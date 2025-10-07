El verdadero impacto de las frutas dulces en la diabetes: qué dicen los especialistas

Los especialistas de Mayo Clinic desmienten el mito de que las frutas dulces están prohibidas para personas con diabetes (Imagen ilustrativa infobae)

La idea de que las personas con diabetes deben eliminar todas las frutas dulces de su dieta sigue generando incertidumbre y limitaciones innecesarias.

Sin embargo, los especialistas de Mayo Clinic advierten que este mito no tiene sustento científico y puede afectar de manera negativa la calidad de vida y la nutrición. El aspecto determinante para el control de la glucosa en sangre no radica en el tipo de fruta, sino en la cantidad total de carbohidratos consumidos a lo largo del día.

Qué dicen los especialistas sobre frutas y control glucémico

Según los expertos de Mayo Clinic, muchas veces se recomienda a pacientes con diabetes evitar alimentos como frutillas o arándanos por su sabor dulce, pero tal consejo se basa en creencias erróneas, no en la evidencia. “Es un mito común que si tienes diabetes no debes comer ciertos alimentos porque son demasiado dulces”, explicaron los especialistas de Mayo Clinic. Aunque algunas frutas contienen más azúcares naturales, esto no significa que deban ser eliminadas de la alimentación de quienes conviven con diabetes.

Las frutas frescas y enteras aportan fibra y ayudan al control glucémico, según expertos de Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor clave es la cantidad total de carbohidratos en cada alimento. La fuente de estos carbohidratos, ya provengan de azúcar o almidón, tiene un peso menor sobre los niveles de glucosa que la cantidad total consumida. Por ello, los especialistas destacan que el enfoque debe estar en medir y contabilizar la ingesta total y no en prohibir frutas específicas.

Cómo elegir y medir las frutas adecuadas

Cuando se trata de incluir frutas en la dieta, lo más importante es asegurarse de que cada porción contenga un máximo de 15 gramos de carbohidratos. El tamaño de la porción va a depender de la concentración de carbohidratos de cada fruta, por lo que la clave está en adaptar las cantidades, no en restringir variedades.

Los especialistas de Mayo Clinic sugieren porciones de fruta que aportan aproximadamente 15 gramos de carbohidratos:

Media manzana de tamaño mediano

Media banana mediana

Una taza de moras

Tres cuartos de taza de arándanos

Una taza de melón dulce o en cubos

Una naranja mediana

Una taza de frambuesas

Una y un cuarto de taza de frutillas enteras

Utilizar herramientas como tazas medidoras o balanzas de cocina puede facilitar la tarea de mantener las porciones dentro del rango adecuado y favorecer la adhesión a una alimentación saludable y variada.

Beneficios de consumir frutas frescas y enteras

Al seleccionar frutas para la dieta, los especialistas recomiendan elegir preferentemente frutas frescas y enteras, en lugar de jugos o productos procesados.

Evitar jugos y frutas procesadas reduce el consumo de azúcares añadidos y facilita el manejo de la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta decisión tiene dos ventajas fundamentales: ayuda a mantener un control más preciso de los carbohidratos y permite aprovechar la fibra dietética, un nutriente que contribuye al control glucémico al retrasar la absorción de azúcares y favorecer la saciedad.

Evitar jugos y frutas procesadas también reduce el riesgo de consumir azúcares añadidos y conservantes que pueden dificultar el manejo de la glucosa en sangre.

Variedad, flexibilidad y control: la base de una dieta saludable

La diferencia entre frutas bajas o altas en carbohidratos solo influye en el tamaño de la porción, pero no en el efecto real sobre la glucosa en sangre, siempre que la cantidad total de carbohidratos se mantenga constante. Esto permite a las personas con diabetes disfrutar una amplia gama de sabores y beneficios que las frutas dulces ofrecen, sin descuidar su salud.

Las recomendaciones de Mayo Clinic permiten disfrutar frutas dulces sin descuidar el control glucémico ni la calidad nutricional (Freepik)

Incorporar frutas en la alimentación diaria, ser preciso con las porciones y optar por la frescura y la calidad nutricional son recomendaciones que los especialistas de Mayo Clinic subrayan para quienes desean mantener el control glucémico sin renunciar al placer de comer frutas.

El control de las porciones, la medición cuidadosa de los carbohidratos y la elección de frutas enteras y frescas constituyen estrategias efectivas para integrar las frutas dulces a la vida cotidiana de las personas con diabetes, garantizando así una nutrición equilibrada y disfrutable.