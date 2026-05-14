Sociedad

Con foco en el emprendedurismo, empleo e inteligencia artificial, se realizó la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el barrio porteño de Villa Urquiza, con la presencia de más de 1000 asistentes. Expusieron, entre otros, el presidente del club Talleres, Andrés Fassi y el vicepresidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli

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Cumbre de Jóvenes Lideres
El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, durante su presentación en la Cumbre de Jóvenes Lideres (Adrián Escandar)

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes 2026 reunió a más de 1.000 personas en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el barrio porteño de Villa Urquiza, en una jornada que alternó testimonios personales, análisis sobre el futuro del trabajo y reflexiones sobre propósito, liderazgo e inteligencia artificial. El programa convocó a figuras de la medicina, el mundo empresario, la minería, el psicoanálisis y el deporte, con un hilo conductor que atravesó todas las exposiciones: la búsqueda de sentido en una generación que enfrenta un mercado laboral en transformación acelerada.

Cumbre de Jóvenes Líderes
Leandro Viotto Romano, fundador de la Cumbre internacional de Jóvenes Líderes

Leandro Viotto Romano, fundador de la Cumbre internacional de Jóvenes Líderes, explicó la importancia de este tipo de eventos: “Los jóvenes sufren un tiempo de profunda incertidumbre por eso requieren de los actuales líderes la certeza de la construcción de un futuro sólido donde sepan que es posible crecer sobre cimientos qué no sean de arena”, aseguró.

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Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)

Dos médicos neurólogos abrieron las exposiciones con perspectivas sobre el cerebro y el envejecimiento. Conrado Estol y Wenceslao Moreno abordaron la relación entre salud neurológica y calidad de vida, mientras que Alberto Chab, psicoanalista y fundador del proyecto 90 y Contando, presentó su experiencia de acompañamiento a adultos mayores. La propuesta de Lucía Mariño, impulsora de Un Rincón Vegano, sumó una mirada sobre alimentación consciente como dimensión del bienestar integral.

Cumbre de Jóvenes Líderes
Mathias Agüero, superintendente de Procesos en la mina Veladero

Sebastián La Rosa, médico y divulgador científico, se explayó en una entrevista con Rebeca Robles, directora de Desarrollo Institucional de la Organización Internacional de Jóvenes Líderes. " El mejor momento para plantar un árbol era hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora. Empezá a cuidar tu calidad de vida, empezá a cuidar tus prácticas, empezá a cuidar tus hábitos ahora, porque el efecto interés compuesto de lograr estos cambios a partir de los veinte no es el mismo que ponerse las pilas a partir de los treinta y cinco", planteó.

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Rebeca Robles y Sebastián La Rosa

Minería, inversión y empleo en San Juan

Mathias Agüero, superintendente de Procesos en la mina Veladero, la mayor productora de oro y plata de la Argentina, ofreció un relato que combinó su historia personal con un análisis del sector minero sanjuanino. A los 17 años -relató- mientras sus compañeros planificaban el viaje de egresados, recibió la noticia de que sería padre. Trabajó de noche en una playa de estacionamiento y estudió de día en la Universidad Nacional de San Juan, donde reprobó materias y estuvo a punto de abandonar. “No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no abandonar”, afirmó ante el auditorio.

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El auditoria del centro cultural 25 de Mayo en Villa Urquiza

Agüero describió la minería como “un motor de transformación” que lleva oportunidades a zonas donde antes no existían, y proyectó -ante la consulta de Infobae- el impacto de los tres grandes proyectos en etapa de factibilidad en la provincia: Pachón, Los Azules y Vicuña. “Cada proyecto minero debe estar entre cerca de tres mil, cuatro mil o cinco mil personas, dependiendo de la magnitud”, estimó, y anticipó que la llegada de nuevas empresas de ingeniería y equipos ya se hace notar en San Juan, aun antes de que los proyectos entren en producción.

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Leandro Viotto Romano, Andrés Fassi y Rebeca Robles

Fútbol, legado y el “once ideal” de Andrés Fassi

Andrés Fassi, presidente de Talleres y directivo con más de cuatro décadas en el fútbol argentino e internacional, condensó su trayectoria en una metáfora futbolística que recorrió toda su presentación. Desde sus intentos frustrados como jugador hasta su rol como manager deportivo en México, donde llevó a un equipo de tercera categoría a ser nombrado “equipo de la década” entre 2010 y 2020 con 16 títulos en 22 años y cinco participaciones en mundiales de clubes, construyó un relato sobre perseverancia y gestión.

