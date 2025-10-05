Salud

El método probado por la ciencia para fortalecer la memoria y retrasar el deterioro cerebral

Según especialistas, el entrenamiento cognitivo —basado en práctica activa, constancia y hábitos saludables— puede mejorar la agudeza mental y convertirse en una estrategia accesible para mantener el cerebro en forma a lo largo de la vida

Por Nazareno Rosen

Guardar
El entrenamiento cognitivo estructurado es
El entrenamiento cognitivo estructurado es la principal recomendación médica para mejorar la memoria diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar por qué se entra en una habitación o perder un nombre recién aprendido puede parecer un síntoma ineludible del paso del tiempo, pero según especialistas en salud cognitiva, estos lapsos no significan un declive inevitable.

Existen hábitos simples y basados en evidencia capaces de fortalecer la memoria y hacer la vida cotidiana mucho más llevadera. Entre ellos, se destaca el entrenamiento cognitivo estructurado, práctica conocida como “entrenamiento cerebral”, definida por el doctor D. Ivan Young como un enfoque para “mejorar la memoria y las habilidades de pensamiento a través de la práctica regular y específica”.

Definición y fundamentos del entrenamiento cognitivo

Según informó EatingWell, el entrenamiento cognitivo se centra en estrategias activas capaces de fortalecer la memoria a través de una intervención sostenida. Se diferencia de los enfoques pasivos, como releer o subrayar, ya que exige “una práctica deliberada y estructurada”, enfatiza Young.

Sus pilares están en la recuperación activa de información (auto-evaluarse), el espaciado del aprendizaje (repasar el material a lo largo del tiempo) y la intercalación de contenidos (combinar temas diferentes en una misma sesión).

Young resume su fundamento al afirmar: “La salud cerebral no se compra, se construye. A menudo, los cambios más pequeños y constantes son los que ofrecen los mejores resultados”.

Estrategias y métodos efectivos

Juegos de memoria, acertijos y
Juegos de memoria, acertijos y el aprendizaje de nuevas habilidades son métodos efectivos para potenciar la memoria

Los métodos efectivos en el entrenamiento cognitivo incluyen ejercicios progresivos y desafiantes. Entre las estrategias más recomendadas, destacan los juegos de memoria, los acertijos, el aprendizaje de nuevas habilidades, así como la recuperación activa: “El entrenamiento cognitivo no es un proceso pasivo [...] implica la recuperación activa de información, espaciar el aprendizaje e intercalar”, describe Young.

Ejercicios como auto-evaluarse sobre nuevos datos, explicar conceptos a otros de memoria, recordar eventos del día sin repasar apuntes, o practicar cálculo mental en reemplazo de una calculadora, resultan fundamentales.

La clave, coinciden both Young y Gediminas Gliebus, neurólogo certificado, jefe de neurología y director de neurología cognitiva y conductual en el Instituto de Neurociencia Marcus, está en el desafío regular y el seguimiento progresivo del propio desempeño. La dificultad debe ser “justo lo suficientemente difícil” y “aumentar gradualmente a medida que mejoras”.

Así, juegos de estrategia y rompecabezas que incrementan su complejidad, o combinar ejercicios mentales con movimiento físico ligero (como caminar mientras se memoriza una lista), aportan un doble beneficio, ya que “el cerebro y el cuerpo están en constante comunicación”.

Beneficios comprobados y resultados

A diferencia de las soluciones exprés que prometen resultados inmediatos, el entrenamiento cognitivo ofrece beneficios reales y duraderos para la memoria. El neurólogo Gediminas Gliebus lo resume con contundencia: “El entrenamiento puede tener efectos prolongados, no solo respuestas rápidas.

La evidencia lo respalda: un estudio que siguió durante cinco años a adultos mayores comprobó que quienes ejercitaban su memoria de forma constante conservaron habilidades de pensamiento más firmes que aquellos que no lo hicieron. La conclusión es clara: la clave no está en atajos, sino en la constancia de la práctica para lograr mejoras sostenidas.

Los ejercicios no solo ayudan a recordar datos aislados, sino que también mejoran el desempeño diario: desde recordar el motivo de entrada a una habitación, hasta poder sostener una conversación completa sin olvidar detalles importantes.

