Salud

El spinning impulsa la motivación y protege las articulaciones

Esta modalidad combina ejercicio cardiovascular y fortalecimiento muscular. Según Harvard Health, su práctica regular mejora la calidad del sueño, la movilidad y el estado de ánimo

Por Martina Cortés Moschetti

El spinning fortalece el corazón y los músculos, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spinning se consolidó como una de las disciplinas estrella en gimnasios y estudios de fitness en todo el mundo. Esta modalidad, que se practica sobre bicicletas especialmente diseñadas y bajo la guía de instructores certificados, se destaca por ofrecer un entrenamiento de bajo impacto que fortalece el corazón y los músculos, preservando la salud de las articulaciones.

Su popularidad radica tanto en su eficacia, respaldada por instituciones como Harvard Health Publishing y Cleveland Clinic, como en su capacidad de adaptarse a todas las edades y niveles de condición física.

Las sesiones de spinning sumergen a los participantes en una experiencia única: música enérgica, iluminación motivadora, alternancia de intensidades y posiciones sobre la bicicleta. Habitualmente, las clases tienen una duración de 45 a 60 minutos y se pueden ajustar en resistencia y velocidad según las capacidades personales.

Esta flexibilidad ha convertido al spinning en una opción para quienes buscan entrenar en grupo, en solitario, en el gimnasio o en casa, ajustando siempre la exigencia a su propio nivel.

Beneficios del spinning para la salud

Una investigación de Harvard destaca mejoras en fuerza, presión arterial y colesterol con spinning

Los efectos positivos del spinning han sido confirmados por estudios y por la experiencia clínica. Harvard Health Publishing menciona una investigación en la que adultos de mediana edad que practicaron spinning dos veces por semana lograron mayores mejoras en fuerza, presión arterial, niveles de colesterol y reducción de grasa corporal en comparación con quienes hacían ejercicios cardiovasculares más convencionales.

La Dra. Jaclyn Kubiak, de Cleveland Clinic, subraya que el spinning activa cuádriceps, isquiotibiales y glúteos de manera intensa, fortaleciendo también el core y los brazos. Además, la práctica regular mejora la flexibilidad de las piernas y la parte baja de la espalda. Otros beneficios notables del spinning incluyen:

  • Aumento de la resistencia cardiovascular
  • Reducción del estrés y la ansiedad, gracias a la liberación de endorfinas
  • Protección de las articulaciones, ideal para personas con artritis o con molestias articulares
  • Estímulo a la socialización y el bienestar mental por la dinámica grupal
El spinning mejora la fuerza, la presión arterial y reduce la grasa corporal (Freepik)

El movimiento cíclico de las piernas mejora la lubricación articular y el flujo sanguíneo, lo que puede aliviar molestias y favorecer la movilidad. Además, el ambiente grupal y la música incrementan la motivación y refuerzan la adherencia al ejercicio.

A diferencia de otras actividades de bajo impacto como caminar o nadar, el spinning proporciona un trabajo cardiovascular y muscular más intenso, sin sobrecargar las articulaciones. Su diseño está pensado para maximizar el gasto calórico y tonificar musculatura sin los riesgos asociados a ejercicios de alto impacto.

Claves para comenzar una rutina de spinning

Harvard Health Publishing y Cleveland Clinic ofrecen recomendaciones fundamentales para quienes quieren iniciarse:

  • Ajustar correctamente la bicicleta: es vital adecuar altura del sillín, manillar y distancia a las características del usuario para evitar lesiones.
  • Empezar de forma progresiva: iniciar con sesiones de 15 a 30 minutos, aumentando el tiempo y la intensidad según la adaptación del cuerpo.
  • Técnica adecuada: mantener una buena postura (hombros relajados, codos levemente flexionados, manos en el manillar y cuello alineado) y familiarizarse con el pedaleo circular antes de la primera clase.
  • Utilizar la indumentaria apropiada, como pantalones cortos de ciclismo, y llevar agua y toalla para hidratarse y secar el sudor.
  • No compararse con el ritmo del grupo: cada persona debe avanzar según su propio nivel, respetando siempre los límites de su cuerpo.
La práctica regular protege las articulaciones y favorece la movilidad (Crédito: Freepik)

Prevención de lesiones y consejos de seguridad

La progresión gradual es la base para evitar lesiones. Si aparecen dolores inusuales, se recomienda consultar con un médico o fisioterapeuta. El control de la postura y la correcta resistencia evitan sobrecargas en rodillas y espalda. Un instructor certificado facilita el aprendizaje seguro y puede personalizar la dificultad según cada participante.

En el caso de padecer enfermedades cardíacas, recuperarse de lesiones o cirugías, o vivir con condiciones médicas específicas, Harvard Health Publishing destaca la importancia de una evaluación médica previa antes de integrarse a una clase de spinning.

El ambiente grupal y la música incrementan la motivación y el bienestar mental (Crédito: Freepik)

Más allá de los beneficios físicos, el spinning eleva el ánimo, reduce el estrés y potencia la motivación personal gracias a la energía grupal y la música. En personas mayores, la participación en clases puede mejorar la función cognitiva y evitar el aislamiento, generando un entorno de apoyo y pertenencia.

Un aliado versátil para el bienestar

El spinning es mucho más que una tendencia: es un ejercicio completo, adaptable y seguro que promueve la salud integral cuando se practica con supervisión y asesoramiento adecuado. La clave está en respetar las progresiones, ajustar correctamente la bici y disfrutar de cada sesión al ritmo propio y del grupo.

