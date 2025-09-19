Salud

Síntomas poco conocidos de esclerosis múltiple: cuáles son y cuándo acudir al médico

Algunos trastornos pasan desapercibidos al inicio, pero detectarlos a tiempo puede cambiar el futuro de quienes los padecen. Expertos de Cleveland Clinic subrayan la importancia de reconocer las primeras señales de esta enfermedad

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La esclerosis múltiple es una
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y puede presentar síntomas variados y difíciles de identificar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo la esclerosis múltiple puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes la padecen. Algunos síntomas suelen pasar desapercibidos o confundirse con otras molestias comunes.

Sin embargo, reconocerlos y acudir rápidamente al médico resulta fundamental para iniciar el tratamiento cuanto antes y conservar la calidad de vida. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta y por qué es tan importante no ignorarlos?

Cleveland Clinic alertó sobre la importancia de no desatender ciertos síntomas tempranos de la esclerosis múltiple.

Estos signos pueden señalar el inicio de una enfermedad crónica que afecta a millones de personas y requieren atención médica inmediata. La institución insiste en que el diagnóstico precoz puede influir decisivamente en el pronóstico y la calidad de vida de quienes desarrollan esta afección.

La Cleveland Clinic advierte sobre
La Cleveland Clinic advierte sobre la importancia de detectar a tiempo los síntomas tempranos de la esclerosis múltiple para mejorar el pronóstico

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune que compromete el sistema nervioso central y puede originar una amplia variedad de síntomas, diferentes en cada persona. Según Cleveland Clinic, la EM puede manifestarse con debilidad muscular, alteraciones en la visión, entumecimiento y problemas de memoria. Esta diversidad complica su identificación temprana y, con frecuencia, retrasa el inicio del tratamiento.

Cuatro síntomas principales de alarma

Entre los signos iniciales que más preocupan a los especialistas sobresalen cuatro síntomas principales: la pérdida dolorosa de visión en un ojo, la debilidad o el entumecimiento persistente en las extremidades, la parálisis facial y los mareos intensos.

El primero, la pérdida dolorosa de visión en un ojo, corresponde a la neuritis óptica, causada por la inflamación del nervio óptico. Esta alteración se percibe como la sensación de mirar a través de unas gafas de sol sucias y suele acompañarse de dolor, sobre todo al mover el ojo.

La pérdida dolorosa de visión
La pérdida dolorosa de visión en un ojo, la debilidad persistente en las extremidades, la parálisis facial y los mareos intensos son signos de alerta clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robert Bermel, neurólogo de Cleveland Clinic, explicó que esta alteración visual suele llevar a buscar atención médica urgente. La recomendación es consultar a un especialista si la pérdida visual dolorosa o la visión borrosa en un ojo se mantienen durante más de dos días.

El segundo síntoma relevante es la debilidad o el entumecimiento duradero en las extremidades. A diferencia de la sensación pasajera de adormecimiento al permanecer en la misma posición, la EM provoca síntomas que persisten durante horas o días. El Dr. Bermel indicó que, aunque muchas personas se preocupan por entumecimiento o molestias musculoesqueléticas, solo una pequeña proporción de estos casos obedece realmente a esclerosis múltiple.

El tercer signo de alerta es la parálisis facial. En las fases iniciales de la EM, la debilidad muscular puede afectar el rostro, provocando desplazamiento o parálisis temporal de los músculos de un lado. Este síntoma es poco frecuente—solo el 3,27% de los pacientes con EM lo experimentan, según un estudio citado por la Cleveland Clinic—, pero su presencia debe evaluarse rápidamente, ya que existen otras causas, como la parálisis de Bell.

Los mareos intensos y prolongados
Los mareos intensos y prolongados pueden señalar afectación del cerebelo o tronco encefálico en pacientes con esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto síntoma a vigilar es la presencia de mareos intensos y continuos. Si la EM afecta el cerebelo o el tronco encefálico, regiones encargadas del equilibrio y la coordinación muscular, pueden aparecer episodios de falta de estabilidad al caminar. El Dr. Bermel detalló que los mareos asociados a la EM suelen ser más intensos y prolongados, usualmente duran más de dos días y pueden originar pérdida total del equilibrio.

