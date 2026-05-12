Giacomini dijo que rechazó ser ministro de Economía de Milei y Santiago Caputo lo desmintió: “Nunca fue considerado para ningún cargo”

Diego Giacomini afirmó haber rechazado el puesto de ministro de Economía ante un eventual gobierno de Javier Milei (Infobae a las Nueve)

El economista Diego Giacomini afirmó ayer, durante una entrevista en Infobae a las Nueve, que Javier Milei, por entonces con aspiraciones al poder, le había ofrecido a su, por entonces amigo, ser titular del Palacio de Hacienda o estar al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Yo le negué a Javier Milei ser ministro de Economía o presidente del Banco Central. Mirá si no se lo voy a negar a Axel", contestó cuando se le preguntó si sería funcionario de Kicillof, en relación a que lo conoce “desde hace 41 años” cuando eran compañeros del Colegio de Buenos Aires y, posteriormente, de la Facultad de Ciencias Económicas y estuvo en la presentación (en la reciente Feria del Libro) de una obra escrita por el gobernador bonaerense. ”Yo no voy a ser nunca funcionario de nadie. No quise ser funcionario, a ver, le negué a Javier Milei", reiteró durante la entrevista.

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Kicillof, durante la presentación de su libro "De Smith a Keynes" junto a la presencia de Diego Giacomini (izquierda) en la reciente Feria del Libro (RS Fotos)

Y agregó que en el caso de Javier Milei, el vínculo surgió en el ámbito académico, donde Giacomini ejerció como docente. “Yo le enseñé a Milei. Milei lo ha dicho, que yo lo introduje a la escuela austríaca. Fue ayudante de cátedra mío”, afirmó.

Ante esta serie de aseveraciones, el entramado libertario salió a contestarle, desmintiéndolo. Uno de ellos fue el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien desde su cuenta oficial de X ratificó, primero contextualizando la época. “Lo conocí a Javier Milei en Mayo ‘21. Estaba considerando ser candidato en Octubre del ‘21, aquella famosa elección que lo catapultó al escenario nacional y que culminó en la Presidencia", contextualizó.

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Santiago Caputo desmintió a Giacomini sobre el ofrecimiento de estar al frente del ministerio de Economía

Y luego le apuntó sin eufemismo alguno: “El retrasado de Giacomini ya estaba afuera del esquema. Nunca fue considerado para ningún cargo, mucho menos para Ministro de Economía. Que gratis que sale salir en los medios a decir cualquier pelotudez sin fundamento".

Caputo (izquierda), aquí con el ministro de salud Mario Lugones, desmintió categóricamente los dichos de Giacomini

Por otro lado el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el diputado Agustín Romo, fue aún más contundente y agresivo con su desmentida. “Este enano dice que rechazó ser el Ministro de Economía de Milei. Que pedazo de mentiroso. Desde el primer día (en 2021) que tira mierda para todos lados porque es una lacra resentida y una mierda de persona. Jamás le ofrecieron un carajo", bramó desde su twitter oficial.

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Agustín Romo desmintió el ofrecimiento del cago de ministro de Economía a Diego Giacomini (@agustinromomm)

Quien estuvo más analítico y no tan duro con el economista liberal fue el Gordo Dan, quien tracciona la comunicación digital del ecosistema libertario. “Me confirman que esto es falso. El chabón nunca estuvo en la nómina de nadie para ser Ministro de Economía ni para ninguna otra cosa. El resentimiento que carga, ese mismo resentimiento que lo hace juntarse con Kicillof, es el que además lo hace mentir como miente. Una lástima", sentenció.

El Gordo Dan, uno de los referentes comunicacionales libertario, también desmintió a Diego Giacomini (@GordoDan_)

El economista libertario revindicó su vínculo privilegiado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al señalar que, cuando se recibió de economista, "nos dieron el título en la misma ceremonia. Fui compañero de claustro docente”, agregó.

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Días atrás, ambos compartieron escenario en la reciente edición de la Feria del Libro durante la presentación del libro De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico, obra de Kicillof. En ese encuentro, con la participación de otros economistas, Giacomini remarcó: “Estoy en las antípodas de Axel en muchísimas cosas, pero nos respetamos”, agregó en Infobae a las Nueve.

La entrevista completa a Diego Giacomini, en Infobae en Vivo: “Conozco a Axel hace 40 años y estoy en las antípodas”

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