¿Qué ejercicio es más efectivo cuando tienes poco tiempo para entrenar?

Encontrar la actividad más eficiente cuando los minutos disponibles son pocos puede ser un reto, pero según una revisión de GQ, existe una opción sencilla y accesible que destaca por su eficiencia

Por Martina Cortés Moschetti

La falta de tiempo es uno de los desafíos más frecuentes para quienes buscan mantenerse activos y preservar su salud. Las agendas saturadas y los compromisos diarios llevan a muchas personas a postergar el ejercicio físico, bajo la creencia de que solo las rutinas largas ofrecen resultados visibles.

No obstante, la evidencia científica y las recomendaciones de especialistas confirman que existen alternativas efectivas para quienes disponen de apenas unos minutos diarios, sin sacrificar los beneficios de la actividad física. De hecho, existe un ejercicio que, en poco tiempo, resulta el más eficaz para obtener beneficios físicos significativos, según reportó GQ.

Realizar ejercicio implica mucho más que controlar el peso. Distintos estudios demuestran que la actividad física regular favorece la salud a largo plazo, previene la pérdida de masa muscular y contribuye a la longevidad. Frente a la falta de tiempo, sumar sesiones cortas pero constantes puede marcar la diferencia y ayudar a mantener un estilo de vida saludable.

Opciones de ejercicio efectivas para quienes disponen de poco tiempo

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan un mínimo de 150 minutos de ejercicio semanal para adultos. Aunque esta cifra puede parecer difícil de alcanzar en agendas exigentes, es posible dividir ese tiempo en sesiones más breves adaptadas a horarios ajustados. Incluso rutinas de diez minutos pueden resultar beneficiosas si se realizan con la intensidad adecuada.

Especialistas en acondicionamiento físico señalan varias opciones eficaces para quienes disponen de poco tiempo. La OMS destaca que el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), que alterna cortos períodos de esfuerzo intenso con intervalos de recuperación es la mejor opción.

Este método eleva el ritmo cardiaco y permite quemar una considerable cantidad de calorías en menos minutos. Además, el HIIT utiliza movimientos que activan todos los grupos musculares en una sola sesión, lo que optimiza el rendimiento general.

Otra estrategia viable es el entrenamiento de cuerpo completo, donde todos los músculos reciben atención, evitando que alguna zona quede descuidada.

Para quienes buscan variedad o desean minimizar el riesgo de lesiones, los expertos proponen alternar sesiones de alta intensidad con ejercicios de bajo impacto. Estas variantes, si bien menos exigentes para las articulaciones, siguen siendo efectivas y demandantes.

Asimismo, las actividades funcionales —como sentadillas, flexiones, burpees o saltos— pueden integrarse fácilmente en rutinas cortas y adaptarse a distintos niveles de condición física.

Realizar estas secuencias en circuitos dinámicos ayuda a mantener la intensidad elevada y maximiza el tiempo disponible. Además, sumar pequeños momentos activos a lo largo del día, como subir escaleras o caminar a paso rápido, contribuye al cumplimiento de los objetivos semanales de actividad física y favorece la adherencia a largo plazo.

De este modo, la combinación de diferentes formas de ejercicio y la integración del movimiento en la rutina diaria permiten mejorar la salud sin importar la falta de tiempo.

Consejos prácticos para sumar movimiento cada día

La constancia resulta determinante para conseguir resultados. Los especialistas sugieren ejercitarse al menos cinco días a la semana, incluso si las sesiones son cortas. Alternar entre ejercicios cardiovasculares, rutinas de fuerza y entrenamientos HIIT favorece la motivación y permite trabajar variadas capacidades físicas, lo que impulsa un progreso sostenido.

Para quienes encuentran difícil reservar tiempo exclusivo para entrenar, American Heart Association (AHA) sugiere sumar movimiento a las actividades cotidianas. Algunas recomendaciones útiles incluyen caminar con la mascota, jugar con los hijos, realizar sesiones breves de diez minutos, desplazarse a pie durante llamadas laborales, caminar mientras se mira la televisión, estacionar el vehículo a mayor distancia del destino o elegir siempre las escaleras en lugar del ascensor.

La AHA destaca que no es indispensable acumular toda la actividad física en una única sesión. Distribuir el ejercicio en distintos momentos del día genera beneficios similares, permite a las personas con poco tiempo cuidar su salud y facilita la incorporación del movimiento como parte natural de la rutina diaria.

Además, pequeños cambios sostenidos —como elegir trayectos a pie en lugar de automóvil o aprovechar pausas en el trabajo para estiramientos— pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de enfermedades crónicas, el control del peso y el aumento de los niveles de energía.

