Qué le pasa al cuerpo cuando se comen pistachos todos los días

El creciente interés científico por este fruto seco impulsa investigaciones sobre su impacto en distintos aspectos del bienestar. Por qué integrarlo a la dieta diaria brinda beneficios poco conocidos

Por Nazareno Rosen

El consumo regular de pistachos
El consumo regular de pistachos aporta proteínas completas, grasas saludables y antioxidantes esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de pistachos se ha posicionado como una excelente elección dentro de la alimentación saludable, tanto por su perfil nutricional como por los múltiples beneficios que aporta al organismo. Reconocidos por su característico color verde y su cáscara semidura, estos frutos secos no solo son valorados por su sabor y textura crujiente, sino también por la variedad de nutrientes esenciales que ofrecen. Incorporarlos a la dieta diaria puede traducirse en mejoras sustanciales en distintas áreas de la salud.

En ese sentido, un estudio publicado en Nutrition Today afirma que incorporar pistachos diariamente en la alimentación puede traducirse en mejoras apreciables en la salud metabólica y cardiovascular.

El trabajo científico documenta que su ingesta regular contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”), aumentar el colesterol HDL (“bueno”) y mejorar la sensibilidad a la insulina en adultos, aun cuando se mantienen otras variables de la dieta sin cambios. Incluso, los participantes del ensayo que lo consumieron de forma diaria no experimentaron aumentos de peso, sino mayor saciedad y cambios favorables en la composición corporal.

El consumo diario de pistachos
El consumo diario de pistachos favorece cambios positivos en la microbiota intestinal, incrementando bacterias que promueven el bienestar digestivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos consultados por EatingWell, uno de los principales atractivos de los pistachos radica en su aporte de proteínas vegetales de alta calidad. Estos frutos secos contienen los nueve aminoácidos esenciales, constituyéndose en una fuente de proteína completa, algo poco común en alimentos de origen vegetal.

Además, contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas beneficiosas, abundante fibra y una buena proporción de antioxidantes. Es esta combinación de nutrientes la que contribuye, de manera significativa, al mantenimiento de una alimentación equilibrada, capaz de favorecer la salud general y prevenir enfermedades.

“Los pistachos son una fuente de proteína completa con los nueve aminoácidos esenciales, tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas saludables, están cargados de fibra y contienen antioxidantes”, explica Taylor Berggren, nutricionista en California.

Los pistachos ayudan a reducir
Los pistachos ayudan a reducir la presión arterial y favorecen la salud cardiovascular gracias a su contenido de potasio y fitoesteroles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de los pistachos con la salud cardiovascular es uno de los aspectos más destacados en la literatura nutricional reciente. Estos frutos secos son ricos en minerales clave como calcio, magnesio y, especialmente, potasio. Este último mineral tiene la capacidad de contrarrestar los efectos del sodio en el organismo, ayudando así a mantener una presión arterial en niveles saludables.

El contenido de fitoesteroles y antioxidantes presentes en los pistachos también refuerza su perfil cardiosaludable. De hecho, los resultados de un metaanálisis basado en tres ensayos controlados aleatorizados han evidenciado que el consumo habitual de pistachos puede estar asociado con la reducción de la presión arterial sistólica. Este efecto se suma al potencial de los pistachos para mejorar la función vascular y apoyar la salud del corazón a largo plazo.

Por otro lado, el consumo de pistachos también beneficia la salud ocular. Los pigmentos que otorgan sus tonos verdes y morados, principalmente la luteína y la zeaxantina, cumplen un papel fundamental en la protección de los ojos. Estas sustancias pertenecen al grupo de los carotenoides y se acumulan en la retina, donde funcionan como filtros naturales de la luz potencialmente dañina.

La inclusión frecuente de pistachos
La inclusión frecuente de pistachos favorece el equilibrio glucémico y ayuda a mantener la salud cardiovascular sin implicar un aumento de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas como la maculopatía relacionada con la edad y las cataratas, aportando así a la preservación de la visión en el tiempo. “Los pistachos son una fuente de proteína completa con los nueve aminoácidos esenciales, tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas saludables, están cargados de fibra y contienen antioxidantes”, enumera Berggren.