Otros síntomas y el desafío del diagnóstico

Cleveland Clinic advierte también sobre la existencia de signos iniciales menos específicos. Estudios recientes muestran que, en los meses previos al diagnóstico de EM, muchas personas acuden más a consultas médicas por molestias musculares, problemas psiquiátricos o dificultades urinarias. Aunque la relación entre estos síntomas y la EM no está plenamente establecida, el doctor Bermel señaló que, en retrospectiva, algunos de estos problemas sutiles podrían haber sido manifestaciones tempranas de la enfermedad.

Distinguir los síntomas de la esclerosis múltiple de los de otras afecciones puede resultar complejo. Dos factores resultan útiles para orientar el diagnóstico: la forma en que los síntomas se presentan y su duración.

Detectar la esclerosis múltiple en
Detectar la esclerosis múltiple en etapas iniciales mejora la respuesta al tratamiento y el pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bermel señaló que los síntomas iniciales de la EM no aparecen súbitamente como ocurre en un ictus, ni evolucionan lentamente durante meses o años. Por el contrario, surgen en cuestión de horas o días y se mantienen durante más de dos días, sin ser intermitentes.

Ante la aparición de cualquier síntoma preocupante, Cleveland Clinic recomienda solicitar cita médica sin esperar. Debido a la dificultad del diagnóstico en fases tempranas, la institución aconseja acudir a un neurólogo especializado para lograr una evaluación precisa.

El doctor Bermel destacó que la esclerosis múltiple responde mejor al tratamiento si se detecta en etapas iniciales, por lo que identificar la enfermedad a tiempo resulta esencial para mejorar las perspectivas de los pacientes.

Temas Relacionados

Esclerosis múltipleSíntomas tempranos de esclerosis múltipleRobert BermelNeuritis ópticaSíntomasenfermedad crónicatratamientoCleveland ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

En vísperas del día mundial de esta enfermedad, que se celebrará el domingo, Ineco compartió estrategias para la prevención y actividades abiertas a la comunidad

Cómo prevenir el Alzheimer: las

Una aspirina diaria reduce a la mitad el riesgo de recaída en pacientes con cáncer de colon

Un estudio clínico señaló que el medicamento común disminuye la recurrencia en pacientes con la mutación PIK3

Una aspirina diaria reduce a

Cómo eliminar la grasa abdominal de forma segura y respaldada por la ciencia

Especialistas de Harvard Health Publishing y GQ advierten sobre los riesgos del exceso de tejido adiposo en la zona media y profundizan en las verdaderas razones por las que su reducción es fundamental para la salud

Cómo eliminar la grasa abdominal

El insomnio crónico eleva el riesgo de demencia y enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio

Una investigación señaló que la privación de sueño modifica el correcto funcionamiento de diferentes sistemas, incrementando la vulnerabilidad a enfermedades metabólicas, cardiovasculares e infecciosas

El insomnio crónico eleva el

Ejercicios sencillos de potencia muscular ayudan a preservar la independencia con la edad

Expertos sugieren incorporar movimientos rápidos y controlados, como sentadillas aceleradas o elevaciones de talón, para mantener la agilidad y la capacidad de reacción en actividades diarias a lo largo de los años

Ejercicios sencillos de potencia muscular
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras las fuertes caídas de

Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 punto

Día Mundial del Aperitivo: cuatro recetas fáciles para disfrutar antes de comer

La Justicia de Córdoba autorizó la adopción de un bebé que fue abandonado luego de una gestación subrogada

Cómo prevenir el Alzheimer: las cuatro recomendaciones de la neurociencia para cuidar el cerebro cada día

Pichetto habló sobre la crisis cambiaria: “Cuando te debilitás en lo político, en Argentina hay impacto en lo económico”

INFOBAE AMÉRICA
Diente de León, la sencilla

Diente de León, la sencilla planta silvestre que oculta un sofisticado sistema para dispersar sus semillas

El recorrido de Saint-Exupéry por Buenos Aires, la Patagonia y el Litoral, que dejó huellas en la creación de El Principito

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras el ataque terrorista que mató a dos militares

La carrera por fabricar imanes de tierras raras fuera de China

El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

TELESHOW
La increíble fobia que Marina

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

El amor en la ruta de la fe: Pampita recordó cómo una peregrinación a Luján fue el inicio de su nueva relación

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Murió a los 80 años Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”