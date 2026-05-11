ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 5

El calendario de pagos de ANSES en mayo 2026 establece fechas específicas para cada prestación según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para mayo de 2026 ya está disponible. Quienes cobran jubilaciones, pensiones o planes sociales pueden consultar la fecha exacta de acreditación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para quienes tienen DNI terminado en 5, el cronograma establece días específicos para cada prestación. El sistema incluye los refuerzos y bonos extraordinarios, así como los aumentos por inflación vigentes este mes.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y DNI terminado en 5 cobrarán el 18 de mayo. El monto será de $393.174,10, al que se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a percibir alcanza $463.174,10.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben un haber superior al mínimo cobrarán el 27 de mayo si su DNI termina en 5. El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

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Los jubilados con haberes mínimos y DNI terminado en 5 cobrarán el 18 de mayo, incluyendo bono extraordinario y aumento por inflación (NA)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 5 podrán cobrar el 18 de mayo. El monto de la PUAM para mayo de 2026 será de $314.539,28. Además, se suma el bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $384.539,28.

Esta prestación se actualiza de manera automática en función de la inflación, asegurando que los montos mantengan su poder adquisitivo.

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Pensiones no contributivas

Los titulares de pensiones no contributivas con DNI terminado en 5 cobrarán el 13 de mayo. El monto para mayo de 2026 será de $275.221,87. Si corresponde el bono extraordinario, el total a percibir será de $345.221,87.

Pensión Madre de 7 Hijos

Las personas que perciben la Pensión Madre de 7 Hijos y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 13 de mayo. El monto de la prestación se equipara a la jubilación mínima, por lo que el haber será de $393.174,10. Al sumarle el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $463.174,10.

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Asignación Universal por Hijo (AUH)

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen DNI terminado en 5 recibirán su pago el 18 de mayo. El monto de la AUH en mayo de 2026 es de $141.285,31.

AUH con Discapacidad

Para los beneficiarios de AUH con Discapacidad cuyo DNI termina en 5, la fecha de cobro es el 18 de mayo. El monto en mayo de 2026 asciende a $460.044,10. Esta prestación incluye un incremento diferencial respecto a la AUH común y se liquida en la misma fecha que el resto de las asignaciones universales.

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Asignación Familiar por Hijo

Quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 recibirán el pago el 18 de mayo. El monto actualizado es de$141.286 por cada hijo, en línea con el valor fijado para la AUH en el mismo período.

Las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos con DNI terminado en 5 se abonan el 13 de mayo, con montos actualizados y refuerzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Para la Asignación por Embarazo, el pago para quienes tienen DNI terminado en 5 se realizará el 18 de mayo. El importe depende del salario de la trabajadora y los topes vigentes, con actualización automática por inflación.

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Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 4 o 5 cobrarán el 15 de mayo. El monto de esta prestación depende de la situación personal de cada titular y se actualiza periódicamente por inflación.

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI. El monto de esta asignación se determina según el salario de la trabajadora, con ajustes automáticos por inflación.

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Asignaciones Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Quienes acceden a Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) podrán cobrar entre el 12 de mayo y el 10 de junio, independientemente de la terminación del DNI. Los montos difieren según la prestación: $82.353 por nacimiento, $123.307 por matrimonio y $492.366 por adopción.

La Asignación Familiar por Hijo para DNI terminado en 5 será abonada el 18 de mayo con montos equiparados a la AUH (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI. Los montos dependen de la composición familiar y se ajustan según la normativa vigente.

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Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, quienes tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 27 de mayo. El monto de esta prestación depende del salario anterior y de los topes establecidos por ANSES.