Salud

Cuáles son los alimentos que ayudan a dormir un 16% más y mejor, según la ciencia

Una nueva investigación citada por Real Simple reveló que la alimentación tiene un papel clave en la calidad del descanso. Expertos consultados explican que elecciones diarias pueden ayudar a lograr un sueño más profundo y reparador

La alimentación diaria influye más
La alimentación diaria influye más en el descanso nocturno que los dispositivos electrónicos o técnicas tradicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Lograr un sueño profundo y reparador es un objetivo para millones de personas, especialmente ante el aumento del estrés, la exposición a pantallas y los hábitos de vida acelerados. Frente a la proliferación de suplementos, aplicaciones y dispositivos para monitorizar el sueño, una opción menos explorada y mucho más cercana resurge como protagonista: la alimentación diaria.

Nuevas investigaciones revelan que la calidad del descanso nocturno puede depender tanto, o incluso más, de lo que se consume a lo largo del día como de las rutinas antes de acostarse.

El impacto de frutas, verduras y cereales integrales

Una reciente investigación identificó una solución sencilla y accesible para quienes desean mejorar la calidad del sueño: la elección adecuada de alimentos. Según el estudio publicado en Sleep Health y citado por Real Simple, las personas que cumplen con la recomendación diaria de fruta, verdura y cereales integrales registran una mejora promedio del 16% en la calidad del sueño. Este dato sugiere que la selección en el supermercado podría tener más impacto en el descanso que el uso de dispositivos electrónicos o técnicas tradicionales contra el insomnio.

Un estudio revela que consumir
Un estudio revela que consumir frutas, verduras y cereales integrales mejora la calidad del sueño en un 16% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evaluó los hábitos alimenticios y sus efectos sobre el descanso. Los investigadores observaron que quienes alcanzaban la meta de cinco tazas diarias de frutas y verduras, junto con la ingesta adecuada de cereales integrales, disfrutaban de períodos más largos de sueño profundo y reparador.

En cambio, aquellos que excluían estos alimentos de su dieta experimentaban una calidad de descanso inferior. La investigación refuerza la estrecha relación entre nutrición y sueño, destacando que lo que comemos puede ser un factor más determinante que otras variables habitualmente consideradas.

Los nutrientes claves y su función en el sueño

Para explicar los mecanismos detrás de la relación entre alimentación y descanso, Real Simple consultó a la nutricionista Michelle Losh. Según Losh, nutrientes como la melatonina, el magnesio, la serotonina y el potasio, presentes en muchas frutas y verduras, contribuyen de forma directa a la calidad del sueño. “La principal forma en que las frutas y verduras ayudan a conciliar el sueño es gracias a su alto contenido en melatonina, magnesio, serotonina y potasio”, explicó Losh, citada por Real Simple.

Estos compuestos naturales cumplen un papel clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia y en la relajación mental y física del organismo, elementos indispensables para dormirse fácilmente y mantener un sueño continuo y reparador durante la noche.

Nutrientes como melatonina, magnesio, serotonina
Nutrientes como melatonina, magnesio, serotonina y potasio presentes en frutas y verduras ayudan a regular el ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la evidencia sobre los beneficios de estos nutrientes, la mayoría de la población aún no cubre las recomendaciones mínimas. Datos de 2019 recopilados por Real Simple indican que solo el 12% de los adultos llega a consumir suficiente fruta y apenas el 10% alcanza la cantidad diaria sugerida de verduras.

Esta brecha evidencia la necesidad de modificar los hábitos alimenticios a través de cambios simples que impacten tanto en la salud general como en la calidad del descanso.

Estrategias sencillas para mejorar la alimentación y el sueño

Incorporar más frutas y verduras a la alimentación cotidiana no requiere esfuerzos extremos ni dietas estrictas. Real Simple sugiere estrategias prácticas como comerlas crudas o con salsas, agregarlas a batidos, preparar ensaladas de colores, cocinarlas al vapor con sal y pimienta, saltearlas en aceite de oliva o integrarlas en sopas y guisos.

Entre los alimentos más recomendados para favorecer el sueño, Michelle Losh destaca las bananas, kiwis, manzanas, papas, zanahorias, brócoli y las verduras de hoja verde oscura. Lo fundamental, señala Losh, consiste en asegurar una ingesta adecuada de estos productos a lo largo del día.

Expertos sugieren que revisar la
Expertos sugieren que revisar la alimentación es un primer paso accesible y efectivo para lograr noches más tranquilas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la variedad de dispositivos y métodos para mejorar el descanso, los expertos citados por Real Simple coinciden en que revisar los hábitos alimenticios puede convertirse en un primer paso, más efectivo y accesible, para quienes buscan noches más tranquilas y reparadoras.

