Economía

El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos básicos en medio de una nueva suba de los bonos argentinos

Los títulos soberanos suben 0,2% y acumulan una mejora de 3% en lo que va de mayo. El indicador de JP Morgan cae 15 puntos, a 498 unidades, un mínimo desde el 2 de febrero. El S&P Merval gana un 0,4% y Wall Street se sostiene en zona récord

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Wall Street sigue cerca de su techo histórico.
Wall Street sigue cerca de su techo histórico.

Los índices de Wall Street permanecen este lunes en zona de máximos históricos, con un S&P 500 (+0,1%) que alcanza por primera vez los 7.400 puntos, y un panel tecnológico Nasdaq holgadamente sobre los 26.000 puntos.

Los precios del petróleo rebotan un 2%, otra vez impulsados por la ausencia de acuerdos entre los EEUU e Irán en torno a la liberación completa del tráfico marítimo en el el estratégico Estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán. El crudo Brent del Mar del Norte asciende a USD 103,50 el barril con entrega en julio.

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El S&P 500 cerró un 7,7% por encima de su media móvil de 50 días, pero solo el 52% de sus componentes cerraron por encima de su propia media móvil de 50 días, señaló el estratega de BTIG, Jonathan Krinsky, en una nueva nota a clientes citada por Yahoo Finance.

“En los últimos 30 años, el S&P 500 nunca tuvo menos del 55% de sus componentes por encima de sus medias móviles de 50 días cuando el índice en sí estaba al menos un 7% por encima de su media móvil de 50 días”, señaló Krinsky.

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Además, los analistas advierten que detrás de esta ola alcista con índices récord, “desde 1990, la sesión del viernes fue solo la tercera vez en la historia que el S&P 500 registró más nuevos mínimos que máximos en un día en que el propio S&P 500 alcanzó un nuevo máximo”. Estas estadísticas dan una señal de alerta o “luz amarilla” que abre paso a cierta incertidumbre en medio de la euforia.

En este marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,4% a 278.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, YPF gana un 0,8% a USD 42,69, Vista Energy cede 0,6% a pesar del salto del petróleo, Tenaris gana 1,8% para ampliar a 59% el ascenso de 2026, mientras que Mercado Libre cae 3,8%, luego del desplome de más de 12% el viernes. Destaca también el rebote de 7,2% para los papeles de Bioceres.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-ganan un 0,2%, para acumular una ganancia de 3% en el primer tramo de mayo. El riesgo país de JP Morgan descuenta 15 unidades para la Argentina, en los 498 puntos básicos, piso desde el 2 de febrero.

Este mes contribuyó a la mejora de cotización de la deuda argentina que la agencia internacional Fitch Ratings subió la calificación soberana a “B-“.

Fitch observó una mejora en la solvencia del Gobierno, con una firme convicción de equilibrio fiscal y menos riesgo de default. “Aún está en grado especulativo (‘basura’), pero es un upgrade positivo que puede bajar costos de endeudamiento y mostrar mayor confianza en la economía actual”, evaluó Reuters.

José Luis Daza, secretario de Política Económica, afirmó la semana anterior que el Tesoro nacional podría buscar financiamiento en los mercados crediticios a tasas de interés más bajas, pero resaltó que por el momento no emitirá nueva deuda.“No queremos pagar tasas de interés que pongan en peligro la dinámica fiscal en el mediano plazo”, expresó en un evento organizado por Moody’s en Buenos Aires. “Cerramos el programa financiero para el 2026, sin tener que pagar las tasas muy altas que nos pide el mercado”, acotó.

La estrategia oficial pasará, en lo inmediato, por procurar financiamiento en moneda extranjera en el mercado local o con organismos internacionales, además de los dólares que el BCRA está comprando de las exportaciones de los sectores minería y energía, a los que se están sumando en estas semanas las divisas de la mayor liquidación del agro.

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