“Clean look”, el peinado tendencia que preocupa a dermatólogos por el aumento de casos de alopecia

La popularidad de los recogidos impecables entre adolescentes y jóvenes ha llevado a un aumento de consultas por caída de cabello y lesiones en el cuero cabelludo

Por Martina Cortés Moschetti

El peinado ‘clean look’ puede
El peinado ‘clean look’ puede causar alopecia por tracción, advierten dermatólogos (VisualesIA)

El clean look, un peinado recogido y con gel que ha alcanzado gran popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram, se ha consolidado como la elección habitual entre muchas jóvenes. Este estilo, conocido por su acabado impecable y la utilización frecuente de productos de fijación, ha despertado la inquietud de especialistas en dermatología, quienes alertan sobre el riesgo de alopecia por tracción asociada a su aplicación constante y excesivamente tirante, según informó EFE Salud.

Características y expansión de la tendencia

El clean look se compone de peinados muy pulidos, con cabello recogido o semirrecogido fijado con gel capilar. La tendencia se ha extendido principalmente entre adolescentes y jóvenes, aunque también es frecuente en niñas que practican gimnasia rítmica y en personas cuyos trabajos requieren peinados recogidos, como en el sector de la restauración.

La dermatóloga Gloria Garnacho, miembro del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), explicó a EFE Salud que atiende semanalmente casos de alopecia por tracción en su consulta, sobre todo en estos grupos.

Tutorial de Clean Look - Este se impone como tendencia de peinados pulidos entre jóvenes y adolescentes.

Riesgos médicos y repercusiones capilares

Desde el punto de vista médico, la alopecia por tracción se produce cuando la tensión permanente sobre el cabello provoca la separación del folículo piloso de su vaina; Garnacho detalló que se diagnostica fácilmente mediante exploración clínica o dermatoscopia, al observar las vainas perifoliculares.

La especialista señaló que “esta alopecia por tracción excesiva normalmente es autolimitada” y puede revertirse si se suspende la tracción. Sin embargo, advirtió que la tensión prolongada puede derivar en inflamación crónica, con destrucción del folículo y una alopecia cicatricial irreversible.

Muchas jóvenes optan por el clean look no solo por razones estéticas, sino también por comodidad, sobre todo quienes tienen el cabello largo y desean evitar molestias.

Además, se ha popularizado como una solución exprés para disimular el cabello graso ante la falta de tiempo para lavarlo. Garnacho comparó este truco con el uso del “champú en seco”, útil en circunstancias puntuales para resolver emergencias.

La alopecia por tracción ocurre
La alopecia por tracción ocurre cuando la tensión constante separa el folículo piloso de su vaina (Freepik)

Sin embargo, la especialista advirtió a EFE Salud que prolongar la falta de lavado puede alterar el cuero cabelludo, irritar la microbiota y provocar caída del cabello, molestias y lesiones como acné, pústulas o foliculitis crónica. Por esta razón, recomendó que, si se recurre al clean look para disimular el cabello sucio, se proceda al lavado al día siguiente o, como máximo, a los dos días.

Importancia de la eliminación de productos de fijación

Respecto a los productos de fijación, la dermatóloga aclaró que el problema principal no reside en su uso, sino en la tensión continuada del peinado. Productos como gomina o laca recubren el tallo piloso pero no afectan directamente al folículo, que se encuentra a unos 4 milímetros bajo el cuero cabelludo.

No obstante, si no se retiran correctamente, estos productos pueden irritar el cuero cabelludo y llegar a afectar el folículo. Garnacho recomendó emplear un champú adecuado, preferiblemente con sulfatos, y masajear bien el cuero cabelludo para eliminar por completo los residuos de fijadores.

La tendencia del clean look
La tendencia del clean look genera preocupación por el aumento de casos de caída de cabello en jóvenes (VisualesIA)

Para evitar la alopecia asociada al clean look, la especialista del GEDET aconsejó evitar la tracción excesiva y, en lo posible, repartir la tensión sobre distintas zonas del cuero cabelludo. El uso de pinzas o ganchillos puede ayudar a distribuir la presión.

Además, recomendó limitar este peinado a una o dos veces por semana y alternar con días en los que el cabello se lleve suelto, en una coleta floja o recogido con una pinza. Insistió en la importancia de eliminar cuidadosamente los productos de fijación tras su uso. Si se observa una mayor caída del cabello o pérdida de densidad, Garnacho sugirió acudir al dermatólogo para recibir la valoración adecuada.

Según expuso EFE Salud, los tratamientos indicados ante la alopecia por tracción pueden incluir corticoides, antiinflamatorios o minoxidil, con el propósito de reducir la inflamación y acelerar la recuperación de la densidad capilar en el menor tiempo posible.