En cuanto al control del peso, como advierte el estudio publicado en Nutrition Today, los pistachos han demostrado ofrecer ventajas notables. La creencia de que consumir frutos secos siempre conduce a un aumento de peso ha sido desmentida por la evidencia científica. Estudios recientes revelan que quienes incorporan pistachos regularmente no solo no incrementan su riesgo de obesidad, sino que tienden a mantener dietas más saludables en general.

La combinación de proteína y fibra que aportan estos frutos secos promueve una notable sensación de saciedad, ayudando a evitar el consumo excesivo de otros alimentos menos nutritivos. Además, se ha observado que el consumo diario de pistachos puede asociarse con un mayor consumo de fibra y una menor ingesta de dulces, así como con una reducción de la circunferencia de la cintura, especialmente en mujeres adultas jóvenes.

Incorporar pistachos a la dieta
Incorporar pistachos a la dieta contribuye al control del peso y promueve la saciedad sin aumentar el riesgo de obesidad (Pixabay)

Otra área en la que los pistachos tienen incidencia positiva es en el control de la glucosa en sangre. La presencia equilibrada de grasas saludables, proteínas y fibra ralentiza la absorción de los azúcares en el torrente sanguíneo, ayudando a evitar picos de glucosa. Por ello, son recomendados para personas que padecen diabetes o prediabetes como alternativa a otros snacks menos saludables y menos equilibrados nutricionalmente.

La salud intestinal también se ve beneficiada por el consumo diario de pistachos. Según una revisión publicada en Frontiers in Nutrition, el consumo diario favorece cambios positivos en la microbiota intestinal, aumentando la abundancia de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, clave para el bienestar intestinal. Además, señala que la incorporación sostenida de pistachos en la alimentación se asocia a una reducción moderada de marcadores inflamatorios sistémicos y una mejora en los perfiles antioxidantes del organismo.

“El consumo diario de pistachos aumentó algunas bacterias en el microbioma, conocidas por su capacidad para producir butirato, un tipo de ácido graso esencial que actúa como combustible para las células del intestino grueso”, resalta Berggren.

Estudios científicos recientes han asociado
Estudios científicos recientes han asociado el consumo regular de pistachos con mejoras metabólicas, reducción del colesterol y mayor saciedad en la dieta diaria.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, aunque los pistachos son seguros para la mayoría de las personas, resulta indispensable tener en cuenta algunas precauciones. Quienes presenten alergia a los pistachos deben evitarlos completamente. Las personas con alergia a otros frutos secos podrían tolerarlos, pero siempre conviene consultar previamente con un profesional de la salud.

Además, los pistachos pueden presentar riesgo de asfixia en niños menores de cuatro años y, debido a su alto contenido en fibra, pueden causar molestias digestivas si se consumen en exceso.

Aquellas personas con cálculos renales o niveles elevados de potasio deben consultar con su médico antes de incorporar pistachos de manera habitual, ya que contienen oxalatos que pueden favorecer la formación de cálculos.

Las personas alérgicas a los
Las personas alérgicas a los pistachos deben evitarlos y consultar con un profesional de la salud antes de consumirlos

“Si tiene alergia a los pistachos, no es seguro comerlos. (Si es alérgico a otros frutos secos, es posible que los tolere; consulte con su médico). Por lo demás, salvo por una alergia, “los riesgos de consumir pistachos son mínimos”, explica Elizabeth Shaw, nutricionista registrada.

En la cocina diaria, los pistachos ofrecen una versatilidad casi inagotable. Se pueden disfrutar solos como snack, añadidos a ensaladas o yogures para aportar un toque crujiente, triturados como cobertura para proteínas o incorporados en postres como galletas, pasteles o helados.

Su sabor naturalmente dulce y su textura permiten combinarlos con frutas, quesos y hierbas aromáticas, ampliando las posibilidades para quienes buscan variedad sin sacrificar los beneficios nutricionales.

