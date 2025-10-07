Salud

El desayuno que potencia la memoria y protege la salud cerebral, según expertos en nutrición y neurología

Especialistas destacan que una primera comida rica en proteínas, grasas saludables y antioxidantes puede contribuir a la protección de la memoria y la prevención del deterioro cognitivo a largo plazo

Por Nazareno Rosen

El desayuno influye en la
El desayuno influye en la memoria y la salud cerebral, según expertos en neurología y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que hacemos apenas comienza el día puede marcar la diferencia en el rendimiento de la memoria y en la salud del cerebro a futuro. El desayuno, tantas veces llamado la comida más importante del día, ocupa un rol clave en este escenario.

Expertos en neurología y nutrición advierten que los hábitos diarios, empezando por esa primera comida, pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y potenciar la agudeza mental. La evidencia es contundente: estudios estiman que hasta el 45% de los casos de demencia en el mundo podrían prevenirse o retrasarse si se controlan factores como la alimentación, el sueño, la actividad física y la vida social.

Dentro de este contexto, diversos especialistas destacan la importancia de elegir desayunos que realmente alimenten el cerebro. “Tu estilo de vida actual es la herramienta más poderosa que tienes para proteger tu memoria y tu salud cerebral en el futuro”, afirma David Perlmutter, neurólogo certificado e investigador.

Tortilla de palta y salmón ahumado: una apuesta por la memoria

La tortilla de palta y
La tortilla de palta y salmón ahumado destaca como opción ideal para potenciar la memoria (Freepik)

Entre las opciones evaluadas por expertos, la tortilla de palta y salmón ahumado sobresale como un desayuno integral diseñado para cuidar la memoria y favorecer las funciones cognitivas. Esta propuesta no se basa en tendencias pasajeras, sino en un análisis riguroso de la composición nutricional de cada ingrediente y su impacto comprobado en el cerebro.

La tortilla combina algunos de los nutrientes más valiosos para la función cerebral, presentando una alternativa completa y sabrosa. Los huevos ofrecen proteínas de alta calidad y son fuente de colina; el salmón ahumado aporta ácidos grasos omega-3; la palta y el aceite de oliva suman grasas saludables y antioxidantes; y el conjunto se complementa con vitaminas del grupo B.

Esta combinación brinda una mezcla equilibrada de proteínas, grasas y fibra, promoviendo una energía sostenida y una concentración más estable a lo largo de la mañana.

Nutrientes esenciales para el cerebro

Colina

“La colina es un nutriente crucial para el desarrollo cerebral, la memoria y el estado de ánimo, y uno del que el 90% de los estadounidenses no obtiene suficiente”, afirma la nutricionista registrada Lauren Manaker.

La colina contribuye a la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el aprendizaje. Tomar una dosis adecuada de este nutriente se asocia a mejoras mensurables en la memoria verbal y a la reducción del riesgo de desarrollar demencia.

Dos huevos grandes contienen casi la mitad de la cantidad diaria recomendada, lo que convierte a la tortilla en una solución eficaz para alcanzar los niveles óptimos de colina.

Ácidos grasos omega-3

La colina de los huevos
La colina de los huevos y los omega-3 del salmón son nutrientes clave para la función cerebral (The Corgi Café)

El salmón ahumado es una potente fuente de DHA y EPA, los ácidos grasos omega-3 que el cerebro necesita para funcionar en su máximo nivel. “El consumo de omega-3 potencia el aprendizaje, refuerza la memoria y mejora la salud cognitiva al favorecer el flujo sanguíneo en todo el cerebro”, explica la nutricionista Stacey Woodson.

Diversas investigaciones han vinculado el consumo regular de omega-3 con una ralentización del deterioro cognitivo y una mejor gestión de la memoria a lo largo del tiempo.

Antioxidantes

El estrés oxidativo puede dañar las células cerebrales y acelerar el deterioro de la memoria. Por ello, resulta vital incorporar antioxidantes en el desayuno.

La vitamina E de la palta y el aceite de oliva, junto con la luteína y la zeaxantina presentes en las yemas de huevo, ofrecen protección contra el daño oxidativo e inflamatorio. El selenio del salmón también contribuye a preservar la integridad de las células cerebrales.

Vitaminas B

Huevos y salmón proporcionan un aporte significativo de vitaminas B, fundamentalmente B6, B12 y folato. Estas vitaminas intervienen tanto en la producción de neurotransmisores como en el control de la homocisteína, un compuesto que, cuando se presenta en altas concentraciones, incrementa el riesgo de un envejecimiento cerebral acelerado.

Las deficiencias en este grupo vitamínico suelen asociarse a pérdida de memoria y disminución en la capacidad cognitiva.

Estabilidad en el nivel de azúcar en sangre

La combinación de proteínas y grasas saludables equilibra los niveles de glucosa en el sistema, lo que favorece un estado de alerta estable y previene los picos y caídas de energía que pueden afectar la concentración. Esta cualidad posiciona a la tortilla como una opción recomendable frente a los desayunos ricos en azúcares y harinas refinadas.

Opciones adicionales y hábitos para una mente activa

Otras opciones como yogur griego
Otras opciones como yogur griego con frutos secos y huevos al horno también benefician la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras alternativas para el desayuno también aportan beneficios al cerebro. El yogur griego con frutas y frutos secos, por ejemplo, destaca por su mezcla de proteínas, vitamina E, grasas omega-3 y antioxidantes. Los huevos en salsa de tomate y kale constituyen una opción nutritiva y reconfortante.

Además, los huevos con salmón y queso de cabra ofrecen una solución práctica para preparar y conservar porciones saludables listas para consumir durante la semana.

Más allá del desayuno, el mantenimiento de la memoria depende también de una serie de hábitos. Dormir entre siete y nueve horas cada noche permite al cerebro procesar memorias y eliminar residuos dañinos. El ejercicio regular, que incluye tanto actividad aeróbica como entrenamiento de fuerza, promueve el flujo sanguíneo cerebral y la liberación de factores de crecimiento relacionados con la memoria.

En tanto, las interacciones sociales, junto con la gestión del estrés mediante técnicas de relajación, juegan también un papel relevante en la salud cognitiva.

Perspectiva experta sobre alimentación y estilo de vida

Los expertos coinciden en que no hay un alimento milagroso para la memoria perfecta, pero sí existen combinaciones nutricionales y rutinas de vida que ofrecen ventajas tangibles.

Incorporar desayunos como la tortilla de palta y salmón ahumado en el marco de un estilo de vida saludable —que combine ejercicio, sueño reparador, alimentación balanceada y vida social activa— ayuda a mantener una memoria aguda y a proteger el cerebro de cara al futuro.

