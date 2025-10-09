Los beneficios del ajo en polvo: minerales, antioxidantes y protección contra el daño celular

Según los expertos, el ajo en polvo es un condimento con larga vida útil y fácil almacenamiento, ideal para incorporarlo a la alimentación diaria (Crédito: Freepik)

El ajo en polvo es un ingrediente habitual en pizzas, carnes y diversas preparaciones que aporta un sabor intenso, además de concentrar minerales, vitaminas y compuestos bioactivos con impacto en funciones esenciales del organismo.

Este condimento, elaborado a partir de dientes de ajo secos y molidos, se presenta como una opción práctica para quienes desean combinar sabor y nutrientes.

Además de enriquecer las comidas, el ajo en polvo suministra nutrientes que favorecen la salud ósea, la función muscular, el equilibrio del sistema nervioso y la regulación hormonal. Incluso en pequeñas cantidades, su consumo ofrece beneficios relevantes para quienes lo consideran únicamente un condimento.

Minerales clave y salud ósea

El ajo en polvo contiene hierro, potasio, fósforo y calcio, minerales fundamentales para el mantenimiento de huesos fuertes y el apoyo a la función muscular.

Hierro, potasio, fósforo y calcio presentes en el condimento favorecen la fortaleza de huesos y la función muscular (Crédito: Freepik)

La nutricionista Kate Patton de Cleveland Clinic, afirmó a The Independent que “el fósforo y el calcio trabajan juntos para apoyar funciones corporales críticas, como crear huesos fuertes, mantener la función muscular y mantener los nervios sanos”.

Este condimento también aporta selenio, mineral relacionado con la salud tiroidea y reproductiva, especialmente importante en personas con asma crónica. El selenio contribuye a regular hormonas y participa en la reparación del daño en el ADN.

Efecto antioxidante y bioactivos

Entre los compuestos del ajo en polvo, los antioxidantes ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar el ADN, las proteínas y los lípidos del cuerpo.

La presencia de antioxidantes en el ajo en polvo contribuye a neutralizar estos radicales libres, reduciendo el daño celular y promoviendo la salud.

La alicina, compuesto clave, aporta aroma característico y puede ayudar a regular la presión arterial (Crédito: Freepik)

La alicina, responsable del aroma característico del ajo, posee propiedades antioxidantes y puede ayudar a disminuir la presión arterial al relajar las paredes vasculares, según un estudio citado por The Independent. Para liberar la alicina y potenciar el sabor, se recomienda mezclar el ajo en polvo con igual cantidad de agua, logrando así activar sus compuestos.

Vitaminas y sistema inmunitario

Este condimento también contiene vitamina B6 y vitamina C, esenciales para el funcionamiento del sistema inmunitario. La vitamina B6 interviene en el desarrollo cerebral y el equilibrio nervioso. Aunque en esta presentación se conserva solo una fracción de las vitaminas presentes en el ajo fresco, sigue siendo una alternativa nutritiva y práctica.

Entre sus principales ventajas se encuentran una vida útil de hasta cuatro años, menor costo y disponibilidad durante todo el año. Además, un octavo de cucharadita equivale aproximadamente a un diente de ajo en sabor y efecto.

Propiedades del ajo fresco

El ajo fresco mantiene concentraciones más elevadas de vitaminas y compuestos activos, como la alicina. La nutricionista Laura Jeffers explicó que “Este compuesto también lo convierte en un complemento saludable para la dieta”.

El consumo regular de ajo crudo puede reforzar la inmunidad y apoyar la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de ajo crudo puede reforzar la inmunidad. Estudios muestran que las personas que incluyen ajo, frutas y verduras en su dieta tienen menos riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de colon.

Ajo en aceite y sus aplicaciones

El ajo preparado en aceite permite extraer compuestos bioactivos de forma diferente. Investigaciones identificaron en el aceite de ajo efectos antiinflamatorios y capacidad para aliviar molestias musculares y articulares. Además, su aplicación tópica se recomienda para ayudar a prevenir el daño del cartílago en la artritis.

Esta presentación facilita incorporar el sabor y ciertos beneficios del ajo a la dieta diaria mediante aliños, aderezos o cocciones suaves, sin perder sus propiedades saludables.

La combinación de ajo en polvo, fresco y en aceite ofrece distintas formas de disfrutar los beneficios de esta especia en la alimentación diaria. Mezclar el ajo en polvo con agua activa sus compuestos, mientras que el ajo fresco y el aceite permiten optimizar la alicina y otros nutrientes.

Esta versatilidad facilita mantener una dieta saludable, incorporando antioxidantes, minerales y vitaminas de manera constante y práctica.