamérica se retiran en efectivo apenas llegan, lo que responde a la necesidad de ejercer un control inmediato y directo sobre el gasto cotidiano. Los fondos se destinan en su mayoría a cubrir alimentación, salud, educación y servicios esenciales. Este comportamiento evidencia que las remesas no son vistas como un recurso extraordinario, sino como la fuente principal de sostenimiento para millones de familias.

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Para responder a la pregunta sobre el papel de las remesas en el contexto del Día de la Madre, expertos y datos del Banco de Guatemala señalan que estos recursos vitales permiten a numerosos hogares no solo celebrar la ocasión, sino también asegurar las necesidades básicas y aportar estabilidad al consumo interno. Esta situación refuerza la relevancia de los flujos financieros provenientes del extranjero en el entramado socioeconómico nacional.

Las remesas familiares representan ya más del 20% del PIB de Guatemala, beneficiando directamente a 1,7 millones de hogares en el país. (Foto archivo Infobae)
Las remesas familiares representan ya más del 20% del PIB de Guatemala, beneficiando directamente a 1,7 millones de hogares en el país. (Foto archivo Infobae)

Aunque la digitalización de transferencias ha avanzado, la preferencia por el retiro inmediato en efectivo sigue predominando entre los beneficiarios. El análisis de Banguat apunta que, si bien alrededor del 90% de los hogares utilizan estos recursos para el consumo diario, la canalización de parte de las remesas hacia productos de ahorro o crédito formal podría abrir nuevas oportunidades de desarrollo financiero en el largo plazo.

La dinámica de las remesas durante las festividades evidencia no solo la importancia de los lazos familiares y culturales, sino también el peso económico que este flujo representa.

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