Estudios demuestran que el entrenamiento
Estudios demuestran que el entrenamiento cognitivo regular mantiene habilidades de pensamiento sólidas en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas para la vida diaria

Para incorporar el entrenamiento cognitivo en la rutina, los expertos sugieren comenzar identificando el área que se desea mejorar —por ejemplo, recordar nombres— y elegir el método que mejor se adapte a ese objetivo, como tarjetas didácticas, autoevaluaciones o juegos de memoria visual. La recuperación activa predomina sobre el simple repaso: “Al aprender algo nuevo, tómate un momento para recuperar la información [...] o intenta enseñar el material a alguien en voz alta”, aconseja Young.

Los especialistas sugieren sesiones cortas de 15 a 30 minutos tres veces por semana, idealmente en el momento de mayor alerta. Cuando un ejercicio resulte demasiado fácil, es recomendable incrementar la dificultad, como memorizar listas más largas o probar temas más complejos.

“Practicar trucos de memoria como la visualización o la narración funciona porque estás recordando activamente, no solo releyendo”, insiste Gliebus. La combinación con hábitos saludables como la actividad física, el sueño adecuado y una alimentación equilibrada, potencia los efectos positivos en la función cognitiva general.

Cuándo consultar a un profesional

Olvidar las llaves o el motivo de entrada a una habitación es parte normal del proceso de envejecimiento, pero hay señales de alerta. “Lo más preocupante es cuando los problemas de memoria ocurren con frecuencia, empeoran o interfieren con las rutinas diarias”, resalta Gliebus.

Señales como olvidar conversaciones importantes, no pagar facturas o tener dificultades para realizar actividades cotidianas sugieren la necesidad de consultar con un especialista en salud. Si los lapsus afectan la independencia o se acompañan de fallos en el razonamiento, juicio o lenguaje, la opinión profesional resulta indispensable.

El entrenamiento cognitivo se consolida como un recurso accesible, recomendado por médicos para potenciar la memoria día a día, sin costosas intervenciones. Constancia, desafío progresivo y atención a las señales son la fórmula elemental para fortalecer el cerebro y sostener la agudeza mental a largo plazo.

Temas Relacionados

SaludMemoriaSalud cerebralEntrenamiento cognitivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Parar la actividad física provoca pérdida acelerada de masa muscular?

Especialistas aseguran que los cambios no ocurren de inmediato ni son irreversibles. Estudios recientes confirman que la degradación significativa aparece recién tras varias semanas sin actividad

¿Parar la actividad física provoca

Recomendaciones de especialistas para evitar el dolor lumbar en la vida cotidiana

Rutinas simples y ajustes en el entorno laboral contribuyen a reducir molestias y mejorar el bienestar de la espalda baja, según reportan GQ y Mayo Clinic

Recomendaciones de especialistas para evitar

Volver a lo casero: 8 consejos de nutricionistas para una alimentación saludable

Especialistas consultadas por Infobae destacaron que retomar la cocina en casa, reorganizar la rutina y elegir alimentos naturales son los mejores aliados para mejorar la salud a largo plazo sin necesidad de dietas estrictas ni recetas complicadas

Volver a lo casero: 8

Día Mundial de la Meningitis: cuáles son los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad potencialmente mortal en niños

La efeméride promueve la importancia de la prevención con esquemas completos de vacunación, y destaca la necesidad de reconocer señales tempranas y facilitar el acceso rápido a consultas médicas para evitar consecuencias graves

Día Mundial de la Meningitis:

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

Científicos de Australia, Colombia, Argentina, Costa Rica y otros países contaron a Infobae cómo hicieron la investigación en bosques de seis continentes con miles de mariposas de papel. Los detalles del estudio publicado en la revista Science

Colores y camuflaje: un estudio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autos modernos: de las pantallas

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

Los secretos de la rutina saludable con la que Billy Idol dejó atrás los excesos del rock

Descubren cómo el estrés altera moléculas en el cerebro: el posible vínculo con la depresión

INFOBAE AMÉRICA
La UE dijo que Rusia

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

Un estudio de Stanford revela cómo se forman los hábitos motores en el cerebro

TELESHOW
El presunto conflicto que se

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”