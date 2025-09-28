Salud

Qué pan comer para evitar hinchazón: 5 variedades que mejoran la digestión y reducen la inflamación

El análisis de médicos y dietistas resalta cómo la fibra, los procesos de fermentación y la elección de alternativas sin harinas refinadas pueden favorecer la salud intestinal, según destacaron expertos consultados por Women’s Health

Por Martina Cortés Moschetti

Expertos destacan el papel de la fibra y la fermentación en la tolerancia al pan y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir hinchazón después de comer pan es una experiencia extendida, pero la elección del tipo adecuado puede mejorar la salud digestiva. Una revisión de Women’s Health destaca distintas variedades que sobresalen por su mejor tolerancia y efectos antiinflamatorios, facilitando una digestión más ligera.

La elección del pan influye de forma directa en la salud digestiva y metabólica. La variedad, la calidad de los ingredientes y los métodos de fermentación destacan como factores clave para una mejor tolerancia y beneficios nutricionales.

Las investigaciones más recientes han confirmado que estas características determinan la respuesta del organismo y el impacto sobre la digestión, la microbiota intestinal y los procesos inflamatorios.

La elección del pan influye directamente en la digestión, la microbiota intestinal y los procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco variedades de pan bien toleradas

Antes de elegir qué tipo de pan incluir en la alimentación diaria, es importante conocer cuáles ofrecen mejor tolerancia y beneficios digestivos comprobados. La composición, el proceso de elaboración y la presencia de ciertos ingredientes pueden marcar la diferencia, especialmente para quienes buscan evitar molestias como la hinchazón o desean una dieta antiinflamatoria.

A continuación, se presentan cinco variedades de pan respaldadas por la evidencia científica por su impacto positivo en la salud intestinal y su buena aceptación en personas con digestión sensible:

1. Pan integral

El pan elaborado con harinas integrales mantiene la fibra original del grano y micronutrientes que benefician la microbiota intestinal.

Un estudio en Nutrients encontró que las dietas ricas en panes integrales incrementan la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, asociados a una menor inflamación digestiva.

El pan integral, de masa madre, sin gluten, de avena y multicereal son las variedades mejor toleradas según la evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Pan de masa madre

La fermentación lenta típica del pan de masa madre permite degradar gluten y FODMAPs, compuestos que suelen dificultar la digestión en algunas personas.

Un meta-análisis de Food Research International señaló que este tipo de pan produce menos gases y facilita la absorción de minerales esenciales.

3. Pan sin gluten

Principalmente pensado para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, los panes sin gluten presentan mejor tolerancia si se elaboran con ingredientes naturales y mínimamente procesados.

Un estudio publicado en International Journal of Food Sciences and Nutrition confirma que las alternativas sin gluten basadas en cereales enteros y semillas generan menos hinchazón y apoyan la salud intestinal.

4. Pan de avena

El pan de avena y multicereal favorece la diversidad de la microbiota y reduce molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena destaca por su aporte de fibra soluble y energía sostenida. Según un ensayo de Journal of Gastroenterology and Hepatology, el consumo regular de pan de avena mejora la digestión y disminuye la sensación de pesadez.

5. Pan multicereal

Variedades como las tostadas ligeras de arroz, maíz o diversos tipos de semillas resultan digestivas, sin gluten y adecuadas para quienes buscan evitar inflamación abdominal.

Una investigación de Food Chemistry: X demostró que la mezcla de cereales integrales y semillas favorece la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal, ayudando a reducir molestias digestivas.

Consideraciones individuales y panes menos recomendados

No todos los tipos de pan ofrecen los mismos resultados. Los estudios coinciden en desaconsejar el consumo regular de panes blancos refinados y ultraprocesados, ricos en almidón de rápida absorción y aditivos artificiales.

Diversas publicaciones científicas relacionan este consumo con aumentos rápidos de glucosa, resistencia a la insulina y un estado inflamatorio persistente.

La fermentación lenta del pan de masa madre facilita la digestión y la absorción de minerales esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panes industriales con exceso de azúcares, levaduras o fibra artificial pueden provocar fermentación intestinal excesiva y agravar molestias digestivas, especialmente en personas sensibles.

La elección del pan debe atender a las particularidades de cada persona y a la presencia de intolerancias específicas. Para quienes padecen sensibilidad al gluten o enfermedades digestivas, las variedades sin gluten y poco procesadas constituyen la mejor opción.

Limitar panes industriales con azúcares y aditivos ayuda a mantener la salud digestiva y metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo reiterado de pan blanco se vincula, según estudios recientes, a un mayor riesgo de patologías metabólicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial.

Una mejor digestión y menor inflamación depende de la calidad de los ingredientes, el método de fermentación y la variedad elegida. Incorporar panes integrales, de fermentación lenta y semillas puede ser beneficioso, mientras que limitar los ultraprocesados ayuda a mantener la salud digestiva.

