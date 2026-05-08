Panamá

Zonas francas panameñas, un imán para la atracción de nuevas inversiones

Proveen condiciones de eficiencia operativa para garantizarle a las empresas niveles de competitividad en los mercados internacionales

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Las empresas que se acojan al régimen de zonas francas pueden ser privadas, estatales o mixtas.
Las empresas que se acojan al régimen de zonas francas pueden ser privadas, estatales o mixtas.

La aprobación de 24 empresas y una inversión acumulada de más de $58.5 millones mantienen en un crecimiento sostenido a las zonas francas panameña.

A este crecimiento se le suman la aprobación de nueve licencias autorizadas en la reciente sesión de la Comisión Nacional de Zonas Francas.

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Las empresas aprobadas totalizaron inversiones por $17,536,778.09 millones, mediante la participación de capital nacional e internacional proveniente de Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, China, Alemania y Panamá, lo que reafirma, según una nota de prensa del Ministerio de Comercio e Industrias, el posicionamiento del país como plataforma para operaciones globales.

En 2025 se registró una inversión aprobada de $202,807,962.25millones, que van a generar 1,401 empleos directos.

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Para este año la expectativa de crecimiento de la actividad es de 15%.

Establecida en 1945, la Zona Libre de Colón se construyó aprovechando la posición geográfica de Panamá. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
Establecida en 1945, la Zona Libre de Colón se construyó aprovechando la posición geográfica de Panamá. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Hasta marzo de este año el país contaba en este segmento económico con 17 empresas activas y seis en desarrollo, que reciben exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materiales, bienes y servicios requeridos para la operación, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

En términos de empleo, la información indica que las empresas establecidas bajo este régimen contemplan la generación de 128 plazas directas iniciales y 83 indirectas, con proyecciones adicionales de crecimiento en su fase operativa.

Servicios logísticos, manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, alta tecnología y servicios vinculados al desarrollo inmobiliario dentro del régimen, son las actividades autorizadas.

Esto contribuye a ampliar la base productiva y fortalecer capacidades en áreas estratégicas.

Las operaciones de las empresas se realizarán en las zonas francas Panapark Free Zone, Zona Franca del Istmo, Zona Franca Albrook, Zona Franca Herinzone, Zona Franca Panexport y Zona Franca Ifza Panamá.

Zona Franca
Manufactura, procesamiento de productos terminados o semielaborados, alta tecnología, son algunas de las actividades a desarrollar. (Foto: Shutterstock)

“Sin duda, el régimen muestra un desempeño positivo. No solo hemos iniciado el 2026 con inversiones superiores a $50 millones, sino que también estamos generando miles de empleos directos e indirectos, al tiempo que contribuimos al dinamismo de estos polos de desarrollo y a la articulación de encadenamientos productivos”, destacó la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego.

Regidas bajo la Ley 32 de abril de 2011 y reglamentadas bajo el Decreto Ejecutivo 62 de 2017, estas áreas comerciales son definidas como zonas de libre empresa, específicamente delimitadas, dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, instalaciones, edificios, sistemas y servicios de soporte, así como la organización operativa y la gestión administrativa que sean necesarias.

El objetivo inmediato de las zonas francas es proveer condiciones óptimas de eficiencia operativa y de ventajas comparativas para garantizarle a las empresas establecidas niveles elevados de competitividad en los mercados internacionales.

Las empresas que se acojan a este régimen pueden ser privadas, estatales o mixtas, y cuando el promotor obtiene la licencia de zonas francas está obligado a invertir en el desarrollo del área una suma no inferior a $250,000, y en un término no mayor a un año debe iniciar la inversión.

Sobre la fuerza laboral, la ley establece que en estos centros de producción esta debe estar compuesta por ciudadanos panameños, exceptuando los expertos, técnicos y personal de confianza que sean necesarios para el desarrollo de la respectiva actividad.

Ciudad de Panamá, polo de desarrollo para la instalación de empresas.
Ciudad de Panamá, polo de desarrollo para la instalación de empresas.

Generalmente, se desarrollan temas concernientes al certificado de reexportación, el reporte estadístico anual, la declaración de mercancía comercial, al igual que la reactivación de los controles aduaneros, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La coordinación con el sector privado para mejorar la gestión operativa de las empresas instaladas en zonas francas es una garantía para su desarrollo.

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