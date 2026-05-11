Economía

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 11 de mayo de 2026

El organismo previsional acredita en esta jornada haberes para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo, con un bono extraordinario de 70.000 pesos que eleva el ingreso final

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de mayo 2026 con la acreditación de haberes y asignaciones para una parte de los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones sociales recibirán sus fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en un esquema que busca ordenar y facilitar el acceso a los recursos.

PUBLICIDAD

El refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo se suma al cronograma, impactando en el ingreso final de miles de personas.

Quiénes cobran hoy, 11 de mayo de 2026

La jornada del lunes marca el comienzo efectivo de los pagos para varias prestaciones clave de ANSES, siempre conforme a la terminación del DNI. Los siguientes grupos están habilitados para cobrar hoy:

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual no supera el haber mínimo y cuyo DNI termina en 0 pueden cobrar este 11 de mayo.

A partir de este mes, estos beneficiarios acceden también al bono extraordinario dispuesto por ANSES, que eleva de manera notable el monto final recibido.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 tienen disponible el cobro desde este lunes. La fecha de acreditación para estos beneficiarios coincide con la de los haberes mínimos, permitiendo así que las familias accedan rápidamente a los fondos necesarios para cubrir gastos esenciales.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
Una mujer embarazada, vestida con una camisa de jean, completa formularios de ANSES en una mesa de madera, gestionando trámites relacionados con la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Este lunes también corresponde el pago de la Asignación por Embarazo para titulares cuyo DNI finaliza en 0. Quienes cumplen este requisito pueden acercarse a la entidad bancaria o utilizar los canales digitales para percibir el monto asignado.

La entrega escalonada según terminación de documento facilita la operatoria y evita aglomeraciones en las sucursales.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan hoy a quienes tienen DNI terminado en 0 y 1. Este beneficio alcanza a personas con discapacidad, madres de siete hijos y otras situaciones especiales, asegurando un ingreso mensual en condiciones de vulnerabilidad.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo y hasta el 10 de junio, los titulares de Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin importar la terminación del documento. Esto permite una mayor flexibilidad en la gestión de los fondos.

De cuánto serán las jubilaciones en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

anses y jubilados
NA

La jubilación mínima pasa a $393.174,10. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total alcanza los $463.174,10.

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a $141.285,31 en mayo de 2026, mientras que la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Ambas prestaciones se actualizan conforme al mismo índice de inflación que rige para el resto de los haberes.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.539,28. Con el bono extraordinario de $70.000, el total percibido por los beneficiarios de esa prestación alcanza los $384.539,28.

La Pensión Madre de 7 Hijos alcanza el monto de $393.174,10 y con el bono, llega a $463.174,10. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87. Con el bono extraordinario incorporado, el monto total sube a $345.221,87.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercados: suben los bonos argentinos y el riesgo país vuelve a romper el piso de los 500 puntos básicos

Los títulos soberanos suben 0,2% y acumulan una mejora de 3% en lo que va de mayo. El indicador de JP Morgan cae 15 puntos, a 498 unidades, un mínimo desde el 2 de febrero. El S&P Merval gana un 0,4% y Wall Street se sostiene en zona récord

Mercados: suben los bonos argentinos y el riesgo país vuelve a romper el piso de los 500 puntos básicos

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 5

El organismo previsional estableció el cronograma de pagos para este mes y fijó fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 5

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI de USD 481 millones para una mina de oro y plata en Salta y Catamarca

El proyecto Diablillos desarrollado por la canadiense AbraSilver generará más de 2.000 empleos directos e indirectos y tiene un potencial exportador estimado en USD 417 millones

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI de USD 481 millones para una mina de oro y plata en Salta y Catamarca

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses

El dato refleja una desaceleración respecto del 3% registrado en marzo. Entre enero y abril, los precios en CABA subieron 11,6%. Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses

Arrancó el Hot Sale: cuáles son los productos más buscados y las ofertas más convenientes

Las marcas lanzaron una agresiva campaña de descuentos y los consumidores buscan ahorrar en productos que generalmente presentan un ticket elevado

Arrancó el Hot Sale: cuáles son los productos más buscados y las ofertas más convenientes

DEPORTES

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

El lujoso yate personalizado de 20 millones de dólares que compró un piloto de la Fórmula 1

Con un cuadro lleno de argentinos, arranca el AAT Challenger en Córdoba

Matemático de la UBA predice las chances de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

TELESHOW

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

Así fue el íntimo festejo de Mirtha Legrand en su casa: el motivo especial de celebración

INFOBAE AMÉRICA

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto

Ecuador: más de 1.700 detenidos y cientos de armas incautadas en la primera semana del nuevo toque de queda

La Corte de Constitucionalidad analizará amparos sobre relevo en la Fiscalía General de Guatemala

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo