Honduras

Honduras implementará nuevo DNI para menores de edad y modernizará el Registro Civil

El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció la implementación de una nueva tarjeta de identidad para menores de edad en Honduras, como parte de un plan orientado a fortalecer el Registro Civil, ampliar la cobertura de identificación y modernizar los procesos de inscripción de nacimientos en el país.

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La nueva tarjeta permitirá mejorar los procesos de identificación de menores. (FOTO: INFOBAE)
La nueva tarjeta permitirá mejorar los procesos de identificación de menores. (FOTO: INFOBAE)

La nueva tarjeta de identidad dirigida a menores de edad en Honduras, fue presentada como una iniciativa que busca fortalecer el sistema de identificación nacional y mejorar la cobertura del Registro Civil en todo el territorio.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa Frente a Frente, donde autoridades detallaron que este nuevo documento formará parte de una estrategia de modernización enfocada en garantizar un registro más eficiente desde los primeros años de vida de los ciudadanos hondureños.

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Según lo explicado, el proyecto contempla además la capacitación de unas 1,500 personas encargadas de apoyar los procesos de inscripción de nacimientos y emisión del nuevo documento de identificación infantil.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos es optimizar en un 100% los mecanismos de registro de recién nacidos, especialmente en zonas donde históricamente han existido dificultades para acceder a los servicios registrales.

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La nueva DNI para menores permitirá fortalecer los controles de identificación y facilitar distintos trámites administrativos, educativos y de salud, además de contribuir a mantener una base de datos más actualizada y segura dentro del sistema nacional.

Actualmente, muchos procesos relacionados con menores de edad dependen exclusivamente de partidas de nacimiento físico, lo que en ocasiones genera dificultades por pérdida de documentos, deterioro o falta de actualización de datos.

El proyecto contempla la capacitación de 1,500 personas en procesos registrales.(FOTO: El Heraldo)
El proyecto contempla la capacitación de 1,500 personas en procesos registrales.(FOTO: El Heraldo)

Con esta medida, el RNP busca avanzar hacia una digitalización más amplia de los registros civiles y mejorar la capacidad institucional para atender a la población infantil en todo el país.

Especialistas en temas registrales han señalado en distintas ocasiones que la falta de inscripción oportuna de nacimientos representa uno de los principales desafíos en varios sectores rurales y zonas alejadas de Honduras, donde muchas familias tienen dificultades para acceder a oficinas estatales.

Las autoridades consideran que la implementación de este nuevo documento también permitirá mejorar los controles estadísticos y fortalecer las políticas públicas relacionadas con niñez, educación y salud.

El proyecto forma parte de una serie de esfuerzos impulsados ​​por el RNP para modernizar el sistema de identificación nacional, luego de la implementación de la nueva Documento Nacional de Identificación (DNI) para mayores de edad en años anteriores.

El RNP busca ampliar la cobertura de inscripción de nacimientos en Honduras. (FOTO: La Prensa)
El RNP busca ampliar la cobertura de inscripción de nacimientos en Honduras. (FOTO: La Prensa)

Aunque todavía no se detallan las fechas exactas de implementación ni el diseño oficial del documento, el RNP adelantó que se trabaja en aspectos técnicos, logísticos y de capacitación para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

La institución también indicó que comenzará a desarrollar jornadas de inscripción y actualización de registro en diferentes regiones del país, con el propósito de ampliar la cobertura y reducir el subregistro de nacimientos.

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