El Salvador

Gobierno reporta alza en ingresos por venta de DUI: el rubro crece 48.3% en el primer trimestre

Las estadísticas elaboradas por la Dirección General de Tesorería muestran que la demanda de trámites de identificación fue determinante para el aporte del sector público en la obtención de recursos financieros

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Las autoridades legislativas adoptan una medida excepcional para transformar los próximos comicios. El debate sobre transparencia y mecanismos de inclusión electoral crece conforme se acerca la contienda. Nuevas preguntas surgen acerca del impacto en la democracia salvadoreña (Foto cortesía RNPN)
Las autoridades legislativas adoptan una medida excepcional para transformar los próximos comicios. El debate sobre transparencia y mecanismos de inclusión electoral crece conforme se acerca la contienda. Nuevas preguntas surgen acerca del impacto en la democracia salvadoreña (Foto cortesía RNPN)

El primer trimestre de 2026 cerró con un aumento en los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios del Gobierno Central, impulsado principalmente por la venta del Documento único de Identidad (DUI). De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Hacienda, los ingresos por este concepto alcanzaron los USD 2.6 millones, lo que representa un crecimiento absoluto de USD 900,000 frente a los USD 1.8 millones registrados al 31 de marzo de 2025, y un incremento del 48.3%. Esta variación confirma la tendencia positiva en el área de ingresos no tributarios, en particular en la venta de servicios públicos y documentación oficial.

Según el informe de la Dirección General de Tesorería, órgano del Ministerio de Hacienda, el DUI constituye uno de los principales aportes en la categoría de venta de bienes y servicios, junto a tasas y derechos, contribuciones a la seguridad social y la venta de otros servicios. El reporte detalla que el crecimiento en la venta del DUI se ubicó por encima del promedio general de los ingresos no tributarios, lo que evidencia el peso de este ingreso en la recaudación total.

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En el acumulado al primer trimestre de 2026, el total de ingresos por venta de bienes y servicios sumó USD 4.7 millones, por encima de los USD 4.2 millones reportados en 2025. Dentro de este total, la contribución del DUI explica la mayor parte del incremento neto en esta categoría. El reporte de la Dirección General de Tesorería compara esta evolución con la tendencia de otros ingresos menores, como tasas y derechos, los cuales presentaron crecimientos más moderados o incluso retrocesos respecto al año anterior.

El RNPN se encuentra realizando jornadas extraordinarias para extender el DUI en diferentes países alrededor del mundo. (RNPN)
El RNPN se encuentra realizando jornadas extraordinarias para extender el DUI en diferentes países alrededor del mundo. (RNPN)

El desempeño de la venta del DUI superó la variación promedio registrada entre los demás ingresos no tributarios; en algunos casos, estos últimos descendieron respecto al año previo. El documento subraya la importancia de monitorear estos ingresos, por su impacto en la planificación financiera del Estado.

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Según los datos consolidados por Hacienda, el crecimiento en la recaudación por venta del DUI se suma a otros aumentos reportados en ingresos corrientes y contribuciones, que en conjunto respaldan la estabilidad financiera del Gobierno Central al cierre del primer trimestre de 2026.

El informe oficial muestra que el aumento en la venta del DUI responde a una mayor demanda de trámites de identificación, ya sea por procesos de renovación o por la incorporación de nuevos ciudadanos al padrón de documentos oficiales. Las cifras de Hacienda también indican que esta fuente de ingresos es cada vez más importante para el financiamiento de actividades cotidianas del Estado.

El preenrolamiento también está disponible para jóvenes salvadoreños en el exterior, con opción de acudir a 25 DUICentro internacionales, donde se cuenta con todo la tecnología necesaria para la emisión de DUI./(Redes del RNPN)
El preenrolamiento también está disponible para jóvenes salvadoreños en el exterior, con opción de acudir a 25 DUICentro internacionales, donde se cuenta con todo la tecnología necesaria para la emisión de DUI./(Redes del RNPN)

Nuevos ciudadanos en el padrón

De hecho, en marzo de este año, el Ministerio de Educación (MINED) y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), lanzaron la primera jornada de preenrolamiento para la obtención anticipada del DUI entre estudiantes de bachillerato.

La actividad se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), en San Salvador, marcando el inicio de un programa nacional que busca facilitar el acceso a la identificación a quienes están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El acuerdo firmado entre el MINED y el RNPN prevé la incorporación de 300 centros educativos a este proceso de preenrolamiento, con el objetivo de que 20,000 estudiantes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027 puedan gestionar el DUI de manera anticipada.

Un estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez realiza el trámite de preenrolamiento para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI), en San Salvador, durante una jornada con 300 alumnos organizada por el Ministerio de Educación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa).
Un estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez realiza el trámite de preenrolamiento para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI), en San Salvador, durante una jornada con 300 alumnos organizada por el Ministerio de Educación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Más de 900,000 salvadoreños con DUI en el exterior

El número de salvadoreños residentes en el exterior con DUI supera los más de 961,000, de acuerdo con cifras del RNPN, en un contexto marcado por la expansión de servicios tecnológicos y por una demanda sin precedentes de trámites de identidad, impulsada por el vencimiento de más de 1.6 millones de documentos entre enero de 2026 y marzo de 2027.

Estados Unidos concentra más del 95 % de los salvadoreños con DUI fuera de El Salvador, con 919,852 personas registradas. Solo en California residen 236,176 ciudadanos con documento vigente, seguido por Texas, Nueva York, Maryland, Virginia y Nueva Jersey, según detalló Fernando Velasco, director del RNPN. Italia ocupa el segundo lugar con 11,890 salvadoreños documentados, mientras que España, Canadá, México, Australia, Costa Rica y Panamá reúnen cifras menores. El grupo etario más numeroso lo integran personas de entre 26 y 45 años, con 438,039 individuos, seguido del rango de 46 a 60 años, que suma 312,594.

El padrón electoral de salvadoreños en el exterior alcanzó 741,094 personas, de acuerdo con la comparecencia de Velasco ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Este registro muestra una organización inédita de la diáspora, frente a los 3,808 registrados en procesos electorales anteriores.

El crecimiento en la emisión del DUI fuera del país impulsó que, en los últimos comicios presidenciales, votaran más de 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero, según los datos aportados por el RNPN.

Al mismo tiempo incide en el aumento de ingresos en Hacienda por la emisión del documento de identidad.

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