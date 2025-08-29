México

¿Comer chía en exceso puede dañar tu salud?

A pesar de sus enormes beneficios, su consumo también puede tener algunos efectos adversos

Por Abigail Gómez

Estas semillas son valoradas por su enorme perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía son las pequeñas semillas comestibles de la planta Salvia hispanica, originaria de México y Guatemala y han sido apreciadas desde la época prehispánica en las culturas mesoamericanas por su valor nutricional.

Y es que estas semillas de chía contienen una alta concentración de ácidos grasos omega 3, fibra dietética, proteínas, antioxidantes, calcio, magnesio y otros minerales.

Además, por su composición, las semillas de chía contribuyen a la salud cardiovascular, digestiva y son populares como suplemento natural en dietas que buscan controlar el peso o mejorar el aporte de nutrientes esenciales.

Sin embargo, a pesar de sus muchos beneficios, es importante consumir la dosis saludable recomendada, ya que en exceso pueden tener algunos efectos secundarios, tal como te contamos a continuación.

Su consumo debe realizarse según lo recomendado por especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los efectos negativos a la salud de comer chía en exceso

Sí, como mencionamos antes, comer semillas de chía en exceso puede tener efectos adversos para la salud a pesar de sus muchos nutrientes.

Y es que aunque la chía es fuente de fibra, omega 3, minerales y antioxidantes, un consumo elevado puede provocar molestias o complicaciones. Entre dichos efectos secundarios es posible encontrar los siguientes:

  • Problemas digestivos: Por su alto contenido de fibra, el exceso puede causar hinchazón, gases, diarrea o molestias abdominales, especialmente en personas no acostumbradas a consumir mucha fibra.
  • Obstrucción esofágica: Si las semillas secas se ingieren sin hidratarlas previamente, pueden absorber líquido y expandirse en la garganta o el tracto digestivo, generando obstrucción o dificultad para tragar.
  • Interacciones medicamentosas: Las personas que toman medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios deben tener precaución, ya que las semillas de chía pueden tener un leve efecto anticoagulante.
  • Consumo calórico elevado: Aunque saludables, las semillas de chía aportan calorías que pueden acumularse si se consumen en exceso, lo que no favorece una dieta equilibrada.
El consumo de chía en exceso esta asociado a problemas digestivos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir semillas de chía de manera saludable para prevenir efectos adversos

Para consumir semillas de chía de manera saludable y prevenir efectos adversos, especialistas recomiendan lo siguiente:

  • Hidratarlas antes de consumir: Mezclar las semillas de chía en agua, leche, yogur, jugo o batidos y dejarlas reposar al menos 10-15 minutos permite que absorban líquido y se expandan, lo que reduce el riesgo de obstrucción esofágica o molestias digestivas.
  • Controlar la cantidad: Limitar el consumo diario a aproximadamente dos cucharadas (20-25 gramos) para evitar exceso de fibra y posibles problemas digestivos.
  • Incrementar la ingesta de fibra progresivamente: Si no se está acostumbrado a consumir mucha fibra, incorporar chía en pequeñas cantidades y aumentarlas poco a poco permite que el aparato digestivo se adapte.
  • Acompañar con líquidos: Beber suficiente agua durante el día ayuda a que la fibra de la chía se digiera y transite adecuadamente por el aparato digestivo, previniendo estreñimiento o incomodidad.
  • Evitar el consumo seco o directo: No tragar semillas secas o sin mezclar, ya que pueden expandirse en el tracto digestivo y causar obstrucción.
  • Consultar al especialista: Personas con dietas especiales, problemas de deglución, trastornos digestivos crónicos o bajo medicamentos anticoagulantes deben consultar con su médico antes de incorporar chía de forma habitual.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar semillas de chía en puddings, yogures, licuados o como parte de recetas es una forma segura y nutritiva de aprovechar sus beneficios.

