ANSES: quiénes cobran hoy lunes 11 de mayo de 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de mayo 2026 con la acreditación de haberes y asignaciones para una parte de los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones sociales recibirán sus fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en un esquema que busca ordenar y facilitar el acceso a los recursos.

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El refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo se suma al cronograma, impactando en el ingreso final de miles de personas.

Quiénes cobran hoy, 11 de mayo de 2026

La jornada del lunes marca el comienzo efectivo de los pagos para varias prestaciones clave de ANSES, siempre conforme a la terminación del DNI. Los siguientes grupos están habilitados para cobrar hoy:

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual no supera el haber mínimo y cuyo DNI termina en 0 pueden cobrar este 11 de mayo.

A partir de este mes, estos beneficiarios acceden también al bono extraordinario dispuesto por ANSES, que eleva de manera notable el monto final recibido.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 tienen disponible el cobro desde este lunes. La fecha de acreditación para estos beneficiarios coincide con la de los haberes mínimos, permitiendo así que las familias accedan rápidamente a los fondos necesarios para cubrir gastos esenciales.

Una mujer embarazada, vestida con una camisa de jean, completa formularios de ANSES en una mesa de madera, gestionando trámites relacionados con la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Este lunes también corresponde el pago de la Asignación por Embarazo para titulares cuyo DNI finaliza en 0. Quienes cumplen este requisito pueden acercarse a la entidad bancaria o utilizar los canales digitales para percibir el monto asignado.

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La entrega escalonada según terminación de documento facilita la operatoria y evita aglomeraciones en las sucursales.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan hoy a quienes tienen DNI terminado en 0 y 1. Este beneficio alcanza a personas con discapacidad, madres de siete hijos y otras situaciones especiales, asegurando un ingreso mensual en condiciones de vulnerabilidad.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo y hasta el 10 de junio, los titulares de Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin importar la terminación del documento. Esto permite una mayor flexibilidad en la gestión de los fondos.

De cuánto serán las jubilaciones en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

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NA

La jubilación mínima pasa a $393.174,10. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total alcanza los $463.174,10.

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

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De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega a $141.285,31 en mayo de 2026, mientras que la AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Ambas prestaciones se actualizan conforme al mismo índice de inflación que rige para el resto de los haberes.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.539,28. Con el bono extraordinario de $70.000, el total percibido por los beneficiarios de esa prestación alcanza los $384.539,28.

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La Pensión Madre de 7 Hijos alcanza el monto de $393.174,10 y con el bono, llega a $463.174,10. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87. Con el bono extraordinario incorporado, el monto total sube a $345.221,87.