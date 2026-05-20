República Dominicana

República Dominicana: El presidente del Senado recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La explanada del Congreso Nacional fue escenario del acto en el que altos funcionarios y representantes estatales iniciaron el recorrido simbólico previo a la celebración deportiva prevista para 2026 en República Dominicana

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La antorcha oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegó a la explanada del Congreso Nacional de República Dominicana. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)
La antorcha oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegó a la explanada del Congreso Nacional de República Dominicana. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)

En un acto realizado en la explanada del Congreso Nacional de República Dominicana, el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Ricardo de los Santos, recibió el lunes la antorcha oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El evento reunió a representantes de los poderes públicos y marcó el inicio simbólico del recorrido que antecede a la cita deportiva regional.

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De acuerdo con información oficial, la ceremonia contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, autoridades estatales y miembros del personal legislativo.

Durante su intervención, Ricardo de los Santos destacó que la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe representa una ocasión para que el país demuestre su capacidad organizativa y fomente la unidad nacional.

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“Con el recibimiento de esta antorcha hacemos un compromiso de nación; porque los juegos no se van a medir por las medallas alcanzadas, sino por la capacidad de organización que se pueda demostrar”, expresó el legislador.

La Ruta Wiche García Saleta es el relevo oficial de los Juegos, dedicado a Juan Ulises García Saleta, considerado el padre del olimpismo dominicano.

El recorrido comenzó el 6 de mayo de 2026 en el Palacio Nacional y terminará el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sede de la ceremonia de apertura.

Durante el trayecto, la antorcha pasa por distintas provincias, con la participación de figuras del deporte y la sociedad. La iniciativa busca homenajear el legado de García Saleta y fomentar el espíritu olímpico en todo el país.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la antorcha y resaltó el valor de la unidad nacional y la capacidad organizativa del país para los Juegos Centroamericanos. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la antorcha y resaltó el valor de la unidad nacional y la capacidad organizativa del país para los Juegos Centroamericanos. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José Monegro, explicó que el paso de la antorcha por el Congreso forma parte de la Ruta Wiche García Saleta, una iniciativa que busca promover la disciplina, la honestidad, la solidaridad y la perseverancia entre la ciudadanía.

En la actividad participó también Luis Mejía Oviedo, quien sostuvo que el respaldo de los poderes públicos garantiza el éxito del evento deportivo internacional. Según los organizadores, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de aproximadamente 6,000 atletas de 37 países, quienes competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.

La llegada de la antorcha al Congreso Nacional, acompañada por música de merengue y la presencia de Colí, la mascota oficial inspirada en el Barrancolí, ave endémica de la isla Española, aportó un ambiente festivo al acto protocolar.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; y la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, junto a varios senadores de distintas provincias.

La ceremonia de la antorcha reunió a autoridades estatales, miembros del Congreso y representantes de los poderes públicos en un acto simbólico para Santo Domingo 2026. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)
La ceremonia de la antorcha reunió a autoridades estatales, miembros del Congreso y representantes de los poderes públicos en un acto simbólico para Santo Domingo 2026. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)

Santo Domingo será sede del centenario del evento multideportivo regional

Los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Este evento multideportivo reunirá a más de 6,000 atletas provenientes de 37 delegaciones miembros, quienes competirán en 40 deportes y cerca de 57 disciplinas.

La edición de 2026 marca el centenario de la franquicia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como la vigésimo quinta entrega de este evento regional. Será la tercera ocasión en la que República Dominicana alberga la competencia, tras las ediciones de 1974 y 1986. Santo Domingo se prepara para recibir a deportistas, entrenadores y aficionados de toda la región, en un encuentro que busca promover el deporte y la integración centroamericana y caribeña.

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