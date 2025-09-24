Salud

Estrategias para reducir el estrés al conducir al trabajo

Nuevos métodos propuestos por expertos permiten transformar los trayectos diarios en auto en momentos de calma, mejorando el bienestar mental y la experiencia de quienes enfrentan embotellamientos cada mañana

Por Mirko Racovsky

El estrés al volante afecta
El estrés al volante afecta la rutina laboral de millones de conductores cada mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina laboral suele estar marcada por una sensación de estrés al volante, especialmente cuando el primer contacto con el día es un embotellamiento interminable. Según Muy Interesante, existen estrategias sencillas que pueden transformar el trayecto en auto de una fuente de tensión a un momento de serenidad.

Lejos de resignarse al mal humor matutino, los conductores pueden adoptar pequeños cambios que impactan de forma positiva en su salud mental y en la calidad de sus desplazamientos diarios.

La percepción de control al conducir

El estrés al conducir se manifiesta con rapidez en los días de reincorporación al trabajo. La escena es familiar: filas de vehículos, bocinas impacientes y rostros tensos que anticipan una jornada cuesta arriba.

Muy Interesante destaca que, más allá del tráfico, el verdadero detonante de la tensión suele ser la percepción de falta de control y la manera en que cada persona afronta los imprevistos. El cuerpo reacciona antes de que la mente lo procese: la respiración se acelera, los músculos se tensan y cualquier contratiempo parece una provocación personal. En ese contexto, la clave radica en dejar de ver el auto como un campo de batalla y empezar a considerarlo un espacio de transición hacia el día.

Uno de los consejos más subestimados, según expertos en ergonomía automovilística y pilotos de pruebas citados por Muy Interesante, es la preparación previa al arranque. “Lo que haces antes de arrancar determina cómo conduces”, afirman estos especialistas.

La percepción de falta de
La percepción de falta de control y la reacción ante imprevistos son los principales detonantes de la tensión al volante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar el asiento, los retrovisores y la altura del volante no solo aporta comodidad, sino que previene la acumulación de microtensiones que, con el paso de las horas, pueden derivar en irritabilidad y fatiga. Una postura correcta —espalda recta, brazos en ángulo adecuado y pies relajados— contribuye a una conducción más segura y a una mente más despejada.

Manejar el tiempo y reducir la ansiedad

El tiempo también juega un papel fundamental en la gestión del estrés al volante. Muy Interesante recomienda salir con al menos 10 minutos de antelación respecto al horario habitual. Este margen permite afrontar los imprevistos con mayor calma y reduce la sensación de urgencia que suele disparar la ansiedad.

Además, aprovechar aplicaciones de tráfico en tiempo real y alertas de incidencias ayuda a anticipar atascos y a elegir rutas alternativas, lo que contribuye a neutralizar el impacto emocional de los retrasos.

Las aplicaciones de tráfico en
Las aplicaciones de tráfico en tiempo real ayudan a evitar atascos y disminuir la ansiedad al volante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración consciente emerge como una herramienta poderosa para regular el sistema nervioso durante la conducción. Muy Interesante señala que “la respiración es uno de los mejores reguladores del sistema nervioso”.

Ante una situación tensa, bastan tres respiraciones profundas —inhalar por la nariz, mantener el aire dos segundos y exhalar lentamente por la boca— para reducir la frecuencia cardíaca y relajar la musculatura. Este sencillo ejercicio fisiológico permite recuperar la claridad mental y evitar reacciones impulsivas ante el tráfico.

El entorno sonoro del auto también influye en el estado de ánimo del conductor. Muy Interesante sugiere que, en ocasiones, apagar la radio o elegir música suave puede disminuir la fatiga mental. El exceso de información —noticias, tertulias, notificaciones— convierte el habitáculo en una fuente constante de estímulos. Optar por unos minutos de silencio o por listas de reproducción relajantes puede cambiar el tono del trayecto y favorecer la aparición de ideas o soluciones a problemas pendientes.

Cambiar la perspectiva sobre los contratiempos

Relativizar los contratiempos es otro de los aprendizajes claves para reducir el estrés al volante. Especialistas citados por Muy Interesante explican que muchos conductores viven los retrasos o errores como fracasos personales, cuando en realidad suelen carecer de consecuencias graves. Adoptar una actitud más flexible y recordar que el objetivo es llegar al trabajo, no salvar el mundo, ayuda a evitar la autocrítica excesiva y a disfrutar de un trayecto más llevadero.

Muchos conductores interpretan los retrasos
Muchos conductores interpretan los retrasos como fracasos personales, aumentando la autocrítica y el malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la publicación invita a replantear la percepción del auto: en lugar de considerarlo una trampa de tensión, puede convertirse en un refugio personal.

Aunque el caos exterior no siempre se puede evitar, incorporar pequeñas rutinas de calma en el auto puede marcar una diferencia significativa en el día a día de quienes vuelven al trabajo.

