Salud

Por esta razón deberías de comer chía con frecuencia

Esta semilla originaria de México y Guatemala aporta proteínas, fibra, grasas saludables y minerales esenciales, lo que la convierte en una opción recomendada para complementar una dieta equilibrada y favorecer el bienestar general

Por Joshua Espinosa

La chía destaca por su
La chía destaca por su alto valor nutricional y versatilidad alimentaria.

El interés por incorporar semillas y alimentos naturales a la dieta cotidiana sigue creciendo, y la chía se ha ganado un lugar entre las opciones más recomendadas por especialistas y consumidores preocupados por la salud, pues destaca no solo por su versatilidad en la cocina, sino por la variedad de beneficios que puede aportar al organismo.

La chía proviene de una planta herbácea capaz de alcanzar hasta dos metros de altura, cuyas flores violetas florecen en los meses de julio y agosto. Aunque puede adaptarse a suelos pobres y resistir la sequía, no tolera las heladas, lo que explica su presencia sobre todo en climas cálidos.

El origen de la chía se encuentra en México y Guatemala, con estados productores relevantes como Jalisco, Puebla y Sinaloa. El fruto de esta planta es una pequeña semilla ovalada, brillante y de tonalidades marrón o negra que se clasifica botánicamente como indehiscente, es decir, no se abre por sí misma.

La chía ayuda a mantener
La chía ayuda a mantener la regularidad intestinal y apoya la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el sistema circulatorio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que distingue principalmente a la chía es su elevadísimo valor nutricional. En términos de macronutrientes, 100 gramos contienen 17 gramos de proteínas, 42 gramos de carbohidratos y 31 gramos de grasas totales. Estos valores la convierten en un complemento frecuente en dietas donde se busca aumentar la ingesta de proteínas vegetales o grasas saludables.

Uno de los mayores aportes de la chía es la fibra, ya que una sola cucharada de esta semilla contribuye con el 20% del requerimiento diario recomendado, ayudando a mantener la regularidad intestinal y a prevenir el estreñimiento, aspecto esencial para quienes buscan mejorar su digestión.

A nivel de micronutrientes, la chía es rica en calcio, hierro, potasio y magnesio. Estos elementos colaboran en distintas funciones clave: el calcio y el magnesio contribuyen al fortalecimiento de los huesos; el hierro apoya la prevención y el control de la anemia; el potasio y el magnesio resultan fundamentales para el funcionamiento muscular y la regulación de la presión arterial. Por esta razón, el consumo moderado puede formar parte de estrategias para prevenir enfermedades.

La chía puede añadirse a
La chía puede añadirse a ensaladas, postres o bebidas sin preparación previa, facilitando el aumento de nutrientes esenciales en la dieta cotidiana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto valioso es el contenido de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6. Estos compuestos cumplen una importante función en la salud cardiovascular: contribuyen a mantener el corazón saludable, favorecen la regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos, y pueden ser aliados en la prevención de enfermedades crónicas asociadas con el sistema circulatorio.

Entre sus cualidades prácticas, la chía puede incorporarse a casi cualquier platillo. Basta con espolvorearla sobre ensaladas, postres o bebidas, algunas personas prefieren hidratarla antes de consumirla para facilitar la digestión, aunque este paso es opcional, ya que los ácidos gástricos en el estómago cumplen la función de ablandar la semilla. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio en tu dieta.

