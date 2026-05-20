Honduras: Joven habría asfixiado a recién nacido y ocultado su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

El hallazgo ocurrió luego de que los propietarios de la vivienda sospecharan por el fuerte olor a sangre en el lugar. (FOTO: FB/ Tony Munguía)

Una joven de 19 años fue detenida en las últimas horas luego de que presuntamente le quitara la vida a su bebé recién nacido y escondiera el cuerpo dentro de una mochila en una vivienda de la capital hondureña, en un caso que ha causado conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió en una residencia ubicada en Residencial El Portillo, en Tegucigalpa, donde la joven laboraba como aseadora doméstica. Según información preliminar, los propietarios de la vivienda comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría al notar que la muchacha permanecía encerrada durante demasiado tiempo en el baño de la casa.

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Además, las personas presentes aseguraron haber percibido un fuerte olor a sangre proveniente del lugar, situación que encendió las alarmas y generó preocupación entre los habitantes de la residencia.

De acuerdo con los reportes iniciales, tras varios minutos de incertidumbre decidieron auxiliar a la joven y trasladarla hacia el Hospital Escuela debido a su delicado estado de salud.

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Sin embargo, antes de salir revisaron algunas de sus pertenencias y realizaron el hallazgo que dejó impactados a todos.

Dentro de una mochila negra encontraron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, el cual presuntamente habría sido ocultado por la joven tras dar a luz dentro de la vivienda.

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Las primeras versiones manejadas por las autoridades indican que la muchacha habría asfixiado al recién nacido utilizando una toalla, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Forense ni por los cuerpos de investigación encargados del caso.

El caso ha causado conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales en Honduras. (FOTO: FB/ Tony Munguía)

El hecho ya es investigado por agentes de la Policía Nacional y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte del menor.

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Mientras recibía atención médica en el Hospital Escuela, la sospechosa intentó escapar del centro asistencial; no obstante, agentes policiales lograron impedir su huida y la mantienen actualmente bajo custodia mientras continúa recuperándose físicamente.

Las autoridades informaron que, una vez que la joven sea dada de alta, será remitida ante los tribunales competentes para enfrentar el procedimiento legal correspondiente por el presunto delito relacionado con la muerte del recién nacido.

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Hasta el momento, la identidad de la joven no ha sido revelada oficialmente por las autoridades debido al proceso investigativo en curso. Únicamente se conoció que es originaria de Danlí, El Paraíso, y que recientemente había comenzado a trabajar en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

La sospechosa intentó huir del Hospital Escuela, pero fue retenida por agentes policiales. (FOTO: FB/ Tony Munguía)

El caso ha generado una fuerte reacción entre la población hondureña debido a la crudeza de lo ocurrido y ha reabierto el debate sobre la salud mental, el acceso a atención médica y psicológica para mujeres jóvenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento durante el embarazo.

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Por su parte, las autoridades forenses realizarán la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte del recién nacido y confirmar si existieron signos de violencia o asfixia, como apuntan las versiones preliminares.

Mientras tanto, vecinos del sector manifestaron consternación por lo sucedido y aseguraron que nunca imaginaron que una tragedia de este tipo pudiera registrarse dentro de una zona residencial de la capital.

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El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho que ha causado conmoción en Tegucigalpa.