Cumbre de Jóvenes Líderes
Fernando Paci, socio de EY en Argentina

“No hay forma de lograr absolutamente nada si no tenemos el nivel de convicción”, sostuvo. Propuso a los jóvenes armar su propio “once ideal” con valores: trabajo en equipo en el arco, creatividad, carácter, resiliencia y humanidad en la defensa; pasión, integridad y compromiso en el mediocampo; legado, liderazgo y sueños en la delantera. “La pasión es la fuerza que mueve el alma. No podemos hacer nada sin pasión”, afirmó. Al cierre de su presentación, invitó a los asistentes a firmar una camiseta con la leyenda “Líderes 2026” como acto simbólico de compromiso.

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Camila Sol Fernández, investigadora y biotecnóloga

El dirigente deportivo, además, narró su regreso a Córdoba para hacerse cargo de Talleres, que atravesaba una quiebra y militaba en el Federal A, y lo convirtió en un proyecto que, según describió, redefinió la identidad del club y lo devolvió a la primera división.

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Natali Lilienthal, ingeniera informática y creadora de un robot de acompañamiento para adultos mayores

IA, formación continua y el tiempo como activo

Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), abrió su exposición con una reflexión sobre el valor de la experiencia ajena. “La experiencia propia llega tarde y cuesta caro”, advirtió, y recomendó aprender de quienes ya recorrieron el camino.

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Lucía Mariño, creadora de la marca "Un Rincón Vegano"

Primera generación de universitarios en su familia, Asinelli llamó a los jóvenes a formarse de manera continua ante un mercado laboral que ya no garantiza trayectorias lineales. Dedicó buena parte de su tiempo a la inteligencia artificial: “La pregunta del futuro no es si la inteligencia artificial nos va a ayudar o no. Eso ya es un dato de la realidad. Lo que tenemos que pensar es cómo la vamos a utilizar”, planteó. Trazó una distinción entre quienes la usen para tareas banales y quienes la aprovechen para “dar saltos cualitativos” en sus vidas.

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Maximiliano Bechara, vicepresidente & Head of Business Development de Evoltis

Asinelli cerró con dos figuras que se fueron en el último año: el papa Francisco y el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Del primero rescató su llamado a la esperanza por sobre el optimismo o el pesimismo. Del segundo, su reflexión sobre el tiempo: “Muchas veces confundimos el concepto de tiempo con la plata. Queremos tener más plata y lo que tenemos que saber es que necesitamos tener más tiempo y utilizarlo mejor”, parafraseó.

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Francisco Errecart, fundador con 21 año de la línea aérea Humming Airways, y Leandro Viotto Romano

Fernando Paci, socio de EY en Argentina, complementó esa mirada desde la perspectiva empresaria. La firma emplea a 6.000 personas en el país, con una edad promedio de 27 años, y anunció la incorporación de 800 nuevos colaboradores. Paci identificó dos grandes fuerzas de cambio: los propios jóvenes, con hábitos de consumo y valores distintos a generaciones anteriores, y la tecnología. “Van a tener la suerte de vivir el cambio de la sociedad más grande de los últimos cien años”, les dijo. Subrayó la curiosidad, la ambición, la disposición al riesgo y la capacidad de liderar equipos diversos como las competencias que las empresas buscan hoy. “Cuanto más diverso el equipo, mejor el resultado”, afirmó.

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El neurólogo Conrado Estol

Francisco Errecart, fundador con 21 año de la línea aérea Humming Airways, aseguró que “la edad no es un límite”. “Pueden hacer lo que quieran con 16, con 18, con 20, con 22, con 24, con 40, con 50, con 60, con 80. No es un límite. Eso es algo que lo tienen que tener en claro a la hora de intentar cualquier cosa”.

En tanto, Maximiliano Bechara, vicepresidente & Head of Business Development de Evoltis, aseguró: “Durante muchísimo tiempo nos vendieron de que emprender era solamente tener una idea, desarrollar un producto, generar una startup, levantar capital, salir en Forbes”. “Pero para mí emprender es muchísimo más amplio y simple que eso. Porque emprender es animarse, es tomar decisiones, es creer en uno mismo aunque tenga miedo, es jugársela por lo que uno cree. Es esa sensación de adrenalina recorriéndote el cuerpo cuando estás por tomar una decisión importante”, amplió.

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Sebastián La Rosa, médico y divulgador científico

El tramo final estuvo a cargo de Robles, que habló de su propia experiencia laboral y destacó la necesidad de buscar un “para qué” hacer las cosas. “La pasión es un fuego maravilloso, pero si no tiene un para qué propio, vas a terminar usándola para mantener caliente el hogar de alguien más mientras vos te morís de frío”, sostuvo.

FOTOS: ADRIÁN ESCANDAR

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