Salud

La dieta mediterránea podría proteger la salud dental

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 22 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La dieta mediterránea podría ayudarle en el dentista, según un estudio reciente.

Las personas que siguen una dieta mediterránea parecen más propensas a tener una mejor salud de las encías, reportaron los investigadores en la edición del 15 de septiembre de la revista Journal of Periodontology.

Por otro lado, las personas que comían carne roja y golosinas azucaradas tendían a tener una enfermedad de las encías más grave y unos niveles más altos de inflamación, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que una dieta equilibrada de tipo mediterráneo podría reducir potencialmente la enfermedad de las encías y la inflamación sistémica", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Giuseppe Mainas, investigador postdoctoral del Colegio del Rey de Londres.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 195 pacientes que participaron en el estudio del Biobanco Oral, Dental y Craneofacial del King's College de Londres.

Como parte del estudio, los pacientes se sometieron a un examen dental completo, proporcionaron muestras de sangre y completaron un cuestionario de dieta.

Con base en la encuesta sobre la dieta, los investigadores clasificaron a 112 de los pacientes como altamente adherentes a una dieta mediterránea. Este patrón de alimentación:

Enfatiza frutas, verduras, cereales integrales, nueces, frijoles y grasas saludables como el aceite de oliva Requiere cantidades moderadas de pescado, aves, carne magra y lácteos Limita la carne roja, los dulces, las bebidas azucaradas y la mantequilla

La dieta mediterránea ya se ha vinculado con un riesgo más bajo de desarrollar enfermedad cardiaca, deterioro cerebral relacionado con la edad y algunos tipos de cáncer, anotaron los investigadores.

Las personas cuyos patrones de alimentación regulares coincidían estrechamente con la dieta mediterránea tenían hasta un 65% menos de probabilidades de sufrir una enfermedad grave de las encías, después de tener en cuenta otros factores de riesgo para la salud bucal, según muestran los resultados.

Además, un consumo más frecuente de carne roja aumentó el riesgo de enfermedad de las encías de una persona en 2.7 veces, informan los investigadores.

Las personas que no seguían una dieta mediterránea tenían unos niveles más altos de inflamación en sus cuerpos, mostraron los análisis de sangre.

"Puede haber una conexión entre la gravedad de la enfermedad periodontal, la dieta y la inflamación", dijo Mainas. "Estos aspectos deben considerarse de manera integral al evaluar el tratamiento de la periodontitis en los pacientes".

Las dietas ricas en proteínas pueden crear un ambiente oral que promueva el crecimiento de bacterias dañinas, anotaron los investigadores.

"Hay evidencias emergentes sobre el papel que una dieta equilibrada podría tener en el mantenimiento de un estado periodontal saludable", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Luigi Nibali, profesor de periodoncia del Colegio del Rey de Londres.

"Nuestra investigación muestra el efecto potencial que una dieta rica en nutrientes y plantas podría tener en la mejora de la salud de las encías del país", dijo Nibali. "Sin embargo, se necesita más investigación para desarrollar enfoques personalizados para ayudar a las personas a controlar la salud de sus encías".

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre la dieta mediterránea.

FUENTES: King's College London, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025; Revista de Periodoncia, 15 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayladietamediterraneapodriaprotegerlasaluddental

Últimas Noticias

Cabecear un balón de fútbol está relacionado con una peor salud cerebral

Healthday Spanish

Cabecear un balón de fútbol

Cánceres de la sangre infantiles relacionados con la radiación de las exploraciones por imágenes médicas

Healthday Spanish

Cánceres de la sangre infantiles

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

El presidente de Estados Unidos dijo que el uso de un popular analgésico de venta libre durante la gravidez está relacionado con el desarrollo del trastorno en niños. El análisis de especialistas a Infobae y un repaso por la evidencia científica

Qué dicen los expertos sobre

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Una revisión llevada a cabo por científicos de Estados Unidos, México y Hungría analizó los riesgos de esta práctica. La importancia de contar con información y regulación

Piercing en la lengua: expertos

Cómo funciona la innovadora técnica que permitiría revertir el avance de la osteoporosis

Un equipo de científicos en Alemania identificó, en modelos animales, una molécula capaz de estimular la reparación del tejido óseo, además de mejorar su densidad y fortaleza

Cómo funciona la innovadora técnica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que un ecosistema clave

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Tras los anuncios de apoyo financiero, Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica rechazó retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

La ONU alertó de nuevo un deterioro en Nicaragua: represión, paramilitarismo y sin Estado de derecho

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

TELESHOW
Valentina Cervantes, la pareja de

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”