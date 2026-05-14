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La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

El guionista David X. Cohen reveló que el can iba a ser originalmente un millonario ególatra, pero una decisión de último momento lo convirtió en la parodia televisiva definitiva de los noventa

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El episodio Tomy y Daly y Poochie simbolizó la respuesta de Los Simpson a la presión de FOX tras la caída de su audiencia

En la octava temporada de Los Simpson, el episodio Tomy y Daly y Poochie marcó un punto de inflexión en la historia de la serie animada. Los creadores de la familia amarilla afrontaban una crisis de audiencia y, presionados por los ejecutivos de FOX, idearon la incorporación de un nuevo personaje: Poochie.

El descenso de 12 millones a 8 millones de espectadores colocó a la serie creada por Matt Groening en el puesto 75 de los programas más vistos, lo que llevó a la cadena a exigir “soluciones a la desesperada”. Así nació la propuesta de sumar un personaje sin mayor explicación, destinado a revitalizar el interés del público.

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La incorporación de Poochie marcó una renovación buscada para afrontar la caída de espectadores (Captura/YouTube)
La incorporación de Poochie marcó una renovación buscada para afrontar la caída de espectadores (Captura/YouTube)

La idea inicial y el cambio decisivo

En el proceso creativo del episodio, el guionista David X. Cohen reveló en los audiocomentarios del DVD de la tercera temporada editado por FOX que, originalmente, Poochie iba a ser presentado como un millonario ególatra, completamente ajeno a la realidad cotidiana. El personaje, según explicó, “bebía champán mientras les azotaba”, una imagen que pretendía generar enfado entre los seguidores, convirtiendo al can en la antítesis del humor clásico de la serie.

En las jornadas finales antes de la grabación, los responsables del guion reconsideraron la dirección del personaje. El equipo optó por transformar a Poochie en una parodia de lo que los ejecutivos televisivos consideraban moderno y atractivo para los jóvenes de finales de los noventa: un perro rapero, surfista, con gorra de visera hacia atrás, gafas de sol y actitud rebelde. Esta decisión definió para siempre el destino del episodio y su resonancia cultural.

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La primera aparición de Poochie fue a través de un rap que, incluso en 1997, ya resultaba un cliché pasado de moda. “Mi nombre es Poochie, salgo por la tele, soy mitad Joe Camel, mitad Fonzarelli. Soy el hippie can de la ciudad del rap, un surfista rap y os vais a enterar”, dice el personaje en su debut, un guiño a la desconexión de las grandes cadenas con las tendencias reales de su audiencia.

El episodio sirvió como crítica meta a la industria televisiva, reflejando el desgaste narrativo y la tensión entre creatividad y demanda comercial (Captura/YouTube)
El episodio sirvió como crítica meta a la industria televisiva, reflejando el desgaste narrativo y la tensión entre creatividad y demanda comercial (Captura/YouTube)

El episodio y el impacto en la estructura de la serie

El capítulo Tomy y Daly y Poochie se convirtió en una sátira sobre las decisiones ejecutivas en la televisión de Estados Unidos y la tensión entre creatividad y demandas comerciales. A través de Poochie, Los Simpson abordaron con ironía el agotamiento de sus propios recursos narrativos, mientras respondían a las presiones externas por mantener la relevancia y la audiencia.

Su aparición no solo sirvió como comentario meta sobre la industria, sino que introdujo al público un nuevo personaje secundario: Lolo, un adolescente que, sin explicación, aparece viviendo con la familia Simpson. Esta inclusión fue, según Cohen, una forma de cumplir literalmente con la orden de FOX de agregar un “nuevo personaje” y, al mismo tiempo, ridiculizar la arbitrariedad de ese tipo de decisiones.

La reacción de los fanáticos fue inmediata. “Fue el peor episodio”, sentenció en dicho capítulo el sujeto de las historietas cómicas. Esta frase reflejó la percepción de una parte de la audiencia ante cambios bruscos en series queridas.

El guion original de Poochie presentaba al personaje como un millonario ególatra, una idea desechada en el último momento (Captura/YouTube)
El guion original de Poochie presentaba al personaje como un millonario ególatra, una idea desechada en el último momento (Captura/YouTube)

El contexto que llevó a la creación de Poochie

La presión de FOX sobre el equipo creativo coincidió con un momento de transición para las series animadas en Estados Unidos. La caída de audiencia de Los Simpson y la competencia creciente motivaron a los productores a experimentar con nuevas fórmulas.

Según los audiocomentarios oficiales del DVD editado por Fox, la posibilidad de que la serie estuviera viviendo sus “últimos coletazos” generó un clima de incertidumbre que se reflejó en la urgencia por innovar.

Los creadores aprovecharon el episodio para reflexionar sobre el desgaste natural de los formatos televisivos. La introducción de Poochie funcionó como un espejo de las propias tensiones de la industria, al tiempo que revitalizó el interés de los espectadores. Las audiencias mejoraron tras la emisión, y Fox reconoció el acierto del equipo de guionistas.

Finalmente, al final de aquel episodio, revelan que Poochie “debió irse porque su planeta lo necesitaba” y que “murió camino a casa”. A pesar de haber tenido un breve -y cómico- cameo en La casita del terror IX de la décima temporada, nunca más tuvo una aparición en la serie.

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